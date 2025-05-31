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Экскурсии Камакуры об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Камакуре на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Пешая
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Погрузитесь в атмосферу Камакуры, бывшей столицы Японии, и откройте для себя её храмы, улицы и историю самураев. Узнайте о традициях и насладитесь видами
Начало: На станции Камакура/Kamakura или по договоренности...
12 июл в 10:30
13 июл в 10:30
$300 за всё до 5 чел.
Что скрывает фасад Камакуры
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Что скрывает фасад Камакуры
Уникальная экскурсия по Камакуре без туристических толп: древние храмы, сады и самурайская история ждут вас в этой индивидуальной программе
$580 за всё до 6 чел.
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Пройти по храмам древнего города и разгадать значение каждого божества
Начало: На станции «Кита-Камакура»
Завтра в 10:00
7 июл в 10:00
$80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

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    Iurii
    31 мая 2025
    Атмосферная Камакура - место силы японцев
    Камакура, пожалуй, один из лучших вариантов, куда можно выбраться на день из шумного Токио, чтобы окунуться в атмосферу старой Японии
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    - древние храмы, святилища в горных гротах, тихие улочки и старая железная дорога, идущая вдоль берега океана. При этом добраться туда можно за час на JR при помощи обычной IC карты (например SUICA). Конечно же, всё это привлекает как самих японцев, так и множество туристов, но благодаря Оксане опыт нахождения в толпе туристов удалось свести к минимуму - она мастерски вела нас от одной достопримечательности к другой тихими улочками в обход людных мест, рассказывая легенды и предания древней Японии, и показала несколько храмов, где почти не было туристов, а в одном уединенном святилище вообще почти не было даже самих японцев, и его посещение оставило у нас, пожалуй, одно из самых сильных впечатлений.

Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре в категории «История и архитектура»

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  1. Атмосферная Камакура - место силы японцев
  2. Что скрывает фасад Камакуры
  3. Камакура - в поисках Семи богов счастья
Сколько стоит экскурсия по Камакуре в июле 2025
Сейчас в Камакуре в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 580. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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