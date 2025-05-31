Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Погрузитесь в атмосферу Камакуры, бывшей столицы Японии, и откройте для себя её храмы, улицы и историю самураев. Узнайте о традициях и насладитесь видами
Начало: На станции Камакура/Kamakura или по договоренности...
12 июл в 10:30
13 июл в 10:30
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Что скрывает фасад Камакуры
Уникальная экскурсия по Камакуре без туристических толп: древние храмы, сады и самурайская история ждут вас в этой индивидуальной программе
$580 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Пройти по храмам древнего города и разгадать значение каждого божества
Начало: На станции «Кита-Камакура»
Завтра в 10:00
7 июл в 10:00
$80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIurii31 мая 2025Камакура, пожалуй, один из лучших вариантов, куда можно выбраться на день из шумного Токио, чтобы окунуться в атмосферу старой Японии
Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Камакуре в июле 2025
Сейчас в Камакуре в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 580. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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