Экскурсии на 1 день в Камакуре

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Камакуре на русском языке, цены от $273. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Пешая
4 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Перенестись в Японию 12 века, посетить старинные буддистские храмы и пройти по следам сёгунов
Начало: По договоренности
2 дек в 09:00
3 дек в 09:00
$273 за всё до 4 чел.
Камакура без спешки и толп
Пешая
10 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Камакура без спешки и толп
Буддийские монастыри в обрамлении садов и зеленых холмов, атмосферные кафе и истории древнего города
Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo...
17 ноя в 06:00
20 ноя в 11:00
$550 за всё до 3 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Пешая
6.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Прикоснуться к средневековой истории Японии в центре зарождения дзэн-буддизма и касты самураев
Начало: На вашей станции метро или в лобби вашего отеля
18 ноя в 10:30
22 ноя в 10:30
$300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    10 ноября 2024
    Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
    Спасибо Аэлите за интересную экскурсию по Камакуре! Увидели много всего интересного за день.
  • T
    Timur
    20 октября 2024
    Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
    Спасибо, познавательно! Много прошли, много увидели, много деталей! Очень устали - Но оно того стоит!
  • Е
    Елена
    16 октября 2024
    Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
    Большая, тёплая благодарность Аэлите за прогулку по Камакуре. Приятное общение, отлично встроенный рассказ, приятная и грамотная речь гида. Пожалуй главное
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    - мне удалось влюбиться в этот Город. В часе езды от Токио на поезде находится удивительный Город на берегу Океана. Буду рада встретиться снова!

  • В
    Вера
    4 октября 2024
    Камакура без спешки и толп
    Время пролетело не заметно… Mila, увлекла своим рассказом с самого начала экскурсии, как только сели в поезд. В Камакура следовали маршруту
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    экскурсии: я с удовольствием рассматривала храмы, гуляла по садам, а Mila рассказывала обо всём, где мы проходили. Очень приятно, понятно, когда слушаешь информацию на своем языке. Экскурсия оказалась познавательной, увлекательной, позитивной. Спасибо, Mila!

    Время пролетело не заметно…Время пролетело не заметно…Время пролетело не заметно…Время пролетело не заметно…Время пролетело не заметно…Время пролетело не заметно…Время пролетело не заметно…
  • С
    Сергей
    10 мая 2024
    Камакура без спешки и толп
    Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    13 января 2024
    Камакура без спешки и толп
    Мила провела для нашей семьи замечательную, очень интересную экскурсию по Камакуре, учла все наши пожелания, смогла заинтересовать и взрослых, и
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    детей. Прогулка получилась насыщенной, но совершенно не напряжной. Успели посетить и святилище Цуругаок, и праздник стрелков, и парк зимних пионов, и бамбуковый лес, и берег океана, и святилище Хасэдэра, и Большого Будду, и монастырь Буцудэн, и павильон Рюодэн, и воронов-тэнгу Хансобо. Мила также помогламнам выбрать изумительное место для обеда, а также показать магазинчик со вкусным мача-мороженым… дети оценили;) Кроме этого Мила дала несколько ценных советов по тем локациям, в которых мы планировали быть в последующие дни, чем мы с благодарностью воспользовались. Большое спасибо за этот замечательный день. Всегда приятно работать с профессионалом своего дела. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре в категории «На весь день»

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  1. Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
  2. Камакура без спешки и толп
  3. Атмосферная Камакура - место силы японцев
Сколько стоит экскурсия по Камакуре в ноябре 2024
Сейчас в Камакуре в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 273 до 550. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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