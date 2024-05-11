1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Очарование южного Токио»: культура и история
Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Начало: На станции Синагава
«Традиционный японский сад Хаппо-эн»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Императорскому дворцу и садам Токио
Знакомство с японской культурой через аудиопрогулку по историческим местам Императорского дворца
Начало: Takebashi Station, 1 Chome-1-1 Hitotsubashi
«Что вас ожидает: Аудиоэкскурсия начнется у станции метро «Такебаси» и проведет вас по открытой для посещения части дворца — по чудесным садам, простирающимся вокруг крепости Эдо»
Расписание: В любой день, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$11 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с южным Токио: искусственный остров, мосты, сады
Проведите день в увлекательном путешествии по ярким и запоминающимся местам южной части Токио
Начало: По договоренности
«Билеты в сад Хамарикю не включены в стоимость — 300 йен с человека (+ билет для гида)»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФлора11 мая 2024Татуана, проводит интересную и оригинальную экскурсию. Увлекательно рассказывает историю Японии и делает Токио уникально запоминающимся
- ААнжела1 мая 2024Мы осталась очень довольны экскурсией Очарование южного Токио. Нашим гидом была Татьяна - очень внимательный, душевный и харизматичный человечек 🤗 и
- OOlga9 апреля 2024Огромное спасибо, Татьяна, за замечательный день в Токио! Татьяна очень приятный человек, хороший знающий рассказчик! Мы очень много посмотрели! Будем рекомендовать!
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Цветы и сады»
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Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 170. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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