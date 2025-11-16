Самобытный остров Исигаки предлагает уникальные пейзажи и культурные открытия. Насладитесь красотой залива Кабира и откройте для себя древние традиции Рюкю
Индивидуальная экскурсия по острову Исигаки позволит насладиться живописными видами залива Кабира, где добывают чёрный жемчуг. Прогулка по парку Йонэко-яки познакомит с мифическими стражами Сиса. В роще Яи-яма-Яси вы увидите редкие пальмы и посетите музей под открытым небом. Гурмэ-пауза в традиционном дворе Фунакура-но Сато позволит попробовать местные блюда.
Узнайте о сочетании японских, китайских и южноазиатских традиций, а также о местной косметической индустрии
5 причин купить эту экскурсию
🌊 Живописные виды залива Кабира
🗿 Скульптуры Сиса в парке Йонэко-яки
🌴 Редкие пальмы в роще Яи-яма-Яси
🍣 Дегустация местной кухни
🎎 Погружение в культуру Рюкю
Что можно увидеть
Залив Кабира
Парк Йонэко-яки
Роща Яи-яма-Яси
Двор Фунакура-но Сато
Описание экскурсии
Жемчужные пейзажи залива Кабира
Вы насладитесь живописным видом на один из самых известных заливов Японии — Кабира (место добычи чёрного жемчуга). Прогулка по прибрежному парку и фото с панорамных точек — обязательный пункт программы.
Мифические стражи острова в парке Йонэко-яки
Вы окажетесь среди десятков скульптур Сиса — львоподобных хранителей Окинавы. Почти каждое изваяние этого арт-парка достойно попасть в кадр.
Редкие пальмы и микромузей под открытым небом
В роще Яи-яма-Яси вы подышите чистым горным воздухом, увидите редкие эндемичные пальмы и заглянете в небольшой музей, посвящённый природе и культуре региона.
Небольшая гурмэ-пауза
В традиционном дворе Фунакура-но Сато вы попробуете блюда местной кухни, насладитесь неспешной прогулкой по саду и понаблюдаете за бытом островитян.
Погружение в дух древнего Рюкю
Во время экскурсии вы узнаете, как здесь сочетаются японские, китайские и южноазиатские традиции, почему местные не пьют зелёный чай и как компания Shiseido использует земли Исигаки для выращивания косметических ингредиентов.
Организационные детали
Поедем на Toyota HiAce
Отдельно оплачивается посещение музея — 300 йен и сет в гостевом доме (суши с местной говядиной и тонизирующий травяной чай) — 1 800 йен
По желанию можем добавить в программу посещение сталактитовой пещеры — 1 200 йен
Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 8). Доплата — $175 с чел.
