Погрузитесь в атмосферу древней Нары, посетив ресторан Моти Накатанидо, где вы увидите традиционное приготовление моти, и исследуйте значимые храмы, такие как Кофуку-дзи и Тодай-дзи, крупнейшее деревянное сооружение в мире.
Описание экскурсииНара: путешествие в сердце Японии В этом путешествии мы отправимся в Нару, чтобы погрузиться в атмосферу древней Японии и познакомиться с её уникальными традициями. Начнем наш день в ресторане Моти Накатанидо, где мы будем наблюдать, как отбивают рис по традиционной технологии из деревни Камикитаяма. При желании вы сможете попробовать свежеприготовленные моти. После этого мы посетим храм Кофуку-дзи и пруд Сарусава-Ике. Храм Кофуку-дзи — один из старейших и наиболее значимых буддийских храмов Японии, включённый в список объектов ЮНЕСКО. Мы проведем время за его внешним осмотром и насладимся его величием. В зависимости от дня недели, мы посетим одну из интересных локаций — Нарамачи Коси но уе или Нарамачи Каракури Омочакан. Затем нас ждет обед в местном кафе, после чего мы отправимся на дегустацию саке. В зависимости от дня недели, это может быть специализированный магазин саке, где представлен выбор из 120 сортов (кроме четверга), или старинная сакеварня, основанная в 1884 году. Следующим пунктом нашего маршрута станет храм Тодай-дзи, грандиозный буддийский комплекс и крупнейшее в мире деревянное сооружение, где находится бронзовая статуя Будды Вайрочаны. Затем мы посетим храм Касуга-тайся, один из главных синтоистских храмов Японии, известный тысячами каменных и бронзовых фонарей, также включённый в список ЮНЕСКО. В течение всего дня вы сможете общаться с ручными оленями — символами Нары и «посланниками богов», которые добавят особую атмосферу нашему путешествию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан Моти Накатанидо
- Храм Кофуку-дзи
- Пруд Сарусава-Ике
- Нарамачи Коси но уе / Нарамачи Каракури Омочакан
- Специализированный магазин саке / Старинная сакеварня
- Храм Тодай-дзи
- Бронзовая статуя Будды Вайрочаны
- Храм Касуга-тайся
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в храм Тодай дзи - 800 йен за чел. (включая гида)
- Дегустация саке - от 700 йен
- Дегустация моти - 200 йен за 1 шт.
- Обед - примерно 2000 йен за чел.
- Чипсы для оленей - 200 йен за 1 пачку
- Транспортные расходы на себя и гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция Кинтецу-Нара, Железнодорожная станция · префектура Нара, Нара
Завершение: Станция Кинтецу-Нара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.