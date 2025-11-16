Мои заказы

Главное на острове Исигаки

Самобытный остров Исигаки предлагает уникальные пейзажи и культурные открытия. Насладитесь красотой залива Кабира и откройте для себя древние традиции Рюкю
Индивидуальная экскурсия по острову Исигаки позволит насладиться живописными видами залива Кабира, где добывают чёрный жемчуг. Прогулка по парку Йонэко-яки познакомит с мифическими стражами Сиса. В роще Яи-яма-Яси вы увидите редкие пальмы и посетите музей под открытым небом. Гурмэ-пауза в традиционном дворе Фунакура-но Сато позволит попробовать местные блюда.

Узнайте о сочетании японских, китайских и южноазиатских традиций, а также о местной косметической индустрии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Живописные виды залива Кабира
  • 🗿 Скульптуры Сиса в парке Йонэко-яки
  • 🌴 Редкие пальмы в роще Яи-яма-Яси
  • 🍣 Дегустация местной кухни
  • 🎎 Погружение в культуру Рюкю
Что можно увидеть

  • Залив Кабира
  • Парк Йонэко-яки
  • Роща Яи-яма-Яси
  • Двор Фунакура-но Сато

Описание экскурсии

Жемчужные пейзажи залива Кабира

Вы насладитесь живописным видом на один из самых известных заливов Японии — Кабира (место добычи чёрного жемчуга). Прогулка по прибрежному парку и фото с панорамных точек — обязательный пункт программы.

Мифические стражи острова в парке Йонэко-яки

Вы окажетесь среди десятков скульптур Сиса — львоподобных хранителей Окинавы. Почти каждое изваяние этого арт-парка достойно попасть в кадр.

Редкие пальмы и микромузей под открытым небом

В роще Яи-яма-Яси вы подышите чистым горным воздухом, увидите редкие эндемичные пальмы и заглянете в небольшой музей, посвящённый природе и культуре региона.

Небольшая гурмэ-пауза

В традиционном дворе Фунакура-но Сато вы попробуете блюда местной кухни, насладитесь неспешной прогулкой по саду и понаблюдаете за бытом островитян.

Погружение в дух древнего Рюкю

Во время экскурсии вы узнаете, как здесь сочетаются японские, китайские и южноазиатские традиции, почему местные не пьют зелёный чай и как компания Shiseido использует земли Исигаки для выращивания косметических ингредиентов.

Организационные детали

  • Поедем на Toyota HiAce
  • Отдельно оплачивается посещение музея — 300 йен и сет в гостевом доме (суши с местной говядиной и тонизирующий травяной чай) — 1 800 йен
  • По желанию можем добавить в программу посещение сталактитовой пещеры — 1 200 йен
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 8). Доплата — $175 с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту острова Исигаки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Окинаве
Провела экскурсии для 388 туристов
С 2015 года занимаюсь организацией и планированием туристических маршрутов по Японии. Постоянно исследую культуру и традиции страны. Участвую в составлении экскурсионных планов для японских туристов. Искренне ценю каждого русскоговорящего гостя. С нетерпением жду встречи с вами.

