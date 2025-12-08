Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Прогуляйтесь среди клёнов и сакур, загляните в чайный домик у пруда с карпами и почувствуйте, как шум мегаполиса отступает. Этот сад был создан в XVII веке и до сих пор остаётся символом красоты и традиций. Весной здесь цветёт сакура, осенью — пылают клёны. Экскурсия с гидом поможет глубже понять значение каждого уголка и прочувствовать дух старой Японии. Хаппо-эн — это японская гармония в самом сердце Токио.

Описание экскурсии Для иностранных туристов Хаппо-эн — традиционный японский сад с озером, карпами и чайным домиком. Таких уголков природы в шумном Токио достаточно много. Попадаешь и забываешь, что находишься в самом центре многомиллионного города. Для японцев сад имеет ещё и вполне практическое значение: это место проведения свадеб и банкетов. Дорого и красиво. Хаппо-эн построен в начале XVII века как вилла для Окубо Хикодзаэмона, доверенного лица и вассала сёгуна Токугава Иэясу. Позднее служил резиденцией клана Симадзу из княжества Сацума на Кюсю. Некоторое время был виллой Саго Такамори."Хаппо-эн" переводится как "восемь садов" и символизирует разнообразие и красоту его главного сада. Сад особенно красив в конце марта — начале апреля, когда цветут сакуры, и в конце ноября — начале декабря, когда клёны становятся ярко-красными. Японский сад с 400-летней историей, сохранивший свою красоту и традиции, был создан как место, где японцы могут почувствовать "дом родной", а иностранные гости — познакомиться с культурой Страны восходящего солнца. Бронируйте экскурсию по выгодной цене в сопровождении знающего гида и насладитесь этим шедевром ландшафтного дизайна в Токио. Важная информация: Встреча в отеле в 16:00. Десерт или ужин в саду с видом осеннего пейзажа с красной иллюминацией.

