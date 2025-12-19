Мои заказы

Прогулка с историком-японистом по Камакуре и Эносиме

Исследовать древнюю столицу, прокатиться на ретротрамвае и полюбоваться Фудзи с поэтического мыса
Море, Фудзи и Большой Будда — мы отправимся в мир старой Японии. Прогуляемся по городку, который несколько веков был столицей. Исследуем храмы, поговорим о философии, эстетике, религии и культуре отдыха.

Прокатимся по знаменитой трамвайной ветке на побережье, куда токийцы приезжают любоваться сезонными красками уже более 100 лет.
Описание экскурсии

  • Пройдём по основным храмам древней столицы
  • Увидим знаменитого Большого Будду — одного из самый впечатляющих в Японии
  • Прогуляемся по Мекке токийских сёрфингистов
  • Остановимся на поэтическом мысе с видом на Фудзи и остров Эносима
  • Доедем на ретротрамвайчике по самой известной в Восточной Японии трамвайной ветке до Эносимы — любимого места летнего отдыха у токийцев
  • Осмотрим древние пещеры и храмы острова Эносима

Вы узнаете:

  • почему Камакура стал столицей Японии на несколько сотен лет
  • как в японской культуре принято отдыхать
  • какие традиции связаны с любованием горой Фудзи
  • как жизнь токийцев меняется от сезона к сезону и почему

Организационные детали

  • План экскурсии корректируется в зависимости от времени года. Летом можно поплавать в море, а зимой намного лучше видно горы, и закат над океаном особенно красив
  • Чтобы доехать до Камакуры, вам нужна будет транспортная карта. При необходимости я помогу вам купить её на месте. Стоимость карты — 500 йен (~$3,2)
  • Вам потребуется примерно 1000 йен (~$6,5) на проезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции «Камакура»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид в Камакуре
Живу в Японии и Корее с 2021 года. Журналист, работал в университетах в России и Южной Корее. Занимаюсь профессиональным изучением Восточной Азии с 2015 года. Люблю путешествовать по Японии сам и показывать её под нестандартным углом другим!

