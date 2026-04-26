Описание Фото Ответы на вопросы



Марина Ваш гид в Наре Индивидуальная экскурсия $440 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Язык проведения 7 часов 1-8 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Нара: путешествие в сердце Японии В этом путешествии мы отправимся в Нару, чтобы погрузиться в атмосферу древней Японии и познакомиться с её уникальными традициями. Начнем наш день в ресторане Моти Накатанидо, где мы будем наблюдать, как отбивают рис по традиционной технологии из деревни Камикитаяма. При желании вы сможете попробовать свежеприготовленные моти. После этого мы посетим храм Кофуку-дзи и пруд Сарусава-Ике. Храм Кофуку-дзи — один из старейших и наиболее значимых буддийских храмов Японии, включённый в список объектов ЮНЕСКО. Мы проведем время за его внешним осмотром и насладимся его величием. В зависимости от дня недели, мы посетим одну из интересных локаций — Нарамачи Коси но уе или Нарамачи Каракури Омочакан. Затем нас ждет обед в местном кафе, после чего мы отправимся на дегустацию саке. В зависимости от дня недели, это может быть специализированный магазин саке, где представлен выбор из 120 сортов (кроме четверга), или старинная сакеварня, основанная в 1884 году. Следующим пунктом нашего маршрута станет храм Тодай-дзи, грандиозный буддийский комплекс и крупнейшее в мире деревянное сооружение, где находится бронзовая статуя Будды Вайрочаны. Затем мы посетим храм Касуга-тайся, один из главных синтоистских храмов Японии, известный тысячами каменных и бронзовых фонарей, также включённый в список ЮНЕСКО. В течение всего дня вы сможете общаться с ручными оленями — символами Нары и «посланниками богов», которые добавят особую атмосферу нашему путешествию.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату