Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?

Получить объёмное представление об истории, культуре и природе самобытного острова

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Это самая популярная экскурсия у путешественников, которые располагают одним днём для знакомства с островом.

Вы посетите несколько разноплановых мест и откроете своеобразие самой южной и молодой префектуры Японии.

В нашей программе: парк традиционных ремёсел и истории Окинавы, океанические пейзажи и старинные святыни, королевский дворец и колоритные улочки столицы острова.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В тематическом парке «Мир Окинавы» вы увидите инсталляции окинавского быта и ремёсел. Получите яркое представление об Окинаве, особенностях её исторического развития и роли для Японии. А также поймёте, в чём уникальность этого региона.

На юге острова вы полюбуетесь красками океана, оттенки которого меняются из-за приливов, отливов и разнообразия морского дна. Кроме того, здесь находятся особые сакральные места — об их значении и легендах я расскажу на экскурсии.

Побываем на самом живописном мысе Окинавы и повстречаемся взглядом со священным островом, больше всего известным своими религиозными обрядами, которые выполнялись для королевства Рюкю.

Отправимся к стенам императорского дворца и погуляем во дворцовом парке. А если позволит время (при позднем старте можем не успеть до закрытия), посетим мавзолейный комплекс из списка ЮНЕСКО и красильную ремесленническую мастерскую.

Затем вернёмся в центр столицы и пройдёмся по самой яркой и колоритной улице, где представлены всевозможные предметы быта, сувениры и рестораны с национальной кухней.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном легковом автомобиле или минивэне, транспорт включён в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в тематические и музейные комплексы (около ¥2,500 на человека) и питание (опционально)
  • Порядок посещения локаций может измениться — будем ориентироваться по времени и вашим пожеланиям

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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