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15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри
Уникальная возможность погрузиться в японскую историю и культуру, посетив Нару и Тенри. Узнайте о значимых храмах и святилищах, оставивших след в истории
Начало: На станции Kintetsu Nara
23 июн в 09:00
24 июн в 09:00
$382
$449 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Нары и медитация Дзадзен
Путешествие в сердце дзен-буддизма Японии. Посетите храмы, узнайте об их истории и примите участие в медитации Дзадзен с опытными монахами
Начало: На ж/д станции Кинтэцу
7 июн в 14:30
14 июн в 14:30
$515 за всё до 4 чел.
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5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Нара: олени, древние храмы и завод саке
Вас ждёт незабываемая прогулка по Наре: олени, бронзовый Будда, фонари Касуга-Тайся и дегустация саке на семейной винокурне
22 июн в 09:00
23 июн в 09:00
$399
$420 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 апреля 2025Александр мне очень понравился тем, что гибко подошел к нашему запросу. У нас была совместная поездка в Киото. Саша составил нам индивидуальный маршрут, провел по не туристическим местам и нашем, о чем пообщаться с каждым участником экскурсии. Спасибо 🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Наре в категории «На весь день»
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