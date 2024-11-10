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детей. Прогулка получилась насыщенной, но совершенно не напряжной. Успели посетить и святилище Цуругаок, и праздник стрелков, и парк зимних пионов, и бамбуковый лес, и берег океана, и святилище Хасэдэра, и Большого Будду, и монастырь Буцудэн, и павильон Рюодэн, и воронов-тэнгу Хансобо. Мила также помогламнам выбрать изумительное место для обеда, а также показать магазинчик со вкусным мача-мороженым… дети оценили;) Кроме этого Мила дала несколько ценных советов по тем локациям, в которых мы планировали быть в последующие дни, чем мы с благодарностью воспользовались. Большое спасибо за этот замечательный день. Всегда приятно работать с профессионалом своего дела. Очень рекомендую!