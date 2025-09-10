Проведите вечер в сердце Киото — насладитесь изысканным ужином и искусством гейш. Вас ждут танцы, музыка, беседы и прогулка по таинственному району Гион. Это путешествие в атмосферу старинной Японии, где каждая минута пропитана красотой и грацией.
Описание экскурсииПогружение в культуру Киото Почувствуйте магию старинного Киото, заказав эксклюзивный ужин с гейшами. Наслаждайтесь утончённой кухней, пока изящная гейша или майко выступает перед вами с традиционными танцами и музыкой, ведёт неспешные беседы и делится частицей древнего искусства обольщения. Секреты мира гейш В течение вечера гид расскажет о традициях, символах и истории загадочного мира гейш. Вы узнаете, как зародилась эта культура, почему она до сих пор восхищает японцев и путешественников, а также услышите интересные истории о Киевских кварталах искусства и удовольствия. Незабываемый вечер в духе Японии Этот тур создан для тех, кто хочет по-настоящему почувствовать Киото — его утончённость, атмосферу и вечную гармонию. Идеальный вечер для ценителей прекрасного, любителей истории и тех, кто ищет особенные моменты путешествия.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Двухчасовое сопровождение гейши
- Ужин в стиле kaiseki (традиционная многоуровневая японская кухня)
- Безлимитное саке
Что не входит в цену
- Трансфер
- Дополнительные напитки и блюда
Где начинаем и завершаем?
Начало: 165-2 Tokiwachō, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0079, Japan
Завершение: Гион
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Варвара
10 сен 2025
Это было невероятно! Лучшее, что мы делали за всё путешествие — однозначно рекомендуем. Наш гид был чудесным и очень информативным. Мы получили огромное удовольствие!
М
Маруся
22 июл 2024
Наш гид Энди была очень профессиональной, доброй и с прекрасным чувством юмора. Идеальное сочетание интеллекта и обаяния — нам действительно повезло провести экскурсию с ней!
А
Артур
6 апр 2024
Экскурсия была замечательной! Наш гид Тайга — просто великолепный, мы узнали много нового о районе и истории гейш. Опыт оказался одним из самых ярких впечатлений нашей поездки.
В
Владa
25 фев 2024
Тур оказался потрясающим. Я узнал столько интересного, а наш гид Энди рассказала массу удивительных фактов о гейко и истории их искусства. Наша гейко была невероятно мила и очаровательна.
Входит в следующие категории Киото
Похожие экскурсии из Киото
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная прогулка по Киото: от Золотого павильона до Гиона
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$425 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$577 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия в Киото
Путешествие в сердце Киото: откройте для себя чайный квартал Гион, примерьте кимоно и насладитесь вкусом матча. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: От места вашего проживания
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
$350 за человека