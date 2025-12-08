Хаппо-эн — это японская гармония в самом сердце Токио.
Прогуляйтесь среди клёнов и сакур, загляните в чайный домик у пруда с карпами и почувствуйте, как шум мегаполиса отступает. Этот сад был
Описание экскурсииДля иностранных туристов Хаппо-эн — традиционный японский сад с озером, карпами и чайным домиком. Таких уголков природы в шумном Токио достаточно много. Попадаешь и забываешь, что находишься в самом центре многомиллионного города. Для японцев сад имеет ещё и вполне практическое значение: это место проведения свадеб и банкетов. Дорого и красиво. Хаппо-эн построен в начале XVII века как вилла для Окубо Хикодзаэмона, доверенного лица и вассала сёгуна Токугава Иэясу. Позднее служил резиденцией клана Симадзу из княжества Сацума на Кюсю. Некоторое время был виллой Саго Такамори."Хаппо-эн" переводится как "восемь садов" и символизирует разнообразие и красоту его главного сада. Сад особенно красив в конце марта — начале апреля, когда цветут сакуры, и в конце ноября — начале декабря, когда клёны становятся ярко-красными. Японский сад с 400-летней историей, сохранивший свою красоту и традиции, был создан как место, где японцы могут почувствовать "дом родной", а иностранные гости — познакомиться с культурой Страны восходящего солнца. Бронируйте экскурсию по выгодной цене в сопровождении знающего гида и насладитесь этим шедевром ландшафтного дизайна в Токио. Важная информация: Встреча в отеле в 16:00. Десерт или ужин в саду с видом осеннего пейзажа с красной иллюминацией.
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты и транспорт оплачиваются отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токио
Завершение: Сад Хаппо-эн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Встреча в отеле в 16:00
- Десерт или ужин в саду с видом осеннего пейзажа с красной иллюминацией
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
