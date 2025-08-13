Познакомьтесь с искусством дзен в уединённом храме Киото.
Практика медитации с настоятелем 16‑го поколения Эйтэцу Нисидой, церемония матча и атмосфера векового сада подарят гармонию и покой.
Описание экскурсии
Дзен в сердце Киото Погрузитесь в атмосферу тишины в храме Дзёсё‑ин и попробуйте дзадзэн‑медитацию под руководством настоятеля Эйтэцу Нисиды — мастера дзен в 16‑м поколении. После практики вас ждёт матча и традиционные сезонные сладости, а фотограф запечатлеет эти мгновения, чтобы они остались с вами надолго. История и спокойствие Храм Дзёсё‑ин, основанный в 1599 году, — часть крупнейшего дзен‑комплекса Мёсин‑дзи и хранит более 420 лет истории. Его сад, созданный художником XVI века Эйтоку Кано, остаётся неизменным со времён своего основания. Здесь каждая пора года раскрывает новую красоту — от цветения сакуры до снега, тихо укрывающего камни. Путь к гармонии Эйтэцу Нисида, прежде чем стать монахом, десять лет служил на государственной должности, а теперь с добротой и юмором делится мудростью дзен. В основе традиции Риндзай дзен — практика дзадзэн и путь к внезапному прозрению через личный опыт. В этом уединённом храме вы почувствуете, как медитация соединяет покой и осознанность. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Входной билет в храм
- Проповедь настоятеля
- Японский чай и сладости
- Фотосессия на профессиональную камеру
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Hanazonomyoshinjicho, Ukyo Ward, Kyoto, 616-8035, Japan
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
- Не допускается: оружие или острые предметы
- Алкоголь
- Наркотики
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и .
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мастер
13 авг 2025
Мы с женой посетили это мероприятие во время пребывания в Киото, и оно стало одним из главных моментов нашего путешествия. Настоятель провёл две медитации и помог нам глубже прочувствовать процесс. Чайная церемония и сладости были замечательными, а рассказ о культуре матча — познавательным. Очень рекомендуем тем, кто ищет более глубокие и осмысленные впечатления от посещения Киото
А
Антон
10 авг 2024
Всё было отлично организовано — красивое, продуманное и очень приятное мероприятие.
Е
Екатерина
23 июн 2024
Это одно из лучших впечатлений всей нашей поездки. Всё прошло идеально: мы узнали много о дзен‑буддизме и медитации, поучаствовали в чайной церемонии с матча и японскими сладостями, а потом поговорили с монахом в саду — очень особенный опыт
Входит в следующие категории Киото
