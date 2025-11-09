Индивидуальная
до 3 чел.
Камакура без спешки и толп
Погрузитесь в атмосферу древней Камакуры, избегая толп и спешки. Исследуйте храмы и сады, наслаждаясь уникальной природой и культурой
Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo...
«Но если вы преодолеете весь путь наверх, при ясной погоде вам откроется вид на океан и гору Фудзияму на горизонте»
Завтра в 06:00
14 дек в 06:00
$550 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Прогулка с историком-японистом по Камакуре и Эносиме
Исследовать древнюю столицу, прокатиться на ретротрамвае и полюбоваться Фудзи с поэтического мыса
Начало: На станции «Камакура»
«какие традиции связаны с любованием горой Фудзи»
14 дек в 10:15
22 дек в 10:15
$150 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: По следам самураев и буддийских тайн
Прогуляйтесь по Камакуре, узнайте о самураях и буддийских традициях. Визит к Большому Будде и храмам оставит незабываемые впечатления
«Мы прогуляемся по живописным улочкам Камакуры, посетим знаменитую статую Большого Будды, исследуем храмы и парки, а я расскажу вам легенды и истории о самураях, монахах и буддийских традициях»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 6 чел.
- VViktoria9 ноября 2025Нам очень понравилась экскурсия! Мила отличный экскурсовод, приятная собеседница и очень эрудированная рассказчица. Мы узнали и увидели много интересного. Мила
- ЮЮлия12 сентября 2025Один из лучших гидов, которых я встречала. Экскурсия в Камакуру была комфортная и очень интересная. Тысяча рекомендаций всем сомневающимся
- ММАРИНА14 августа 2025Мила, огромное спасибо за чудесную экскурсию по Камакуре! Было очень интересно и душевно. Отдельный восторг – ваш ресторан! Ужин вышел идеальным. Большое Вам спасибо, очень приятно! И огромное спасибо!
- ВВера4 октября 2024Время пролетело не заметно…
Mila, увлекла своим рассказом с самого начала экскурсии, как только сели в поезд. В Камакура следовали маршруту
- ССергей9 мая 2024Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
- ННаталья13 января 2024Мила провела для нашей семьи замечательную, очень интересную экскурсию по Камакуре, учла все наши пожелания, смогла заинтересовать и взрослых, и
- LLidiya25 декабря 2019Мы провели потрясающий день в компании Милы. Если бы можно было поставить 10 звезд, то поставила бы! Очень грамотный гид,
- SStella10 ноября 2017Мила - отличный гид, прекрасно владеющий историческим материалом и интересный собеседник. Она добавляет свою "изюминку" в тур, заводя туристов в
- ААнна26 июля 2017Экскурсия нам очень понравилась! Мила всё отлично провела, показала нам широкий диапазон достопримечательностей, начиная от храмов и заканчивая удивительными чипсами
- EEvelina19 сентября 2016Отличный гид. Владеет многой интересной информацией и еще отличнее ее передает. Пятерка с плюсом!
- ААнна9 сентября 2016Отличная экскурсия с тонким и интеллигентным сопровождающим. Мила не только прекрасно провела экскурсию, но и очень интересно рассказала о реалиях
- ССветлана3 июля 2016Поездка в Камакуру была уже второй нашей экскурсией с Милой. И запомнилась она, действительно, не столько храмовыми комплексами, садами и
- ЕЕкатерина15 апреля 2016Камакура-одно из самых ярких, интересных мест из нашей поездки по Японии. Во многом, благодаря нашему гиду Миле. Увлеченная, искренне любящая
