Это самая популярная экскурсия у путешественников, которые располагают одним днём для знакомства с островом. Вы посетите несколько разноплановых мест и откроете своеобразие самой южной и молодой префектуры Японии. В нашей программе: парк традиционных ремёсел и истории Окинавы, океанические пейзажи и старинные святыни, королевский дворец и колоритные улочки столицы острова.

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Описание

Что вас ожидает

В тематическом парке «Мир Окинавы» вы увидите инсталляции окинавского быта и ремёсел. Получите яркое представление об Окинаве, особенностях её исторического развития и роли для Японии. А также поймёте, в чём уникальность этого региона.

На юге острова вы полюбуетесь красками океана, оттенки которого меняются из-за приливов, отливов и разнообразия морского дна. Кроме того, здесь находятся особые сакральные места — об их значении и легендах я расскажу на экскурсии.

Побываем на самом живописном мысе Окинавы и повстречаемся взглядом со священным островом, больше всего известным своими религиозными обрядами, которые выполнялись для королевства Рюкю.

Отправимся к стенам императорского дворца и погуляем во дворцовом парке. А если позволит время (при позднем старте можем не успеть до закрытия), посетим мавзолейный комплекс из списка ЮНЕСКО и красильную ремесленническую мастерскую.

Затем вернёмся в центр столицы и пройдёмся по самой яркой и колоритной улице, где представлены всевозможные предметы быта, сувениры и рестораны с национальной кухней.

Организационные детали