Тайные уголки ночного Киото: экскурсия-путешествие по барам идзакая

Откройте ночную жизнь Киото с местным гидом: исследуйте скрытые бары и идзакая, попробуйте японские напитки и окунитесь в культуру города.
Погуляйте по Каварамати и Киямати, познакомьтесь с необычными заведениями и завершите вечер в уютном баре, который знают только местные.
Погуляйте по Каварамати и Киямати, познакомьтесь с необычными заведениями и завершите вечер в уютном баре, который знают только местные.
Описание экскурсииЗнакомство с ночным Киото Начните прогулку по оживлённой улице Каварамати вместе с местным гидом. Вы увидите храмы, узкие улочки, интересные магазины и встретите необычных персонажей — почувствуете дух города. Барный тур по Киямати Экскурсия продолжится в районе Киямати. Гид проведёт вас по идзакая и барам, которые не найдёт обычный турист, познакомит с атмосферой и местными традициями. Японские напитки и секретные бары Попробуйте пиво, крепкие напитки и сакэ, окунитесь в яркую ночную жизнь Киото и завершите вечер в укромном баре, известном только жителям города. Важная информация:
- Что взять с собой: наличные.
- Не подходит для: люди младше 20 лет.
- Еда и напитки не включены в стоимость, поэтому, пожалуйста, возьмите с собой наличные.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: 2Q39+HRX Киото, Япония
Завершение: Район Киямати
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: наличные
- Не подходит для: люди младше 20 лет
- Еда и напитки не включены в стоимость, поэтому, пожалуйста, возьмите с собой наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
с
семён
14 мая 2025
Экскурсия была отличной, Лью — потрясающий ведущий. Бар с саке просто великолепен, мы отлично провели время!
С
Софья
25 дек 2024
Фантастическая прогулка! Наш гид Маса был великолепен, познакомились с отличными людьми! Очень стоит того!
Е
Елисей
29 ноя 2024
Лео — прекрасный гид, еда была вкусной. Я сам не пью саке, поэтому часть тура для меня прошла мимо, но другим очень понравилось! Атмосфера была уютной, заведения — уникальные, и классно было пообщаться с гостями со всего мира. Спасибо Лео!
Я
Ян
25 ноя 2024
Гид был очень дружелюбным и веселым. Классная экскурсия! 😃
Входит в следующие категории Киото
Похожие экскурсии из Киото
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
Завтра в 10:30
13 дек в 10:30
$500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в древнюю культуру Киото
На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В лобби вашего отеля
22 дек в 11:00
23 дек в 11:00
$650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
10 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$475 за всё до 5 чел.