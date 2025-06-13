Погрузитесь в очарование Киото во время прогулки по району Гион, где сохранился дух старой Японии. Узнайте истории о гейшах, откройте скрытые уголки, насладитесь видом пагоды и храмов. Вас ждут старинные улочки, чайные домики и тёплая атмосфера знаменитого Гиона.
Описание экскурсии
Исторический Гион Отправьтесь в увлекательное путешествие по знаменитому району Гион, где древние традиции Японии сочетаются с современным шармом Киото. Прогуляйтесь по мощёным улочкам среди чайных домиков, почувствуйте дыхание старины и узнайте, как здесь до сих пор бережно сохраняют культуру гейш. Возможно, вы даже встретите изящных гейко и майко, направляющихся на важный приём. Скрытые жемчужины и святыни Ваш гид откроет перед вами самые интересные уголки района — традиционные дома матия, очаровательные чайные, изысканные магазинчики и святыни, хранящие атмосферу ушедших веков. Вы увидите знаменитую пагоду Хокан-дзи, насладитесь спокойствием храма Кэннин-дзи и откроете для себя редко посещаемое место — храм Чион Ин, где находятся три национальных сокровища. Важная информация:
Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями, пользователей инвалидных колясок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Гион
- Пагода Хокан-дзи
- Храм Кэннин-дзи
- Храм Чион Ин
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
33 Benzaitencho, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0086, Japan
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями
- Пользователей инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
л
лейла
13 июн 2025
Наш экскурсовод был замечательным! Он знал столько исторических фактов — было очень интересно слушать о районе и его прошлом.
Р
Роберт
4 янв 2025
Потрясающий гид с глубоким пониманием района и культуры гейш. Я узнал столько нового и увидел невероятно красивые места. Браво!
В
Виктория
26 дек 2024
Антон — прекрасный и очень знающий гид! Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию.
Входит в следующие категории Киото
Похожие экскурсии из Киото
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование древнего Киото
Рассмотреть архитектуру разных эпох и услышать старинные легенды
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара - древнее сердце Японии
Нара - место, где оживает история. Посетите сад Йошикиэн, храм Тодай-дзи и покормите оленей в парке Нара. Узнайте больше о буддизме и синтоизме
Начало: На станции Киото или в Наре
10 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Горный Киото: хайкинг к храму Атаго и отдых в термах
Посетить один из древнейших храмов Японии и расслабиться в шикарном онсэне
Начало: У Togetsukyo bridge
Расписание: ежедневно в 09:00
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
$129 за человека