М Марина Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем Влюбились в город. Экскурсия была наполненной и невероятно интересной. По запросу заменили одно место на другое. Точно вернемся ещё

А Андрей Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем Спасибо Аэлите за интересную экскурсию по Камакуре! Увидели много всего интересного за день.

T Timur Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем Спасибо, познавательно! Много прошли, много увидели, много деталей! Очень устали - Но оно того стоит!

Е Елена Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем читать дальше - мне удалось влюбиться в этот Город. В часе езды от Токио на поезде находится удивительный Город на берегу Океана. Буду рада встретиться снова! Большая, тёплая благодарность Аэлите за прогулку по Камакуре. Приятное общение, отлично встроенный рассказ, приятная и грамотная речь гида. Пожалуй главное