Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Киото на русском языке, цены от $68. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Древний Киото: исторические места и объекты ЮНЕСКО (обед включен)
8.5 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Древний Киото: исторические места и объекты ЮНЕСКО
Познакомьтесь с историей Киото, посетив его знаменитые храмы и природные красоты. Насладитесь комфортом и японской кухней в одном туре
Начало: 31 Higashikujō Nishisannōchō, Minami Ward, Kyoto, ...
«Обед и комфорт в дороге В Арашияме предусмотрен обед в виде шведского стола с блюдами японской кухни, приготовленными из сезонных ингредиентов»
Расписание: Ежедневно в 07:50.
Завтра в 07:50
30 окт в 07:50
$135.26 за человека
День чудес из Киото: Арасияма, Нара и храм Фусими Инари с обедом
На автобусе
9 часов
5 отзывов
Групповая
День чудес из Киото: Арасияма, Нара и храм Фусими Инари с обедом
Погрузитесь в атмосферу Киото и Нары, наслаждаясь природой и культурой. Откройте для себя уникальные места и попробуйте изысканное вегетарианское карри
Начало: 1F 6-番地 Nishikujo Toriiguchicho Minami Ward, Kyoto...
«Обед в особняке Насладитесь восхитительным обедом в «Kyoto Wasabi», очаровательном старинном особняке в Киото, который принимает гостей уже более 120 лет»
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
30 окт в 09:00
$68.95 за человека
Прогулка по культурному району Гион и шоу гейш с обедом
Пешая
3 часа
3 отзыва
Билеты
Прогулка по культурному району Гион и шоу гейш с обедом
Начало: 2Q3C+JQW Киото, Япония
«Вторая часть объединяет культурное погружение и гастрономическое удовольствие — обед с выступлением Майко в тёплой и аутентичной атмосфере старого Киото»
31 окт в 10:30
4 ноя в 10:30
$116.30 за билет

