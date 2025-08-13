Дзен в сердце Киото Погрузитесь в атмосферу тишины в храме Дзёсё‑ин и попробуйте дзадзэн‑медитацию под руководством настоятеля Эйтэцу Нисиды — мастера дзен в 16‑м поколении. После практики вас ждёт матча и традиционные сезонные сладости, а фотограф запечатлеет эти мгновения, чтобы они остались с вами надолго. История и спокойствие Храм Дзёсё‑ин, основанный в 1599 году, — часть крупнейшего дзен‑комплекса Мёсин‑дзи и хранит более 420 лет истории. Его сад, созданный художником XVI века Эйтоку Кано, остаётся неизменным со времён своего основания. Здесь каждая пора года раскрывает новую красоту — от цветения сакуры до снега, тихо укрывающего камни. Путь к гармонии Эйтэцу Нисида, прежде чем стать монахом, десять лет служил на государственной должности, а теперь с добротой и юмором делится мудростью дзен. В основе традиции Риндзай дзен — практика дзадзэн и путь к внезапному прозрению через личный опыт. В этом уединённом храме вы почувствуете, как медитация соединяет покой и осознанность. Важная информация:

Не допускается: оружие или острые предметы, алкоголь, наркотики.