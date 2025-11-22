Открыть яркий мир Окинавы: от богатой природы и подводного царства до уникальной культуры Рюкю
В крупнейшем аквариуме страны вы увидите китовых акул и скатов, познакомитесь с редкими морскими обитателями, прогуляетесь по традиционной деревне.
Все организационные вопросы я возьму на себя, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на погружении в природу и культуру южных островов Японии.
Описание экскурсии
Океанариум Тюрауми
Вы погрузитесь в загадочный подводный мир Окинавы. Главная достопримечательность — огромный аквариум «Море Куросио» с китовыми акулами и скатами, которые грациозно скользят в глубине. Светящийся зал с живыми кораллами и экспозиции глубоководных обитателей создают атмосферу настоящего морского приключения.
Бассейны с морскими черепахами и ламантинами
Здесь можно увидеть редких морских черепах — зелёных, оливковых и чёрных. Рядом обитают ласковые ламантины — «морские коровы», спокойно парящие в тёплых водах.
Театр Окичан
Динамичное и весёлое шоу с дельфинами на фоне морского горизонта. Акробатические трюки, синхронные прыжки и обучение через игру подарят море эмоций детям и взрослым.
Ботанический сад “Tropical Dream Center”
Тропический оазис с тысячами орхидей, экзотических цветов и деревьев. Смотровая башня открывает панораму на парк и море — это идеальное место для неспешной прогулки!
Традиционная окинавская деревня и Ботанический сад Оморо
Воссоздание древнего уклада жизни королевства Рюкю: дома с черепичными крышами, священные места, танцы, музыка сансина и мастер-классы. В ботаническом саду растут цветы, воспетые в древних песнях Окинавы.
Пляж Эмеральд-Бич
Белоснежный коралловый песок и бирюзовая лагуна, разделённая на три зоны — для купания, отдыха и созерцания. Один из немногих пляжей Японии внутри естественной лагуны с водой высшего качества.
Музей океанической культуры
Экспозиции, посвящённые жизни народов Окинавы и островов Тихого океана: лодки, морские обычаи, навигация и быт. Всё рассказывается через артефакты, модели и интерактивные экспонаты.
Планетарий
Купольный экран с 140 миллионами звёзд и местными легендами под музыкальное сопровождение. Программы обновляются по сезонам и сочетают научные факты с местными сказаниями о небе и созвездиях.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно на премиальном минивэне, билеты и сопровождение по локациям парка
Отдельно оплачивается обед — по желанию
Экскурсия предназначена для взрослых и детей от 7 лет. Участие более юных путешественников необходимо согласовывать
Анатолий — ваш гид в Окинаве
Привет! Меня зовут Анатолий, и я жизни не представляю без велосипеда. Живу в Японии и организую уникальные велотуры по самым живописным ее уголкам: от тропического рая Окинавы до лавандовых полей читать дальше
Хоккайдо, от извилистых асфальтовых дорог вдоль побережья Тихого океана до техничных горных трасс в лучших байк-парках. Гревел, эндуро, даунхилл – здесь найдется маршрут для каждого!
Япония – страна с потрясающей природой и удивительной культурой. Что может быть прекрасней, чем насладиться ей в неспешном велосипедном темпе, вдали от суеты больших городов и туристических толп? Особенно, когда всю организацию (трансфер, проживание, питание, маршрут, визы, связь и т. д.) на себя возьмет местный гид, а тебе останется самое приятное – крутить педали и наслаждаться роскошными видами.
Готовы отправиться в путешествие мечты? Тогда поехали!