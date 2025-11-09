читать дальше

свое занятие, она увлекла и нас в славную историю этого места с великолепными природой и храмами. Это была не навязанная программа, а приятная прогулка с хорошим другом, которому есть, что рассказать и он очень профессионально может это делать! Наши дети, подростки 14 лет, были в восторге выписывая писмена на санскрите в буддиском храме, конечно, после "предварительной работы" Милы. Хочу отметить, что еще до поездки Мила постаралась выяснить предпочтения и интересы наши и наших детей. А после экскурсии она была на связи и помогала нам в организационных вопросах. В поездке по Японии у нас была большая экскурсионная программа, которую вели пять разных гидов и по возвращении домой я спросила свою дочь "какое место было самое запоминающееся и кто из гидов был интересен для нее…" Она ответила Мила - the best! И я тоже так считаю!