Пешеходная экскурсия по буддийским и синтоистским храмам в восточной части Киото, во время которой вы узнаете интересные факты о верованиях японцев, познакомитесь с историей Японии того времени, когда Киото являлся столицей, увидите знаковые достопримечательности города.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииМы начнём наш день с посещения буддийского храма, известного своими 1000 и одной статуями богини Каннон. Каждое изваяние уникально, и если внимательно смотреть, то, говорят, что каждый может найти статую, похожую на него. Затем мы направимся в храмовый комплекс Киёмидзу-дэра, который известен своей деревянной террасой, уникальным сооружением, построенным без единого гвоздя. Если вы фанат фильмов о Японии, то здесь вы сможет сделать такие же фотографии, как и герои фильма Васаби. Недалеко от Храма Чистой Воды находится Ясака дзиндзя — храм, из которого начинается торжественное шествие во время фестиваля Гион Мацури. Мы осмотрим храм и прогуляемся по парку Маруяма. В районе Гион мы окунемся в атмосферу средневекового Киото, ведь улочки здесь всё такие же узкие, дома низкие, и ученицы гейш майко всё также спешат по своим делам, постукивая деревянными башмаками гэта. Здесь мы немного отдохнём и насладимся традиционной киотской едой. Затем мы переместимся на север Киото, где находится одно из самых известных зданий в мире — храм Кинкакудзи или Золотой павильон. Второй и третий этажи этого буддийского святилища покрыты золотом, а сам он отражается в идеально гладком зеркале озера. После любования павильоном мы прогуляемся по не менее прекрасному саду. Завершим мы нашу экскурсию в Саду камней Рёандзи. Здесь мы попытаемся разгадать смысл и секрет 15 камней сада, а также иероглифов, изображенных на каменной чаше источника, из которого монахи брали воду для чайной церемонии. Во время экскурсии я расскажу вам об особенностях японского буддизма и исконной религии японцев — синтоизме. Вы узнаете, почему в Киото так много различных храмов, и чем изначально были известные сейчас буддийские храмы Кинкаку-дзи и Рёан-дзи. Важная информация:
- Желательно иметь с собой питьевую воду, носки, защиту от солнца, лёгкую ветровку или кофту.
- В середине экскурсии предполагается ланч в кафе или ресторане. Ланч оплачивается дополнительно.
- Также дополнительно оплачиваются входные билеты в храмы.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1001 статуя богини Каннон
- Уникальное деревянное сооружение - сцена Киёмидзу-дэра
- Район чайных домиков Гион
- Золотой павильон Кинкаку-дзи
- Самый известный сад камней Рёан-дзи
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные расходы
- Входные билеты в храмы (¥2400-¥3000 за человека)
- Ланч
- Личные расходы (сувениры).
Место начала и завершения?
657 Sanjūsangendōmawari Higashiyama Ward, Kyoto, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
