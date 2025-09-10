Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Проведите вечер в сердце Киото — насладитесь изысканным ужином и искусством гейш. Вас ждут танцы, музыка, беседы и прогулка по таинственному району Гион. Это путешествие в атмосферу старинной Японии, где каждая минута пропитана красотой и грацией. 5 4 отзыва

TicketsS Ваш гид в Киото Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 4 отзыва Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком $274.42 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Погружение в культуру Киото Почувствуйте магию старинного Киото, заказав эксклюзивный ужин с гейшами. Наслаждайтесь утончённой кухней, пока изящная гейша или майко выступает перед вами с традиционными танцами и музыкой, ведёт неспешные беседы и делится частицей древнего искусства обольщения. Секреты мира гейш В течение вечера гид расскажет о традициях, символах и истории загадочного мира гейш. Вы узнаете, как зародилась эта культура, почему она до сих пор восхищает японцев и путешественников, а также услышите интересные истории о Киевских кварталах искусства и удовольствия. Незабываемый вечер в духе Японии Этот тур создан для тех, кто хочет по-настоящему почувствовать Киото — его утончённость, атмосферу и вечную гармонию. Идеальный вечер для ценителей прекрасного, любителей истории и тех, кто ищет особенные моменты путешествия.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Двухчасовое сопровождение гейши

Ужин в стиле kaiseki (традиционная многоуровневая японская кухня)

Безлимитное саке Что не входит в цену Трансфер

Дополнительные напитки и блюда Где начинаем и завершаем? Начало: 165-2 Tokiwachō, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0079, Japan Завершение: Гион Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.