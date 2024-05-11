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отличный рассказчик. Татьяна встретила нас на станции Шинагава и помогла найти место для хранения багажа. Она выбрала очень красивые места и рассказала нам увлекательные истории. После экскурсии, она проводила нас до места посадки в такси и позвонила водителю, чтобы объяснить где мы находились. Огромное Вам спасибо, дорогая Татьяна! Если кому-то нужен русскоговорящий гид в Токио, со всей ответственностью рекомендуем Татьяну. .