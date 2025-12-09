Мини-группа
до 8 чел.
Нара: священные олени и храмы
Погрузитесь в атмосферу древней Японии в Наре. Священные олени, величественные храмы и гигантская статуя Будды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: станция Кинтецу-Нара
«По желанию остановимся в традиционных кафе — я покажу вам интересные места с либеральными ценами»
Расписание: в будние дни в 09:30
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$129 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара: священные олени и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу Нары, где священные олени и величественные храмы расскажут о древних традициях и культурном наследии Японии
Начало: станция Кинтецу-Нара
«По желанию остановимся в традиционных кафе — я покажу вам интересные места с либеральными ценами»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$449 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Наре - олени, храмы и моти
Исследуйте Нару с её храмами и моти, наблюдая за оленями и пробуя саке. Уникальная возможность погрузиться в японскую культуру
Начало: У станции «Кинтетцу Нара»
«12:30–13:30 — дегустация саке (в зависимости от дня недели):— Специализированный магазин саке (все дни, кроме четверга) — выбор из 120 сортов, от 200 йен за 50 мл— Старинная сакеварня 1884 года (чт–вс) — 500 йен»
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
$491 за всё до 8 чел.
