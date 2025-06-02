Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь на гастрономическое путешествие по ночному Киото — с огнями храмов, традиционными вкусами и историей гейш. В сопровождении местного гида вы попробуете 13 блюд и откроете очарование Гиона и Понто-тё. Атмосфера древнего города и аромат японской кухни сделают этот вечер особенным. 5 3 отзыва

Описание экскурсии Волшебство вечернего Киото Погрузитесь в атмосферу старинных кварталов Гион и Понточо под руководством местного эксперта. Узнайте больше о мире гейш, о скрытых уголках Киото и о его традиционной кухне. Тур проходит в небольшой группе, что создаёт уютную и дружескую атмосферу. Путь от храмов к вкусам Начните вечер с посещения храма Ясака, ярко освещённого в ночи. Гид расскажет увлекательные истории о его значении для города. Затем вас ждёт ужин в традиционной идзакая, где подают караагэ, темпуру и сашими, идеально сочетающиеся с ароматным саке Киото. Прогулка по Гиону и Понто-тё Пройдитесь по живописной Гион Сиракава, загляните в храм, куда приходят гейши перед выступлениями, и завершите вечер в одном из ресторанчиков Понто-тё, где вы попробуете ещё больше локальных блюд и ощутите настоящую атмосферу Киото.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Район Гион

Понто-тё Что включено Еда в одном ресторане и одной идзакая (до 13 блюд)

Два напитка (алкогольных или безалкогольных)

Услуги гида Что не входит в цену Трансфер

Дополнительные напитки Где начинаем и завершаем? Начало: 300 Gionmachi Kitagawa, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0073, Japan Завершение: Pontocho Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.