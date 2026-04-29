3 отзыва оставили туристы

домов, буддийского храма Сенсодзи и ворот Каминари Мон. Ваш личный фотограф не только запечатлеет эти моменты, но и поделится историями о жизни в Японии, традициях ношения кимоно и даст советы, которые пригодятся в дальнейшем путешествии. Это не просто прогулка, а погружение в атмосферу истинной Японии с профессиональными снимками в качестве воспоминаний

Описание фото-прогулки

Фотопрогулка в национальных костюмах

Первое, что мы сделаем после встречи, — отправимся в японский салон с огромным выбором кимоно и юкатов — облегченного варианта одежды для лета. Я буду вашим переводчиком и советчиком: помогу выбрать расцветку и подобрать подходящие аксессуары. А персонал салона поможет облачиться в национальный костюм и сделает девушкам несложную укладку. Далее мы отправимся в старинный район Асакуса, где и пройдет фотосессия. Я запечатлею вас на фоне старинных улочек и домов, японского парка с прудом и карпами, ворот Каминари Мон, торгового проспекта Накамисэ и знаменитого храма Сензоджи.

Истории и рекомендации местного жителя

Я живу в Японии более 10 лет и с удовольствием расскажу о местном быте и о том, как здесь живут и работают люди. Кроме того, вы услышите о видах кимоно и узнаете, в каких случаях их надевают современные японцы. А еще я раскрою, в чьих кимоно фотографируются девушки на совершеннолетие, как национальную одежду передают по наследству, и помогу вам научиться позировать как местные! В завершение поделюсь ценными практическими советами: куда пойти в свободное время, где купить сувениры и что еще посетить в Японии.

Организационные детали