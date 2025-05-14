Прогуляйтесь по мистическому Гиону после заката — узким улочкам, где живут легенды о гейшах. Вас ждёт храм сватовства, мерцающая пагода и атмосфера старого Киото.
Местный гид расскажет о традициях искусства гейш и откроет малоизвестные уголки, куда не заглядывают туристы.
Почувствуйте магию вечернего света, отражающегося в красных фонарях, и тишину древних храмов, которые оживают после наступления темноты.
Описание экскурсииОчарование вечернего Гиона От театра «Минамиза» начинается наше путешествие по старинному району Ханамикодзи — знаменитому кварталу гейш. Здесь вы услышите увлекательные истории о традициях и тайнах их жизни, почувствуете атмосферу старого Киото и, возможно, встретите настоящую гейшу. Свет храмов и легенд Экскурсия открывает не только мир гейш, но и духовную сторону Гиона. Мы посетим храм сватовства и увидим прекрасную буддийскую пагоду, подсвеченную в вечернем небе — зрелище, которое невозможно забыть. Завершение в древнем храме Финал прогулки — посещение храма, которому более тысячи лет. В его тишине особенно чувствуется дыхание истории и очарование города, где прошлое и настоящее сливаются воедино. Важная информация:
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями, пользователей инвалидных колясок, людей с простудой, детей до 1 года.
- Пожалуйста, обратите внимание, что ваш билет действителен только в указанную дату и время.
- Пожалуйста, приходите как минимум за 5 минут до начала экскурсии. Если вы едете на автобусе или такси, пожалуйста, заложите дополнительное время на возможные задержки в пути до места встречи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр «Минамиза»
- Район Ханамикодзи
- Храм сватовства
- Буддийская пагода
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
2Q3C+9XG Киото, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 40 минут 1 секунды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Георгий
14 мая 2025
Прекрасная вечерняя экскурсия — мало людей и приятная атмосфера. Мы узнали много нового о культуре гейш и традициях Японии. Удалось увидеть нескольких гейш по пути. Очень рекомендую для тех, кто хочет глубже почувствовать японскую культуру
М
Маргарита
8 мар 2025
Масами — просто замечательный гид! Увлечённо и с любовью провела нас по Гиону. Нам даже посчастливилось увидеть настоящих майко и гейшу!
Л
Лев
8 ноя 2024
Очень захватывающий тур с множеством интересных фактов и историй. Вид на ночной Киото просто потрясающий!
Е
Есения
10 июл 2024
Весёлая прогулка по улицам с отличным гидом и дружной компанией. Время пролетело незаметно и с удовольствием.
Входит в следующие категории Киото
