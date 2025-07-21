Мои заказы

Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Пешая
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев
Путешествие по Камакуре с местным жителем: самурайская история, дзен-буддистские храмы и бамбуковые сады. Откройте для себя дух Японии
Начало: По договоренности
«И именно отсюда империей управляли сёгуны, оставившие после себя главное достояние Камакуры — целую россыпь дзен-буддистских храмов»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$273 за всё до 4 чел.
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Погрузитесь в духовный мир Японии, посетив Камакуру. Исследуйте храмы, участвуйте в ритуалах и насладитесь природой
Начало: На станции «Кита-Камакура»
«Вы познакомитесь с основами буддийской культуры и насладитесь умиротворяющей атмосферой»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$250 за всё до 6 чел.
Камакура: по следам самураев и буддийских монахов
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: По следам самураев и буддийских тайн
Прогуляйтесь по Камакуре, узнайте о самураях и буддийских традициях. Визит к Большому Будде и храмам оставит незабываемые впечатления
«Храм Цуругаока Хатимангу — главное святилище Камакуры»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$257 за всё до 6 чел.

