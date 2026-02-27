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Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?

Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
Самая популярная экскурсия для тех, кто хочет за один день познакомиться с Окинавой. Посетители увидят тематический парк «Мир Окинавы», где представлены ремёсла и быт региона. Насладятся видами океана и узнают
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о сакральных местах. Увидят живописный мыс и священный остров, важный для королевства Рюкю. Побывают у императорского дворца и прогуляются по колоритным улицам столицы. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание уникальности Окинавы

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные океанические пейзажи
  • 🏯 Исторические святыни и дворцы
  • 🎨 Погружение в традиционные ремёсла
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
  • 🚗 Комфортный транспорт
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?

Что можно увидеть

  • Мир Окинавы
  • Императорский дворец
  • Мавзолейный комплекс ЮНЕСКО

Описание экскурсии

В тематическом парке «Мир Окинавы» вы увидите инсталляции окинавского быта и ремёсел. Получите яркое представление об Окинаве, особенностях её исторического развития и роли для Японии. А также поймёте, в чём уникальность этого региона.

На юге острова вы полюбуетесь красками океана, оттенки которого меняются из-за приливов, отливов и разнообразия морского дна. Кроме того, здесь находятся особые сакральные места — об их значении и легендах я расскажу на экскурсии.

Побываем на самом живописном мысе Окинавы и повстречаемся взглядом со священным островом, больше всего известным своими религиозными обрядами, которые выполнялись для королевства Рюкю.

Отправимся к стенам императорского дворца и погуляем во дворцовом парке. А если позволит время (при позднем старте можем не успеть до закрытия), посетим мавзолейный комплекс из списка ЮНЕСКО и красильную ремесленническую мастерскую.

Затем вернёмся в центр столицы и пройдёмся по самой яркой и колоритной улице, где представлены всевозможные предметы быта, сувениры и рестораны с национальной кухней.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном легковом автомобиле или минивэне, транспорт включён в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в тематические и музейные комплексы (около ¥2,500 на человека) и питание (опционально)
  • Порядок посещения локаций может измениться — будем ориентироваться по времени и вашим пожеланиям

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Окинаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 507 туристов
С 2015 года профессионально участвую в организации и коррекции официальных туристических маршрутов по Японии. Искренне признательна партнерам и участникам экскурсий за репутацию «Архитектора японских путешествий». Очень ценю каждого русскоговорящего путешественника и дорожу каждой экскурсионной встречей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Евгений
Крутая экскурсия и еще более крутой экскурсовод, благодаря ей посетили не туристические маршруты острова, побывали на малолюдном красивейшем пляже, помочили ноги в тихом океане, поели вкуснейшие суши и и домбури за 3 копейки (сашими большая порция 5 видов рыб и моллюсков за 500 рублей;))) короче рекомендую!
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Т
Ну очень познавательная экскурсия, гид Анастасия показала Окинаву с разных сторон, сопровождая интересным рассказом и историческими фактами. Экскурсия была на комфортабельном авто, день пролетел на одном дыхании. Рекомендую!
Ну очень познавательная экскурсия, гид Анастасия показала Окинаву с разных сторон, сопровождая интересным рассказом и историческими
Ну очень познавательная экскурсия, гид Анастасия показала Окинаву с разных сторон, сопровождая интересным рассказом и историческими
Ну очень познавательная экскурсия, гид Анастасия показала Окинаву с разных сторон, сопровождая интересным рассказом и историческими
Ну очень познавательная экскурсия, гид Анастасия показала Окинаву с разных сторон, сопровождая интересным рассказом и историческими
Ну очень познавательная экскурсия, гид Анастасия показала Окинаву с разных сторон, сопровождая интересным рассказом и историческими
Ну очень познавательная экскурсия, гид Анастасия показала Окинаву с разных сторон, сопровождая интересным рассказом и историческими
Ну очень познавательная экскурсия, гид Анастасия показала Окинаву с разных сторон, сопровождая интересным рассказом и историческими
Ну очень познавательная экскурсия, гид Анастасия показала Окинаву с разных сторон, сопровождая интересным рассказом и историческими+2
Ну очень познавательная экскурсия, гид Анастасия показала Окинаву с разных сторон, сопровождая интересным рассказом и историческими
Ну очень познавательная экскурсия, гид Анастасия показала Окинаву с разных сторон, сопровождая интересным рассказом и историческими
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Вера
Чудесно провели время, очень душевно, тонко, и очень хочется увидеться еще раз) всем рекомендую!
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Антонина
Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа. Конечно за одну экскурсию все не посмотреть. Но и того что мы увидели, было достаточно много, ноги гудели
Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа.
Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа.
Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа.
Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа.
Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа.
Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа.
Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа.
Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа.+2
Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа.
Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа.
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Л
Замечательный тур со знающим свободно владеющим информацией гидом. Анастасия моментально почувствовала наши интересы (по почте невозможно все передать) и изменила маршрут в зависимости от наших вкусов. Мы посетили прекрасный Ботанический сад, королевский дворец, получили представление об истории и культуре Окинавы. Очень рекомендуем!
Замечательный тур со знающим свободно владеющим информацией гидом. Анастасия моментально почувствовала наши интересы (по почте невозможно
Замечательный тур со знающим свободно владеющим информацией гидом. Анастасия моментально почувствовала наши интересы (по почте невозможно
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Илья
Все прошло отлично! Анастасия очень подробно всё рассказала, маршрут получился интересным и насыщенным, при этом его можно было подстроить под наши индивидуальные пожелания. Анастасия доброжелательная, внимательная и отзывчивая, комфортно отвечала на все вопросы. За время экскурсии успели узнать и об истории с культурой, и о современной жизни на Окинаве — отлично провели время, однозначно рекомендуем.
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