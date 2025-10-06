читать дальше

нас был велик соблазн позвонить ещё раз Ксении и попросить ее ещё на один тур, чтобы ее глазами увидеть Токио!))

Вам знакомо чувство, когда по первым же фразам вы понимаете, что у собеседника высшее образование?

Вот так и у нас с Ксенией!

Абсолютно быстрые и точные реакции, системность в структуре экскурсии, глубокое знание предмета - все это Ксения!

Камакура через экскурсию Ксении великолепна! И Эносима тоже!



Рекомендуем?

Однозначно!

Соберёмся ещё раз в Японию - сразу будем звонить Ксении и заказывать несколько экскурсий!