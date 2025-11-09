Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Камакуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Камакуре на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Камакура без спешки и толп
Пешая
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Камакура без спешки и толп
Погрузитесь в атмосферу древней Камакуры, избегая толп и спешки. Исследуйте храмы и сады, наслаждаясь уникальной природой и культурой
Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo...
«Но если вы преодолеете весь путь наверх, при ясной погоде вам откроется вид на океан и гору Фудзияму на горизонте»
Завтра в 06:00
14 дек в 06:00
$550 за всё до 3 чел.
Прогулка с историком-японистом по Камакуре и Эносиме
Пешая
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Прогулка с историком-японистом по Камакуре и Эносиме
Исследовать древнюю столицу, прокатиться на ретротрамвае и полюбоваться Фудзи с поэтического мыса
Начало: На станции «Камакура»
«какие традиции связаны с любованием горой Фудзи»
14 дек в 10:15
22 дек в 10:15
$150 за человека
Камакура: по следам самураев и буддийских монахов
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: По следам самураев и буддийских тайн
Прогуляйтесь по Камакуре, узнайте о самураях и буддийских традициях. Визит к Большому Будде и храмам оставит незабываемые впечатления
«Мы прогуляемся по живописным улочкам Камакуры, посетим знаменитую статую Большого Будды, исследуем храмы и парки, а я расскажу вам легенды и истории о самураях, монахах и буддийских традициях»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Viktoria
    9 ноября 2025
    Камакура без спешки и толп
    Нам очень понравилась экскурсия! Мила отличный экскурсовод, приятная собеседница и очень эрудированная рассказчица. Мы узнали и увидели много интересного. Мила
    читать дальше

    дала нам много полезных советов и отвела в интересный и очень аутентичный ресторанчик, где мы отлично пообедали:). Огромное спасибо! К сожалению мы не все заполнили, придется повторить! До следующей встречи, Мила!

    Нам очень понравилась экскурсия! Мила отличный экскурсовод, приятная собеседница и очень эрудированная рассказчица. Мы узнали иНам очень понравилась экскурсия! Мила отличный экскурсовод, приятная собеседница и очень эрудированная рассказчица. Мы узнали иНам очень понравилась экскурсия! Мила отличный экскурсовод, приятная собеседница и очень эрудированная рассказчица. Мы узнали иНам очень понравилась экскурсия! Мила отличный экскурсовод, приятная собеседница и очень эрудированная рассказчица. Мы узнали и
  • Ю
    Юлия
    12 сентября 2025
    Камакура без спешки и толп
    Один из лучших гидов, которых я встречала. Экскурсия в Камакуру была комфортная и очень интересная. Тысяча рекомендаций всем сомневающимся
  • М
    МАРИНА
    14 августа 2025
    Камакура без спешки и толп
    Мила, огромное спасибо за чудесную экскурсию по Камакуре! Было очень интересно и душевно. Отдельный восторг – ваш ресторан! Ужин вышел идеальным. Большое Вам спасибо, очень приятно! И огромное спасибо!
  • В
    Вера
    4 октября 2024
    Камакура без спешки и толп
    Время пролетело не заметно…
    Mila, увлекла своим рассказом с самого начала экскурсии, как только сели в поезд. В Камакура следовали маршруту
    читать дальше

    экскурсии: я с удовольствием рассматривала храмы, гуляла по садам, а Mila рассказывала обо всём, где мы проходили. Очень приятно, понятно, когда слушаешь информацию на своем языке. Экскурсия оказалась познавательной, увлекательной, позитивной.
    Спасибо, Mila!

    Время пролетело не заметно…Время пролетело не заметно…Время пролетело не заметно…Время пролетело не заметно…Время пролетело не заметно…Время пролетело не заметно…Время пролетело не заметно…
  • С
    Сергей
    9 мая 2024
    Камакура без спешки и толп
    Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    13 января 2024
    Камакура без спешки и толп
    Мила провела для нашей семьи замечательную, очень интересную экскурсию по Камакуре, учла все наши пожелания, смогла заинтересовать и взрослых, и
    читать дальше

    детей.
    Прогулка получилась насыщенной, но совершенно не напряжной. Успели посетить и святилище Цуругаок, и праздник стрелков, и парк зимних пионов, и бамбуковый лес, и берег океана, и святилище Хасэдэра, и Большого Будду, и монастырь Буцудэн, и павильон Рюодэн, и воронов-тэнгу Хансобо. Мила также помогламнам выбрать изумительное место для обеда, а также показать магазинчик со вкусным мача-мороженым… дети оценили;)

    Кроме этого Мила дала несколько ценных советов по тем локациям, в которых мы планировали быть в последующие дни, чем мы с благодарностью воспользовались.

    Большое спасибо за этот замечательный день. Всегда приятно работать с профессионалом своего дела. Очень рекомендую!

  • L
    Lidiya
    25 декабря 2019
    Камакура без спешки и толп
    Мы провели потрясающий день в компании Милы. Если бы можно было поставить 10 звезд, то поставила бы! Очень грамотный гид,
    читать дальше

    хорошо знающий историю не только Камакуры, но и всей Японии. Историю мест, храмов, памятников она преподносит настолько интересно, что я слушала, открыв рот. Мила очень грамотно построила маршрут, исходя из наших пожеланий. Муж был просто в восторге от того, что Мила не заставляла его ходить пешком))) Начала любить Японию, благодаря ей. Дала также нам несколько советов и адресов куда пойти погулять и пошопиться в Токио. Наша экскурсия в Японию только с Милой!

  • S
    Stella
    10 ноября 2017
    Камакура без спешки и толп
    Мила - отличный гид, прекрасно владеющий историческим материалом и интересный собеседник. Она добавляет свою "изюминку" в тур, заводя туристов в
    читать дальше

    свои "секретные" кафешки, о которых никогда без нее не узнаешь, но они добавляют шарма и уникальности ее маршруту.
    Сама будучи бывшим гидом, могу сказать, что Мила заслуживает самой высокой оценки.

  • А
    Анна
    26 июля 2017
    Камакура без спешки и толп
    Экскурсия нам очень понравилась! Мила всё отлично провела, показала нам широкий диапазон достопримечательностей, начиная от храмов и заканчивая удивительными чипсами
    читать дальше

    из осьминога. Всего за один день мы успели побывать как в туристических местах, так и тихих укромных уголках потрясающей Камакуры. Японский обед был прекрасным!
    Но особо хотелось бы отметить дополнительные советы, которые Мила дала нам по нашему дальнейшему путешествию в Нару и Киото: куда надо сходить, когда именно туда надо сходить и ещё много всего полезного.

  • E
    Evelina
    19 сентября 2016
    Камакура без спешки и толп
    Отличный гид. Владеет многой интересной информацией и еще отличнее ее передает. Пятерка с плюсом!
  • А
    Анна
    9 сентября 2016
    Камакура без спешки и толп
    Отличная экскурсия с тонким и интеллигентным сопровождающим. Мила не только прекрасно провела экскурсию, но и очень интересно рассказала о реалиях
    читать дальше

    жизни и ответила на наши многочисленные вопросы о быте японцев и жизни иностранцев в Японии. Нам очень повезло, и, несмотря на небольшой дождь (хотя по прогнозу был тайфун,) поездка прошла действительно без толп и спешки! Мой достаточно скептически настроенный партнер очень проникся рассказом и красотами Камакуры исключительно благодаря Миле. Информативная, но не утомительная историческая часть, отличный обед, удачно выбранное время поездки - мы очень благодарны гиду за чудесный день!

  • С
    Светлана
    3 июля 2016
    Камакура без спешки и толп
    Поездка в Камакуру была уже второй нашей экскурсией с Милой. И запомнилась она, действительно, не столько храмовыми комплексами, садами и
    читать дальше

    скульптурами Hesa-dera, сколько милыми местами - чаепитием в чайной беседке в бамбуковой роще, ланчем в маленьком ресторанчике с обширной коллекцией чайного фарфора, небольшими покупками в очаровательном магазинчике японской керамики. У нас осталась на память масса фотографий. Экскурсия была построена с учетом наших интересов и предпочтений. Несмотря на жару, мы побывали во всех запланированных местах. Общение с Милой оставило только положительные впечатления. Она пунктуальная, ответственная, дружелюбная, лёгкая на подъем, отзывчивая, очень приятная в общении - а что ещё нужно путешественникам в чужой стране?

  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2016
    Камакура без спешки и толп
    Камакура-одно из самых ярких, интересных мест из нашей поездки по Японии. Во многом, благодаря нашему гиду Миле. Увлеченная, искренне любящая
    читать дальше

    свое занятие, она увлекла и нас в славную историю этого места с великолепными природой и храмами. Это была не навязанная программа, а приятная прогулка с хорошим другом, которому есть, что рассказать и он очень профессионально может это делать! Наши дети, подростки 14 лет, были в восторге выписывая писмена на санскрите в буддиском храме, конечно, после "предварительной работы" Милы. Хочу отметить, что еще до поездки Мила постаралась выяснить предпочтения и интересы наши и наших детей. А после экскурсии она была на связи и помогала нам в организационных вопросах. В поездке по Японии у нас была большая экскурсионная программа, которую вели пять разных гидов и по возвращении домой я спросила свою дочь "какое место было самое запоминающееся и кто из гидов был интересен для нее…" Она ответила Мила - the best! И я тоже так считаю!

Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Камакуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Камакура без спешки и толп
  2. Прогулка с историком-японистом по Камакуре и Эносиме
  3. Камакура: по следам самураев и буддийских монахов
Сколько стоит экскурсия по Камакуре в декабре 2025
Сейчас в Камакуре в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 550. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Камакуре (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 13 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль