Море, Фудзи и Большой Будда — мы отправимся в мир старой Японии. Прогуляемся по городку, который несколько веков был столицей. Исследуем храмы, поговорим о философии, эстетике, религии и культуре отдыха.
Прокатимся по знаменитой трамвайной ветке на побережье, куда токийцы приезжают любоваться сезонными красками уже более 100 лет.
Описание экскурсии
- Пройдём по основным храмам древней столицы
- Увидим знаменитого Большого Будду — одного из самый впечатляющих в Японии
- Прогуляемся по Мекке токийских сёрфингистов
- Остановимся на поэтическом мысе с видом на Фудзи и остров Эносима
- Доедем на ретротрамвайчике по самой известной в Восточной Японии трамвайной ветке до Эносимы — любимого места летнего отдыха у токийцев
- Осмотрим древние пещеры и храмы острова Эносима
Вы узнаете:
- почему Камакура стал столицей Японии на несколько сотен лет
- как в японской культуре принято отдыхать
- какие традиции связаны с любованием горой Фудзи
- как жизнь токийцев меняется от сезона к сезону и почему
Организационные детали
- План экскурсии корректируется в зависимости от времени года. Летом можно поплавать в море, а зимой намного лучше видно горы, и закат над океаном особенно красив
- Чтобы доехать до Камакуры, вам нужна будет транспортная карта. При необходимости я помогу вам купить её на месте. Стоимость карты — 500 йен (~$3,2)
- Вам потребуется примерно 1000 йен (~$6,5) на проезд
Владислав — ваш гид в Камакуре
Живу в Японии и Корее с 2021 года. Журналист, работал в университетах в России и Южной Корее. Занимаюсь профессиональным изучением Восточной Азии с 2015 года. Люблю путешествовать по Японии сам и показывать её под нестандартным углом другим!
