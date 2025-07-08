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Билеты
Шоу сумо и ужин
Начало: МККВ+Х2М Кото, Токио, Япония
«Расположенное в оживленном районе Киёсуми-Сиракава, это единственное в своём роде заведение сочетает в себе традиционную японскую культуру и современные развлечения, предлагая гостям незабываемые впечатления от ужина»
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 19:00.
Сегодня в 19:00
Завтра в 11:00
$118.33 за билет
Индивидуальная
до 3 чел.
Ужин и дегустация 100 видов саке
Начало: Железнодорожный вокзал, Железнодорожный вокзал · п...
«Дегустация саке с экспертом за ужином С помощью эксперта вы сможете выбирать и оценивать многообразие вкусов саке из представленных в ресторане 100 видов, тщательно отобранных со всей Японии»
$185 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дегустация саке с ужином в Токио (20+)
Разобраться в тонкостях японского напитка и провести вечер в атмосферной идзакае
Начало: У станции Уэно
«Мы посетим традиционный японский ресторан — идзакаю, где вы сможете расслабиться, насладиться ужином и познакомиться с миром саке»
Завтра в 18:30
7 июн в 18:30
$186 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
A
Веселая атмосфера. Прекрасно подходить для семейного посещения.
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Всего 1 отзыв в Токио в категории "С ужином"
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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «С ужином»
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Сейчас в Токио в категории "С ужином" можно забронировать 3 экскурсии от 118 до 186. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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