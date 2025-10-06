Индивидуальная
до 3 чел.
Камакура без спешки и толп
Погрузитесь в атмосферу древней Камакуры, избегая толп и спешки. Исследуйте храмы и сады, наслаждаясь уникальной природой и культурой
Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo...
12 дек в 06:00
13 дек в 06:00
$550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Погрузитесь в духовный мир Японии, посетив Камакуру. Исследуйте храмы, участвуйте в ритуалах и насладитесь природой
Начало: На станции «Кита-Камакура»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: По следам самураев и буддийских тайн
Прогуляйтесь по Камакуре, узнайте о самураях и буддийских традициях. Визит к Большому Будде и храмам оставит незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$257 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь6 октября 2025Ксения для нас - открытие!
Поверьте, есть с чем сравнивать.
Из 5 экскурсий по Японии экскурсия с Ксенией однозначно на первом месте!!!
У
- ИИрина22 августа 2025Экскурсия прошла отлично, экскурсовод был очень внимательным, посмотрели все, что планировали и получили множество полезных советов и рекомендаций. Экскурсия была
