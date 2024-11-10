6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Перенестись в Японию 12 века, посетить старинные буддистские храмы и пройти по следам сёгунов
Начало: По договоренности
«И именно отсюда империей управляли сёгуны, оставившие после себя главное достояние Камакуры — целую россыпь дзен-буддистских храмов»
2 дек в 09:00
3 дек в 09:00
$273 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Камакура без спешки и толп
Буддийские монастыри в обрамлении садов и зеленых холмов, атмосферные кафе и истории древнего города
Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo...
«Бамбуковая роща храма Хококудзи с ее тропинками и покрытыми мхом каменными фонарями скрывает в своей глубине чайную беседку, где служительницы храма быстрыми и точными движениями бамбукового венчика приготовят для вас чашку чая маття»
17 ноя в 06:00
20 ноя в 11:00
$550 за всё до 3 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Прикоснуться к средневековой истории Японии в центре зарождения дзэн-буддизма и касты самураев
Начало: На вашей станции метро или в лобби вашего отеля
«Посетите синтоистские и буддийские храмы, среди которых — Цуругаока Хатимангу, Сасуке Инари и храм с бронзовой статуей гигантского Будды»
18 ноя в 10:30
22 ноя в 10:30
$300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей10 ноября 2024Спасибо Аэлите за интересную экскурсию по Камакуре! Увидели много всего интересного за день.
- TTimur20 октября 2024Спасибо, познавательно! Много прошли, много увидели, много деталей! Очень устали - Но оно того стоит!
- ЕЕлена16 октября 2024Большая, тёплая благодарность Аэлите за прогулку по Камакуре. Приятное общение, отлично встроенный рассказ, приятная и грамотная речь гида. Пожалуй главное
- ВВера4 октября 2024Время пролетело не заметно… Mila, увлекла своим рассказом с самого начала экскурсии, как только сели в поезд. В Камакура следовали маршруту
- ССергей10 мая 2024Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
- ННаталья13 января 2024Мила провела для нашей семьи замечательную, очень интересную экскурсию по Камакуре, учла все наши пожелания, смогла заинтересовать и взрослых, и
Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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