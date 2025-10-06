Мои заказы

Необычные экскурсии по Камакуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Камакуре на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Пешая
6.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Погрузитесь в атмосферу Камакуры, бывшей столицы Японии, и откройте для себя её храмы, улицы и историю самураев. Узнайте о традициях и насладитесь видами
Начало: На станции Камакура/Kamakura или по договоренности...
12 дек в 10:30
14 дек в 10:30
$320 за всё до 5 чел.
Камакура без спешки и толп
Пешая
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Камакура без спешки и толп
Погрузитесь в атмосферу древней Камакуры, избегая толп и спешки. Исследуйте храмы и сады, наслаждаясь уникальной природой и культурой
Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo...
12 дек в 06:00
13 дек в 06:00
$550 за всё до 3 чел.
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Погрузитесь в духовный мир Японии, посетив Камакуру. Исследуйте храмы, участвуйте в ритуалах и насладитесь природой
Начало: На станции «Кита-Камакура»
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    6 октября 2025
    Камакура - в поисках Семи богов счастья
    Ксения для нас - открытие!
    Поверьте, есть с чем сравнивать.
    Из 5 экскурсий по Японии экскурсия с Ксенией однозначно на первом месте!!!
    У
    читать дальше

    нас был велик соблазн позвонить ещё раз Ксении и попросить ее ещё на один тур, чтобы ее глазами увидеть Токио!))
    Вам знакомо чувство, когда по первым же фразам вы понимаете, что у собеседника высшее образование?
    Вот так и у нас с Ксенией!
    Абсолютно быстрые и точные реакции, системность в структуре экскурсии, глубокое знание предмета - все это Ксения!
    Камакура через экскурсию Ксении великолепна! И Эносима тоже!

    Рекомендуем?
    Однозначно!
    Соберёмся ещё раз в Японию - сразу будем звонить Ксении и заказывать несколько экскурсий!

  • И
    Ирина
    22 августа 2025
    Камакура - в поисках Семи богов счастья
    Экскурсия прошла отлично, экскурсовод был очень внимательным, посмотрели все, что планировали и получили множество полезных советов и рекомендаций. Экскурсия была
    читать дальше

    не слишком продолжительной, чтобы сильно устать, но посетили много интересные мест. Хотелось бы еще добавить немного информации о том, как сейчас живут японцы, из чего состоит ВВП, на что сейчас мода.

Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Камакуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Атмосферная Камакура - место силы японцев
  2. Камакура без спешки и толп
  3. Камакура - в поисках Семи богов счастья
Сколько стоит экскурсия по Камакуре в декабре 2025
Сейчас в Камакуре в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 550. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Камакуре (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 21 ⭐ отзыв, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль