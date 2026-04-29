3 отзыва оставили туристы

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Фотопрогулка в кимоно

Почувствуйте себя частью японской культуры, выбрав кимоно и пройдясь по живописным местам Асакусы
Представьте, как вы прогуливаетесь по узким улочкам Асакусы, одетые в традиционное японское кимоно, которое вы выбрали в местном салоне под руководством опытного гида.

Ваша индивидуальная фотосессия будет проходить на фоне старинных
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домов, буддийского храма Сенсодзи и ворот Каминари Мон.

Ваш личный фотограф не только запечатлеет эти моменты, но и поделится историями о жизни в Японии, традициях ношения кимоно и даст советы, которые пригодятся в дальнейшем путешествии.

Это не просто прогулка, а погружение в атмосферу истинной Японии с профессиональными снимками в качестве воспоминаний

5
42 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальная фотосессия в национальных костюмах
  • 🎎 Возможность примерить кимоно и юкату
  • 🏯 Прогулка по старинному району Асакуса
  • 📚 Интересные истории и советы от местного жителя
  • 🛍️ Рекомендации по покупке сувениров и посещению мест
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно
Фотопрогулка в кимоно

Что можно увидеть

  • Старинные улочки и дома
  • Японский парк с прудом и карпами
  • Ворота Каминари Мон
  • Торговый проспект Накамисэ
  • Храм Сензоджи

Описание фото-прогулки

Фотопрогулка в национальных костюмах

Первое, что мы сделаем после встречи, — отправимся в японский салон с огромным выбором кимоно и юкатов — облегченного варианта одежды для лета. Я буду вашим переводчиком и советчиком: помогу выбрать расцветку и подобрать подходящие аксессуары. А персонал салона поможет облачиться в национальный костюм и сделает девушкам несложную укладку. Далее мы отправимся в старинный район Асакуса, где и пройдет фотосессия. Я запечатлею вас на фоне старинных улочек и домов, японского парка с прудом и карпами, ворот Каминари Мон, торгового проспекта Накамисэ и знаменитого храма Сензоджи.

Истории и рекомендации местного жителя

Я живу в Японии более 10 лет и с удовольствием расскажу о местном быте и о том, как здесь живут и работают люди. Кроме того, вы услышите о видах кимоно и узнаете, в каких случаях их надевают современные японцы. А еще я раскрою, в чьих кимоно фотографируются девушки на совершеннолетие, как национальную одежду передают по наследству, и помогу вам научиться позировать как местные! В завершение поделюсь ценными практическими советами: куда пойти в свободное время, где купить сувениры и что еще посетить в Японии.

Организационные детали

  • Аренда кимоно не включена в стоимость — от $33 за чел. Кимоно нужно вернуть до закрытия магазина (17:30)
  • Я снимаю на камеру Canon EOS R6 Mark II, объектив 24-105mm
  • В течение недели после фотопрогулки я обработаю ваши снимки и пришлю ссылку на скачивание фотографий

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции Асакуса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 697 туристов
Я живу в Японии с 2007 года. Эта страна стала моим домом, и я с удовольствием показываю её путешественникам, помогая лучше понять местный менталитет и культуру. В профессию я пришла после
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8 лет работы фотографом в японской компании. Увидев объявление о курсах от туристической фирмы, прошла обучение и запустила свои экскурсии по Токио. Мой подход отличается гибкостью и вниманием к комфорту: я стараюсь подстроиться под пожелания и ритм клиентов, чтобы время со мной проходило весело и непринуждённо. Для меня важно, чтобы отпуск в первую очередь приносил удовольствие. Помимо экскурсий, я также провожу индивидуальные и семейные фотопрогулки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
3
2
1
O
Супер! в Японии и по-русски) Мейк, прическа, фото - все можно! Прекрасный выбор костюмов, комфортная прогулка со всеми пожеланиями на небольшие остановки. Качество фото отличное и нам повезло прям в этот день) но это был не пик сезона) Рекомендую очень!
Супер! в Японии и по-русски) Мейк, прическа, фото - все можно! Прекрасный выбор костюмов, комфортная прогулка
Супер! в Японии и по-русски) Мейк, прическа, фото - все можно! Прекрасный выбор костюмов, комфортная прогулка
Супер! в Японии и по-русски) Мейк, прическа, фото - все можно! Прекрасный выбор костюмов, комфортная прогулка
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Валентина
Очень лёгкая и приятная фотопрогулка, Наталья не только выбирала хорошие ракурсы (несмотря на большое количество людей), но, ещё и параллельно небольшую экскурсию провела и подсказала где что интересного можно купить. Фотографии были готовы буквально через несколько дней! Очень рекомендую данную фотопрогулку, получите ни с чем несравнимое удовольствие походить в кимоно и получить на память прекрасные снимки!
Очень лёгкая и приятная фотопрогулка, Наталья не только выбирала хорошие ракурсы (несмотря на большое количество людей),
Очень лёгкая и приятная фотопрогулка, Наталья не только выбирала хорошие ракурсы (несмотря на большое количество людей),
Очень лёгкая и приятная фотопрогулка, Наталья не только выбирала хорошие ракурсы (несмотря на большое количество людей),
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Айгуль
Спасибо огромное за проведенную фото-прогулку! ❤️ не смотря на то, что была изнуряющая жара нам удалось сделать потрясающие кадры! Наталья очень оперативно все обработала, учла все замечания и отправила файлы практически день в день! Благодарю за высокий профессионализм! 🙏🏻❤️
Спасибо огромное за проведенную фото-прогулку! ❤️ не смотря на то, что была изнуряющая жара нам удалось
Спасибо огромное за проведенную фото-прогулку! ❤️ не смотря на то, что была изнуряющая жара нам удалось
Спасибо огромное за проведенную фото-прогулку! ❤️ не смотря на то, что была изнуряющая жара нам удалось
Спасибо огромное за проведенную фото-прогулку! ❤️ не смотря на то, что была изнуряющая жара нам удалось
Спасибо огромное за проведенную фото-прогулку! ❤️ не смотря на то, что была изнуряющая жара нам удалось
Спасибо огромное за проведенную фото-прогулку! ❤️ не смотря на то, что была изнуряющая жара нам удалось
Спасибо огромное за проведенную фото-прогулку! ❤️ не смотря на то, что была изнуряющая жара нам удалось
Спасибо огромное за проведенную фото-прогулку! ❤️ не смотря на то, что была изнуряющая жара нам удалось+2
Спасибо огромное за проведенную фото-прогулку! ❤️ не смотря на то, что была изнуряющая жара нам удалось
Спасибо огромное за проведенную фото-прогулку! ❤️ не смотря на то, что была изнуряющая жара нам удалось
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Анжелика
Отправляясь в Японию я хотела найти для себя новые впечатления которые подарят яркие эмоции там и оставят приятные воспоминания на годы!
Фотопрогулка по Токио в кимоно - 💯 % попадание!
Это было
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незабываемо!
Хотя с утра моросил дождь, я решила не огорчаться, а получить удовольствие от прогулки и новые ощущения от примерки кимоно.
Наталья прекрасно владеет вопросом! Она помогла найти салон с кимоно нужного мне размера. Забронировала удобное время. Помогла с выбором наряда.
Мы прошли по очень колоритным местам!
И в итоге у меня на память чудесные снимки! Перелистывая их и будто возвращаюсь в тот день… переживая яркие эмоции вновь и вновь!
Однозначно РЕКОМЕНДУЮ!

Отправляясь в Японию я хотела найти для себя новые впечатления которые подарят яркие эмоции там и оставят приятные воспоминания на годы!
Отправляясь в Японию я хотела найти для себя новые впечатления которые подарят яркие эмоции там и оставят приятные воспоминания на годы!
Отправляясь в Японию я хотела найти для себя новые впечатления которые подарят яркие эмоции там и оставят приятные воспоминания на годы!
Отправляясь в Японию я хотела найти для себя новые впечатления которые подарят яркие эмоции там и оставят приятные воспоминания на годы!
Отправляясь в Японию я хотела найти для себя новые впечатления которые подарят яркие эмоции там и оставят приятные воспоминания на годы!
Отправляясь в Японию я хотела найти для себя новые впечатления которые подарят яркие эмоции там и оставят приятные воспоминания на годы!
Отправляясь в Японию я хотела найти для себя новые впечатления которые подарят яркие эмоции там и оставят приятные воспоминания на годы!
Отправляясь в Японию я хотела найти для себя новые впечатления которые подарят яркие эмоции там и оставят приятные воспоминания на годы!+2
Отправляясь в Японию я хотела найти для себя новые впечатления которые подарят яркие эмоции там и оставят приятные воспоминания на годы!
Отправляясь в Японию я хотела найти для себя новые впечатления которые подарят яркие эмоции там и оставят приятные воспоминания на годы!
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Н
Мне очень понравилось работать с Натальей! Если вам необходимы красивые, атмосферные кадры, вам непременно стоит обратиться к Наташе, она в этом яркий профессионал.
Наталья, очень быстро откорректировала и отдала мне все
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фото, даже пока я была еще в Японии, фотографии очень красивые более 100 кадров!!! Мне было очень легко сниматься, мы выбрали чудесное кимоно и детали к нему, мне сделали прическу, эти невероятные фото переносят меня в Японию благодаря тебе Наташа, спасибо за впечатления и красоту!

Мне очень понравилось работать с Натальей! Если вам необходимы красивые, атмосферные кадры, вам непременно стоит обратиться
Мне очень понравилось работать с Натальей! Если вам необходимы красивые, атмосферные кадры, вам непременно стоит обратиться
Мне очень понравилось работать с Натальей! Если вам необходимы красивые, атмосферные кадры, вам непременно стоит обратиться
Мне очень понравилось работать с Натальей! Если вам необходимы красивые, атмосферные кадры, вам непременно стоит обратиться
Мне очень понравилось работать с Натальей! Если вам необходимы красивые, атмосферные кадры, вам непременно стоит обратиться
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Анастасия
Благодарим Наталью за отличную фото-прогулку, она хороший фотограф и очень эрудированный человек. Мы прогулялись вдоль улицы Асакуса, окунулись в атмосферу древней Японии эпохи Эдо, посетили храм Сенсо-дзи, поучаствовали в гадании
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Омикудзи. Рядом в сувенирных лавках продаются пояса для кимоно и юкаты, веера, кандзаси(шпильки в волосы). Салон прокат кимоно предоставил хороший сервис. Ощущать себя в кимоно было необычно и интересно одновременно. Туристы из разных стран хвалили наш образ. Экскурсия подходит всем типам туристов. Фотографии Наталья прислала быстро.

Благодарим Наталью за отличную фото-прогулку, она хороший фотограф и очень эрудированный человек. Мы прогулялись вдоль улицы
Благодарим Наталью за отличную фото-прогулку, она хороший фотограф и очень эрудированный человек. Мы прогулялись вдоль улицы
Благодарим Наталью за отличную фото-прогулку, она хороший фотограф и очень эрудированный человек. Мы прогулялись вдоль улицы
Благодарим Наталью за отличную фото-прогулку, она хороший фотограф и очень эрудированный человек. Мы прогулялись вдоль улицы
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Входит в следующие категории Токио

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