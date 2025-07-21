Индивидуальная
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев
Путешествие по Камакуре с местным жителем: самурайская история, дзен-буддистские храмы и бамбуковые сады. Откройте для себя дух Японии
«И именно отсюда империей управляли сёгуны, оставившие после себя главное достояние Камакуры — целую россыпь дзен-буддистских храмов»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$273 за всё до 4 чел.
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Погрузитесь в духовный мир Японии, посетив Камакуру. Исследуйте храмы, участвуйте в ритуалах и насладитесь природой
«Вы познакомитесь с основами буддийской культуры и насладитесь умиротворяющей атмосферой»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$250 за всё до 6 чел.
Камакура: По следам самураев и буддийских тайн
Прогуляйтесь по Камакуре, узнайте о самураях и буддийских традициях. Визит к Большому Будде и храмам оставит незабываемые впечатления
«Храм Цуругаока Хатимангу — главное святилище Камакуры»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$257 за всё до 6 чел.
- ММарина21 июля 2025Влюбились в город. Экскурсия была наполненной и невероятно интересной. По запросу заменили одно место на другое. Точно вернемся ещё
- ААндрей10 ноября 2024Спасибо Аэлите за интересную экскурсию по Камакуре! Увидели много всего интересного за день.
- TTimur20 октября 2024Спасибо, познавательно! Много прошли, много увидели, много деталей! Очень устали - Но оно того стоит!
- ЕЕлена16 октября 2024Большая, тёплая благодарность Аэлите за прогулку по Камакуре. Приятное общение, отлично встроенный рассказ, приятная и грамотная речь гида. Пожалуй главное
- kkudel29 мая 2024Незабываемая Камакура!!! Благодарим Аэлиту за этот чудесный день, за содержательную экскурсию, за теплое общение. Очень понравилось! Мечтаем вернуться снова!
