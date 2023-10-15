Получить объёмное представление об истории, культуре и природе самобытного острова
Вы посетите несколько разноплановых мест и откроете своеобразие самой южной и молодой префектуры Японии.
В нашей программе: парк традиционных ремёсел и истории Окинавы, океанические пейзажи и старинные святыни, королевский дворец и колоритные улочки столицы острова.
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Описание
Что вас ожидает
В тематическом парке «Мир Окинавы» вы увидите инсталляции окинавского быта и ремёсел. Получите яркое представление об Окинаве, особенностях её исторического развития и роли для Японии. А также поймёте, в чём уникальность этого региона.
На юге острова вы полюбуетесь красками океана, оттенки которого меняются из-за приливов, отливов и разнообразия морского дна. Кроме того, здесь находятся особые сакральные места — об их значении и легендах я расскажу на экскурсии.
Побываем на самом живописном мысе Окинавы и повстречаемся взглядом со священным островом, больше всего известным своими религиозными обрядами, которые выполнялись для королевства Рюкю.
Отправимся к стенам императорского дворца и погуляем во дворцовом парке. А если позволит время (при позднем старте можем не успеть до закрытия), посетим мавзолейный комплекс из списка ЮНЕСКО и красильную ремесленническую мастерскую.
Затем вернёмся в центр столицы и пройдёмся по самой яркой и колоритной улице, где представлены всевозможные предметы быта, сувениры и рестораны с национальной кухней.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном легковом автомобиле или минивэне, транспорт включён в стоимость
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в тематические и музейные комплексы (около ¥2,500 на человека) и питание (опционально)
- Порядок посещения локаций может измениться — будем ориентироваться по времени и вашим пожеланиям
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.