В крупнейшем аквариуме страны вы увидите китовых акул и скатов, познакомитесь с редкими морскими обитателями, прогуляетесь по традиционной деревне.

Ваш гид в Окинаве

Описание экскурсии

Океанариум Тюрауми

Вы погрузитесь в загадочный подводный мир Окинавы. Главная достопримечательность — огромный аквариум «Море Куросио» с китовыми акулами и скатами, которые грациозно скользят в глубине. Светящийся зал с живыми кораллами и экспозиции глубоководных обитателей создают атмосферу настоящего морского приключения.

Бассейны с морскими черепахами и ламантинами

Здесь можно увидеть редких морских черепах — зелёных, оливковых и чёрных. Рядом обитают ласковые ламантины — «морские коровы», спокойно парящие в тёплых водах.

Театр Окичан

Динамичное и весёлое шоу с дельфинами на фоне морского горизонта. Акробатические трюки, синхронные прыжки и обучение через игру подарят море эмоций детям и взрослым.

Ботанический сад “Tropical Dream Center”

Тропический оазис с тысячами орхидей, экзотических цветов и деревьев. Смотровая башня открывает панораму на парк и море — это идеальное место для неспешной прогулки!

Традиционная окинавская деревня и Ботанический сад Оморо

Воссоздание древнего уклада жизни королевства Рюкю: дома с черепичными крышами, священные места, танцы, музыка сансина и мастер-классы. В ботаническом саду растут цветы, воспетые в древних песнях Окинавы.

Пляж Эмеральд-Бич

Белоснежный коралловый песок и бирюзовая лагуна, разделённая на три зоны — для купания, отдыха и созерцания. Один из немногих пляжей Японии внутри естественной лагуны с водой высшего качества.

Музей океанической культуры

Экспозиции, посвящённые жизни народов Окинавы и островов Тихого океана: лодки, морские обычаи, навигация и быт. Всё рассказывается через артефакты, модели и интерактивные экспонаты.

Планетарий

Купольный экран с 140 миллионами звёзд и местными легендами под музыкальное сопровождение. Программы обновляются по сезонам и сочетают научные факты с местными сказаниями о небе и созвездиях.

