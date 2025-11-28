Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Камакуры

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Камакуре на русском языке, цены от $257. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Пешая
6.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Погрузитесь в атмосферу Камакуры, бывшей столицы Японии, и откройте для себя её храмы, улицы и историю самураев. Узнайте о традициях и насладитесь видами
Начало: На станции Камакура/Kamakura или по договоренности...
«Вы прогуляетесь по Комати-дори — колоритной улице с сувенирными лавками и аутентичными ресторанами, и центральной артерии Камакуры — улице Вакамия-Одзи (она уже улица Молодого Принца)»
12 дек в 10:30
14 дек в 10:30
$320 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Пешая
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев
Путешествие по Камакуре с местным жителем: самурайская история, дзен-буддистские храмы и бамбуковые сады. Откройте для себя дух Японии
Начало: По договоренности
«Дорога военных кораблей — главная улица города, Вакамияодзи, о названии которой мы обязательно поговорим»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$273 за всё до 4 чел.
Камакура: по следам самураев и буддийских монахов
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: По следам самураев и буддийских тайн
Прогуляйтесь по Камакуре, узнайте о самураях и буддийских традициях. Визит к Большому Будде и храмам оставит незабываемые впечатления
«Комачи-дори — прогуляемся по торговой улице, где можно найти сувениры и местные сладости»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$257 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 ноября 2025
    Атмосферная Камакура - место силы японцев
    Побывали на экскурсии по Камакуре с друзьями. Всем оооочень понравилось! Оксана - очень контактный и интересный человек, приятный собеседник, которого
    читать дальше

    легко слушать. Маршрут интересный - есть не самые раскрученные места, а для своих, как местных. На самом деле это очень ценно, ведь в популярные места можно добраться и самим, а вот скрытые жемчужинки найти сложнее. А Оксана нам их открыла, ей удалось передать атмосферность места.
    До поездки все время на связи, что тоже важно. Учитывала все наши пожелания по ходу экскурсии. Один из лучших наших дней в поездке!

  • Т
    Татьяна
    27 ноября 2025
    Атмосферная Камакура - место силы японцев
    Рекомендую Оксану как потрясающего гида, рассказчика, проводника в культуру, традиции и повседневность Японии!
    Несомненно советую Камакуру всем путешественникам, кто хочет познакомиться
    читать дальше

    с историей Японии. Сам по себе город крайне уютный, идеален для долгих пеших прогулок, как нельзя лучше дает представление о живой Японии.
    Спасибо большое Оксане!

  • K
    Kamal
    9 октября 2025
    Атмосферная Камакура - место силы японцев
    Шикарная экскурсия по прекрасной Камакуре! Огромная благодарность Оксане за очень интересное и познавательное общение!!!
  • В
    Владимир
    25 июля 2025
    Атмосферная Камакура - место силы японцев
    Супер интересно было. Отличный гид! Большое спасибо 😊
  • В
    Валерия
    1 июля 2025
    Атмосферная Камакура - место силы японцев
    Огромное спасибо Оксане за экскурсию в Камакуру!!! Было невероятно интересно, познавательно и не скучно. Вся наша мини-группа была в восторге.
    читать дальше

    Оксана выбрала идеальное место для нашего обеда со свежайшими морепродуктами. Ориентировалась на наши пожелания и отвезла нас на океан. Большое впечатления также произвели храмы и большой Будда (оказывается, можно посмотреть, какой он изнутри). Мы попали как раз в сезон гортензий и храм с гортензиями был прекрасен! Экскурсия очень грамотно составлена, ничего лишнего. Оксана терпеливо прошла с нами улицу с магазинами, ожидая пока мы не купим очередного зайчика в качестве гостинца. Но мы успели все и даже больше! В качестве однодневной поездки из Токио - отлично! Рекомендуем всем!!!

  • I
    Iurii
    31 мая 2025
    Атмосферная Камакура - место силы японцев
    Камакура, пожалуй, один из лучших вариантов, куда можно выбраться на день из шумного Токио, чтобы окунуться в атмосферу старой Японии
    читать дальше

    - древние храмы, святилища в горных гротах, тихие улочки и старая железная дорога, идущая вдоль берега океана. При этом добраться туда можно за час на JR при помощи обычной IC карты (например SUICA). Конечно же, всё это привлекает как самих японцев, так и множество туристов, но благодаря Оксане опыт нахождения в толпе туристов удалось свести к минимуму - она мастерски вела нас от одной достопримечательности к другой тихими улочками в обход людных мест, рассказывая легенды и предания древней Японии, и показала несколько храмов, где почти не было туристов, а в одном уединенном святилище вообще почти не было даже самих японцев, и его посещение оставило у нас, пожалуй, одно из самых сильных впечатлений.

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Камакуры. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод