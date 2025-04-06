Мини-группа
до 8 чел.
Нара: священные олени и храмы
Погрузитесь в атмосферу древней Японии в Наре. Священные олени, величественные храмы и гигантская статуя Будды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: станция Кинтецу-Нара
Расписание: в будние дни в 09:30
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$129 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара: священные олени и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу Нары, где священные олени и величественные храмы расскажут о древних традициях и культурном наследии Японии
Начало: станция Кинтецу-Нара
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$449 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри
Уникальная возможность погрузиться в японскую историю и культуру, посетив Нару и Тенри. Узнайте о значимых храмах и святилищах, оставивших след в истории
Начало: На станции Kintetsu Nara
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$449 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 апреля 2025Александр мне очень понравился тем, что гибко подошел к нашему запросу. У нас была совместная поездка в Киото. Саша составил нам индивидуальный маршрут, провел по не туристическим местам и нашем, о чем пообщаться с каждым участником экскурсии. Спасибо 🙏
