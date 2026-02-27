Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
Самая популярная экскурсия для тех, кто хочет за один день познакомиться с Окинавой. Посетители увидят тематический парк «Мир Окинавы», где представлены ремёсла и быт региона. Насладятся видами океана и узнают читать дальшеуменьшить
о сакральных местах. Увидят живописный мыс и священный остров, важный для королевства Рюкю. Побывают у императорского дворца и прогуляются по колоритным улицам столицы. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание уникальности Окинавы
В тематическом парке «Мир Окинавы» вы увидите инсталляции окинавского быта и ремёсел. Получите яркое представление об Окинаве, особенностях её исторического развития и роли для Японии. А также поймёте, в чём уникальность этого региона.
На юге острова вы полюбуетесь красками океана, оттенки которого меняются из-за приливов, отливов и разнообразия морского дна. Кроме того, здесь находятся особые сакральные места — об их значении и легендах я расскажу на экскурсии.
Побываем на самом живописном мысе Окинавы и повстречаемся взглядом со священным островом, больше всего известным своими религиозными обрядами, которые выполнялись для королевства Рюкю.
Отправимся к стенам императорского дворца и погуляем во дворцовом парке. А если позволит время (при позднем старте можем не успеть до закрытия), посетим мавзолейный комплекс из списка ЮНЕСКО и красильную ремесленническую мастерскую.
Затем вернёмся в центр столицы и пройдёмся по самой яркой и колоритной улице, где представлены всевозможные предметы быта, сувениры и рестораны с национальной кухней.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном легковом автомобиле или минивэне, транспорт включён в стоимость
Дополнительно оплачиваются входные билеты в тематические и музейные комплексы (около ¥2,500 на человека) и питание (опционально)
Порядок посещения локаций может измениться — будем ориентироваться по времени и вашим пожеланиям
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Окинаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 507 туристов
С 2015 года профессионально участвую в организации и коррекции официальных туристических маршрутов по Японии. Искренне признательна партнерам и участникам экскурсий за репутацию «Архитектора японских путешествий». Очень ценю каждого русскоговорящего путешественника и дорожу каждой экскурсионной встречей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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Евгений
Крутая экскурсия и еще более крутой экскурсовод, благодаря ей посетили не туристические маршруты острова, побывали на малолюдном красивейшем пляже, помочили ноги в тихом океане, поели вкуснейшие суши и и домбури за 3 копейки (сашими большая порция 5 видов рыб и моллюсков за 500 рублей;))) короче рекомендую!
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Т
Татьяна
Ну очень познавательная экскурсия, гид Анастасия показала Окинаву с разных сторон, сопровождая интересным рассказом и историческими фактами. Экскурсия была на комфортабельном авто, день пролетел на одном дыхании. Рекомендую!
+2
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Вера
Чудесно провели время, очень душевно, тонко, и очень хочется увидеться еще раз) всем рекомендую!
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Антонина
Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа. Конечно за одну экскурсию все не посмотреть. Но и того что мы увидели, было достаточно много, ноги гудели
+2
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Л
Лиля
Замечательный тур со знающим свободно владеющим информацией гидом. Анастасия моментально почувствовала наши интересы (по почте невозможно все передать) и изменила маршрут в зависимости от наших вкусов. Мы посетили прекрасный Ботанический сад, королевский дворец, получили представление об истории и культуре Окинавы. Очень рекомендуем!
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Илья
Все прошло отлично! Анастасия очень подробно всё рассказала, маршрут получился интересным и насыщенным, при этом его можно было подстроить под наши индивидуальные пожелания. Анастасия доброжелательная, внимательная и отзывчивая, комфортно отвечала на все вопросы. За время экскурсии успели узнать и об истории с культурой, и о современной жизни на Окинаве — отлично провели время, однозначно рекомендуем.
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