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10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара: священные олени и древние храмы
Увидеть оленей, свободно гуляющих по парку, посетить храмы и узнать историю умиротворённого городка
Начало: станция Кинтецу-Нара
«Нара — одна из первых столиц Японии, город с богатой историей, легендами и знаменитыми храмами»
11 июн в 09:30
14 июн в 16:30
$405
$449 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
Увидеть оленей, свободно гуляющих по парку, посетить храмы и узнать историю умиротворённого городка
Начало: станция Кинтецу-Нара
«Нара — одна из первых столиц Японии, город с богатой историей, легендами и знаменитыми храмами»
Расписание: в будние дни в 09:30
11 июн в 09:30
13 июн в 09:30
$129 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Нара: олени, древние храмы и завод саке
Уехать в город, где древние традиции и историческое наследие оживают на каждом шагу
«Один из самых известных и величественных буддийских храмов Японии с огромной бронзовой статуей Будды»
22 июн в 09:00
23 июн в 09:00
$420 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна19 марта 2025Артур - прекрасный гид и рассказчик. Нас было 4 человека и гид по максимуму постарался нам показать Осаку и Нару.
- ЮЮлия25 февраля 2025Артур прекрасный гид! С удовольствием провели день в Наре. Не заметили как прошло время. Очень интересные, не перегруженные лишними данными, рассказы от гида об истории и текущей жизни Японии. Прекрасная экскурсия
- ЛЛюбава8 января 2025В первые дни Нового года с семьёй посетили Нару. Нашим гидом-проводником в мир Японии был Артур. Артур показал нам не
- ТТатьяна1 января 2025Отлично организован маршрут, экскурсия прошла душевно и познавательно. Спасибо большое Артуру за впечатления!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Наре в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Наре в мае 2025
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