Храмы и соборы Нары с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Наре на русском языке, цены от $129, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Нара: священные олени и древние храмы
Пешая
5.5 часов
-
10%
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара: священные олени и древние храмы
Увидеть оленей, свободно гуляющих по парку, посетить храмы и узнать историю умиротворённого городка
Начало: станция Кинтецу-Нара
«Нара — одна из первых столиц Японии, город с богатой историей, легендами и знаменитыми храмами»
11 июн в 09:30
14 июн в 16:30
$405$449 за человека
Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
Пешая
5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
Увидеть оленей, свободно гуляющих по парку, посетить храмы и узнать историю умиротворённого городка
Начало: станция Кинтецу-Нара
«Нара — одна из первых столиц Японии, город с богатой историей, легендами и знаменитыми храмами»
Расписание: в будние дни в 09:30
11 июн в 09:30
13 июн в 09:30
$129 за человека
Нара: олени, древние храмы и завод саке
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нара: олени, древние храмы и завод саке
Уехать в город, где древние традиции и историческое наследие оживают на каждом шагу
«Один из самых известных и величественных буддийских храмов Японии с огромной бронзовой статуей Будды»
22 июн в 09:00
23 июн в 09:00
$420 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    19 марта 2025
    Нара: священные олени и древние храмы
    Артур - прекрасный гид и рассказчик. Нас было 4 человека и гид по максимуму постарался нам показать Осаку и Нару.
    читать дальше

    Мы вышли с корабля позже, чем рассчитывали и поэтому часть экскурсии ходили в темноте. Но все прошло прекрасно. Мы остались довольны и обязательно воспользуемся его услугами в следующий приезд осенью.

  • Ю
    Юлия
    25 февраля 2025
    Нара: священные олени и древние храмы
    Артур прекрасный гид! С удовольствием провели день в Наре. Не заметили как прошло время. Очень интересные, не перегруженные лишними данными, рассказы от гида об истории и текущей жизни Японии. Прекрасная экскурсия
    Артур прекрасный гид!Артур прекрасный гид!Артур прекрасный гид!Артур прекрасный гид!
  • Л
    Любава
    8 января 2025
    Нара: священные олени и древние храмы
    В первые дни Нового года с семьёй посетили Нару. Нашим гидом-проводником в мир Японии был Артур. Артур показал нам не
    читать дальше

    только места, заявленные в экскурсии, но и рассказал много о реальной жизни в Японии. Артур это не только гид, а можно сказать, что Проводник в мир Японии. Найдет темы для общения для всех: и для детей и для взрослых разного возраста. День был незабываемый. Покормили оленей, посмотрели храмы, увидели как готовят мочи и попробовали окономияки. Гид Артур - отличный. Рекомендую всем.

  • Т
    Татьяна
    1 января 2025
    Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
    Отлично организован маршрут, экскурсия прошла душевно и познавательно. Спасибо большое Артуру за впечатления!!!
    Отлично организован маршрут, экскурсия прошла душевно и познавательноОтлично организован маршрут, экскурсия прошла душевно и познавательно

Ответы на вопросы от путешественников по Наре в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Наре
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нара: священные олени и древние храмы
  2. Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
  3. Нара: олени, древние храмы и завод саке
Сколько стоит экскурсия по Наре в мае 2025
Сейчас в Наре в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 420 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Нары. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!