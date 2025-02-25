Индивидуальная
до 6 чел.
Нара: священные олени и древние храмы
Увидеть оленей, свободно гуляющих по парку, посетить храмы и узнать историю умиротворённого городка
Начало: станция Кинтецу-Нара
«Нара — одна из первых столиц Японии, город с богатой историей, легендами и знаменитыми храмами»
21 мар в 09:30
27 апр в 09:30
$449 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
Увидеть оленей, свободно гуляющих по парку, посетить храмы и узнать историю умиротворённого городка
Начало: станция Кинтецу-Нара
«Нара — одна из первых столиц Японии, город с богатой историей, легендами и знаменитыми храмами»
Расписание: в будние дни в 09:30
21 мар в 09:30
28 апр в 09:30
$129 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри
Пройти по тропам Нары, раскрыть тайну буддийских монахов и поговорить о японском наследии
Начало: На станции Kintetsu Nara
«Один из самых древних и значимых буддийских храмов в Наре, основанный в 680 году»
29 мар в 09:00
30 мар в 09:00
$405
$449 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия25 февраля 2025Артур прекрасный гид! С удовольствием провели день в Наре. Не заметили как прошло время. Очень интересные, не перегруженные лишними данными, рассказы от гида об истории и текущей жизни Японии. Прекрасная экскурсия
- ЛЛюбава8 января 2025В первые дни Нового года с семьёй посетили Нару. Нашим гидом-проводником в мир Японии был Артур. Артур показал нам не
- ТТатьяна1 января 2025Отлично организован маршрут, экскурсия прошла душевно и познавательно. Спасибо большое Артуру за впечатления!!!
- ИИрина25 декабря 2024В начале декабря побывали в Наре на экскурсии с Артуром. Замечательно построенный маршрут, все доходчиво и очень интересно. Рекомендуем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Наре в категории «Святые места»
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