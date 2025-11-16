Индивидуальная экскурсия по острову Исигаки позволит насладиться живописными видами залива Кабира, где добывают чёрный жемчуг. Прогулка по парку Йонэко-яки познакомит с мифическими стражами Сиса. В роще Яи-яма-Яси вы увидите редкие пальмы и посетите музей под открытым небом. Гурмэ-пауза в традиционном дворе Фунакура-но Сато позволит попробовать местные блюда. Узнайте о сочетании японских, китайских и южноазиатских традиций, а также о местной косметической индустрии

Описание экскурсии

Жемчужные пейзажи залива Кабира

Вы насладитесь живописным видом на один из самых известных заливов Японии — Кабира (место добычи чёрного жемчуга). Прогулка по прибрежному парку и фото с панорамных точек — обязательный пункт программы.

Мифические стражи острова в парке Йонэко-яки

Вы окажетесь среди десятков скульптур Сиса — львоподобных хранителей Окинавы. Почти каждое изваяние этого арт-парка достойно попасть в кадр.

Редкие пальмы и микромузей под открытым небом

В роще Яи-яма-Яси вы подышите чистым горным воздухом, увидите редкие эндемичные пальмы и заглянете в небольшой музей, посвящённый природе и культуре региона.

Небольшая гурмэ-пауза

В традиционном дворе Фунакура-но Сато вы попробуете блюда местной кухни, насладитесь неспешной прогулкой по саду и понаблюдаете за бытом островитян.

Погружение в дух древнего Рюкю

Во время экскурсии вы узнаете, как здесь сочетаются японские, китайские и южноазиатские традиции, почему местные не пьют зелёный чай и как компания Shiseido использует земли Исигаки для выращивания косметических ингредиентов.

