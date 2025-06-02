Отправьтесь на гастрономическое путешествие по ночному Киото — с огнями храмов, традиционными вкусами и историей гейш. В сопровождении местного гида вы попробуете 13 блюд и откроете очарование Гиона и Понто-тё. Атмосфера древнего города и аромат японской кухни сделают этот вечер особенным.
Описание экскурсииВолшебство вечернего Киото Погрузитесь в атмосферу старинных кварталов Гион и Понточо под руководством местного эксперта. Узнайте больше о мире гейш, о скрытых уголках Киото и о его традиционной кухне. Тур проходит в небольшой группе, что создаёт уютную и дружескую атмосферу. Путь от храмов к вкусам Начните вечер с посещения храма Ясака, ярко освещённого в ночи. Гид расскажет увлекательные истории о его значении для города. Затем вас ждёт ужин в традиционной идзакая, где подают караагэ, темпуру и сашими, идеально сочетающиеся с ароматным саке Киото. Прогулка по Гиону и Понто-тё Пройдитесь по живописной Гион Сиракава, загляните в храм, куда приходят гейши перед выступлениями, и завершите вечер в одном из ресторанчиков Понто-тё, где вы попробуете ещё больше локальных блюд и ощутите настоящую атмосферу Киото.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Гион
- Понто-тё
Что включено
- Еда в одном ресторане и одной идзакая (до 13 блюд)
- Два напитка (алкогольных или безалкогольных)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Дополнительные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: 300 Gionmachi Kitagawa, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0073, Japan
Завершение: Pontocho
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никита
2 июн 2025
Кажется, нашего гида звали Такара — он был просто великолепен! Несмотря на проливной дождь, он поддерживал настроение и сделал вечер по‑настоящему увлекательным. Очень хорошо знал район, рассказывал о жизни гейш и еде, которую мы пробовали. Честно говоря, из-за погоды я не ожидал многого, но благодаря ему тур оказался просто замечательным.
А
Ариана
29 апр 2025
Томоко была отличным гидом, и вечер прошёл прекрасно. Группа была небольшой, все быстро нашли общий язык, и атмосфера получилась дружественной. Выбор ресторанов оказался удачным, а еда — очень вкусной. Определённо рекомендуем!
в
василиса
19 июл 2024
Тамако — замечательный гид с обширными знаниями и прекрасным чувством юмора!
