Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Наре на русском языке, цены от $382, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 6 часов 15% 1 отзыв Индивидуальная до 7 чел. Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри Уникальная возможность погрузиться в японскую историю и культуру, посетив Нару и Тенри. Узнайте о значимых храмах и святилищах, оставивших след в истории Начало: На станции Kintetsu Nara $382 $449 за всё до 7 чел. На машине 7.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Храмы Нары и медитация Дзадзен Путешествие в сердце дзен-буддизма Японии. Посетите храмы, узнайте об их истории и примите участие в медитации Дзадзен с опытными монахами Начало: На ж/д станции Кинтэцу $515 за всё до 4 чел. Пешая 8 часов 5% Индивидуальная до 6 чел. Нара: олени, древние храмы и завод саке Вас ждёт незабываемая прогулка по Наре: олени, бронзовый Будда, фонари Касуга-Тайся и дегустация саке на семейной винокурне $399 $420 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Нары Последние отзывы на экскурсии М Мария Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри Александр мне очень понравился тем, что гибко подошел к нашему запросу. У нас была совместная поездка в Киото. Саша составил нам индивидуальный маршрут, провел по не туристическим местам и нашем, о чем пообщаться с каждым участником экскурсии. Спасибо 🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Наре в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Наре Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри Храмы Нары и медитация Дзадзен Нара: олени и древние храмы В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Наре в июне 2025 Сейчас в Наре в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 382 до 515 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Отправляйтесь в экскурсионный тур в Нару на 1 день, гиды Нары подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Нару так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке