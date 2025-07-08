Найдено 3 экскурсии в категории « С ужином » в Токио на русском языке, цены от $118. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 1 отзыв Билеты Шоу сумо и ужин Начало: МККВ+Х2М Кото, Токио, Япония «Расположенное в оживленном районе Киёсуми-Сиракава, это единственное в своём роде заведение сочетает в себе традиционную японскую культуру и современные развлечения, предлагая гостям незабываемые впечатления от ужина» Расписание: Ежедневно в 11:00 и 19:00. $118.33 за билет 1.5 часа Индивидуальная до 3 чел. Ужин и дегустация 100 видов саке Начало: Железнодорожный вокзал, Железнодорожный вокзал · п... «Дегустация саке с экспертом за ужином С помощью эксперта вы сможете выбирать и оценивать многообразие вкусов саке из представленных в ресторане 100 видов, тщательно отобранных со всей Японии» $185 за всё до 3 чел. 1.5 часа Индивидуальная до 3 чел. Дегустация саке с ужином в Токио (20+) Разобраться в тонкостях японского напитка и провести вечер в атмосферной идзакае Начало: У станции Уэно «Мы посетим традиционный японский ресторан — идзакаю, где вы сможете расслабиться, насладиться ужином и познакомиться с миром саке» $186 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Токио Последние отзывы на экскурсии A Alexey Шоу сумо и ужин Веселая атмосфера. Прекрасно подходить для семейного посещения. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 1 отзыв в Токио в категории "С ужином" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «С ужином», 1 ⭐ отзыв, цены от $118. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август