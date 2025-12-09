Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Наре на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 5 часов 8 отзывов Мини-группа до 8 чел. Нара: священные олени и храмы Погрузитесь в атмосферу древней Японии в Наре. Священные олени, величественные храмы и гигантская статуя Будды ждут вас в этой уникальной экскурсии Начало: станция Кинтецу-Нара «По желанию остановимся в традиционных кафе — я покажу вам интересные места с либеральными ценами» Расписание: в будние дни в 09:30 $129 за человека Пешая 5.5 часов 13 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Нара: священные олени и древние храмы Погрузитесь в атмосферу Нары, где священные олени и величественные храмы расскажут о древних традициях и культурном наследии Японии Начало: станция Кинтецу-Нара «По желанию остановимся в традиционных кафе — я покажу вам интересные места с либеральными ценами» $449 за человека Пешая 7 часов Индивидуальная до 8 чел. Прогулка по Наре - олени, храмы и моти Исследуйте Нару с её храмами и моти, наблюдая за оленями и пробуя саке. Уникальная возможность погрузиться в японскую культуру Начало: У станции «Кинтетцу Нара» «12:30–13:30 — дегустация саке (в зависимости от дня недели):— Специализированный магазин саке (все дни, кроме четверга) — выбор из 120 сортов, от 200 йен за 50 мл— Старинная сакеварня 1884 года (чт–вс) — 500 йен» $491 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Нары

