Мини-группа
до 8 чел.
Окинавский океанариум и божественный Кори
Услышать о происхождении архипелага и рассмотреть морских обитателей через стекло
Начало: И окончание в отеле
«Океанический музей (30 минут)Макеты первых кораблей и самобытные культуры островов»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$125 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в тематические и музейные комплексы (около ¥2,500 на человека) и питание (опционально)»
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$620 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Маршрут-энциклопедия окинавской жизни
Откройте для себя Наху - центр Окинавы, где древние традиции и современность переплетаются. Погрузитесь в местную культуру и историю
Начало: У городского пляжа
«Музей керамики (14:30–15:30)Крохотный и уютный, со старой гончарной печью на крыше»
Расписание: в понедельник в 09:00, 10:00 и 11:00, во вторник в 09:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
15 дек в 09:00
$175 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVika22 октября 2025Благодаря нашему гиду Анастасии экскурсия получилась замечательной. Дорога до океанариума заняла 2 часа. Но время пролетело незаметно благодаря рассказам Анастасии. Интересная территория, красивое место. Видели китовую акулу, много разных скатов и черепах. Божественный Кори -очень красив, успели искупаться!!
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Окинаве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Окинаве в декабре 2025
Сейчас в Окинаве в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 620. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Окинаве (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 8 ⭐ отзывов, цены от $125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль