3 отзыва оставили туристы

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Фотопрогулка в кимоно

Пройти по Токио в колоритном японском наряде и получить профессиональные снимки на память

  • 📷Для любителей фотосессий
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — на станции Асакуса
  • Договориться о времени

250 за экскурсию

У фотографа на этой прогулке3 отзыва
5
Наталья
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Наталья – Гид в Токио
Я помогу вам подобрать в местном салоне яркие кимоно или их летнюю вариацию — юкаты.

Следом вы отправитесь в один из самых интересных районов столицы — Асакуса — и насладитесь его извилистыми улочками, живописным садом и буддийским храмом.

А я запечатлею вас в диковинных нарядах и поделюсь советами местного жителя!
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно

Что вас ожидает

Фотопрогулка в национальных костюмах
Первое, что мы сделаем после встречи, — отправимся в японский салон с огромным выбором кимоно и юкатов — облегченного варианта одежды для лета. Я буду вашим переводчиком и советчиком: помогу выбрать расцветку и подобрать подходящие аксессуары. А персонал салона поможет облачиться в национальный костюм и сделает девушкам несложную укладку. Далее мы отправимся в старинный район Асакуса, где и пройдет фотосессия. Я запечатлею вас на фоне старинных улочек и домов, японского парка с прудом и карпами, ворот Каминари Мон, торгового проспекта Накамисэ и знаменитого храма Сензоджи.

Истории и рекомендации местного жителя
Я живу в Японии более 10 лет и с удовольствием расскажу о местном быте и о том, как здесь живут и работают люди. Кроме того, вы услышите о видах кимоно и узнаете, в каких случаях их надевают современные японцы. А еще я раскрою, в чьих кимоно фотографируются девушки на совершеннолетие, как национальную одежду передают по наследству, и помогу вам научиться позировать как местные! В завершение поделюсь ценными практическими советами: куда пойти в свободное время, где купить сувениры и что еще посетить в Японии.

Организационные детали

  • Аренда кимоно не включена в стоимость — от 30$ с человека. Кимоно нужно вернуть до закрытия магазина (17.30).
  • Я снимаю на камеру Canon EOS 6D mark 2, объектив 2.8 24-70 mm
  • В течение недели после фотопрогулки я обработаю ваши снимки и пришлю ссылку на скачивание фотографий
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — на станции Асакуса.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья, мне 36 лет, 12 из них я живу в Японии. Люблю путешествовать и знакомиться с новыми людьми. Профессионально занимаюсь фотографией более 10 лет, это мой основной и единственный вид деятельности. Работаю фотографом в японской фотостудии, в свободное время провожу индивидуальные и семейные фотопрогулки для путешественников. До встречи!
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3 отзыва оставили туристы

3 ноября 2019
Отличная получилась прогулка с Натальей! Общий язык нашли быстро), кимоно выбрали замечательные. Фотографии - супер. Не просто туристические, постановочные, ряженые, а с ароматом Японии
2 ноября 2019
Это был мой самый первый день в Японии и Наталья сделала его незабываемым! И лёгким процессом съёмок, и душевным человеческим общением, и выбранным районом. И, конечно, прекрасными профессиональными фотографиями, которые я получила уже через день! Все происходило за разговором, осмотром достопримечательностей, обедом. Очень интересным было выбирать кимоно и пояс, наблюдать (и снимать) как все это одевают. Я бы отметила и прекрасное обслуживание в том месте, которое Наталья предложила, Я бы очень рекомендовала именно Наталью и этот увлекательный процесс всем «девочкам». Вам точно будет что вспомнить и чем удивить других!
27 октября 2019
Эта экскурсия стала самым ярким моментом моей поездки. Япония, традиции, обычаи, архитектура, люди и все это через знания о кимоно. Забавно? Однозначно! Перевоплотиться, сменить джинсы и кроссовки на традиционные одежды было весьма любопытно, познавательно и весело. Мне показалось, что даже щелочки глаз немного сузились). Благодарю Наталью за содержательную историю, яркие впечатления и дружескую и комфортную атмосферу. Выходите за рамки, это открывает новые горизонты! Рекомендую всем, кто хочет увести с собой нечто особенное

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