Исторический Гион Отправьтесь в увлекательное путешествие по знаменитому району Гион, где древние традиции Японии сочетаются с современным шармом Киото. Прогуляйтесь по мощёным улочкам среди чайных домиков, почувствуйте дыхание старины и узнайте, как здесь до сих пор бережно сохраняют культуру гейш. Возможно, вы даже встретите изящных гейко и майко, направляющихся на важный приём. Скрытые жемчужины и святыни Ваш гид откроет перед вами самые интересные уголки района — традиционные дома матия, очаровательные чайные, изысканные магазинчики и святыни, хранящие атмосферу ушедших веков. Вы увидите знаменитую пагоду Хокан-дзи, насладитесь спокойствием храма Кэннин-дзи и откроете для себя редко посещаемое место — храм Чион Ин, где находятся три национальных сокровища. Важная информация:

Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями, пользователей инвалидных колясок.