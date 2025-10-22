Найдено 3 экскурсии в категории « Музеи » в Окинаве на русском языке, цены от $125. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов 1 отзыв Мини-группа до 8 чел. Окинавский океанариум и божественный Кори Услышать о происхождении архипелага и рассмотреть морских обитателей через стекло Начало: И окончание в отеле «Океанический музей (30 минут)Макеты первых кораблей и самобытные культуры островов» $125 за человека На машине 7 часов 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония? Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день «Дополнительно оплачиваются входные билеты в тематические и музейные комплексы (около ¥2,500 на человека) и питание (опционально)» $620 за всё до 4 чел. Пешая 6 часов Мини-группа до 4 чел. Маршрут-энциклопедия окинавской жизни Откройте для себя Наху - центр Окинавы, где древние традиции и современность переплетаются. Погрузитесь в местную культуру и историю Начало: У городского пляжа «Музей керамики (14:30–15:30)Крохотный и уютный, со старой гончарной печью на крыше» Расписание: в понедельник в 09:00, 10:00 и 11:00, во вторник в 09:00 и 11:00 $175 за человека Другие экскурсии Окинавы Последние отзывы на экскурсии V Vika Окинавский океанариум и божественный Кори Благодаря нашему гиду Анастасии экскурсия получилась замечательной. Дорога до океанариума заняла 2 часа. Но время пролетело незаметно благодаря рассказам Анастасии. Интересная территория, красивое место. Видели китовую акулу, много разных скатов и черепах. Божественный Кори -очень красив, успели искупаться!!

