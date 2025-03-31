9 дней
Вечные ценности: духовные практики с коучем и погружение в культуру Японии с гидом «Мира наизнанку»
Помедитировать, отдохнуть в онсэне, примерить кимоно или хаори, пожить в минке, рёкане и монастыре
Начало: Аэропорт Осаки, до 16:00
«Сперва съездим на искусственный остров Одайба, чтобы побывать в Музее цифрового искусства»
31 мар в 10:00
304 500₽ за человека
9 дней
Путешествие из прошлого в будущее: культовые и современные символы Японии
Встретить гейш, расслабиться в онсэне у Фудзиямы, посетить океанариум и музей цифрового искусства
Начало: Аэропорт Осаки, 13:55
«Также погрузитесь в современную жизнь бушующих мегаполисов: посетите один из крупнейших в мире океанариумов, подниметесь на смотровую небоскрёба, отыщете памятник верному Хатико и полюбуетесь световыми инсталляциями в музее цифрового искусства»
16 мар в 13:55
278 000₽ за человека
11 дней
Япония с event-режиссёром и японистом: выставка ЭКСПО и глубокое погружение в культуру
Познакомиться с технологиями будущего, пообщаться с монахом и сумоистом и встретить якудза
Начало: Аэропорт Осаки, по времени рейса
«Вы посетите всемирную выставку ЭКСПО, где представят ультрасовременные технологии, и интерактивный музей цифрового искусства TeamLab, стирающий границы реального и виртуального»
12 мая в 10:00
$11 550 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Музеи»
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