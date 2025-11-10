Индивидуальная экскурсия по Токио предлагает уникальную возможность познакомиться с основными достопримечательностями столицы Японии. Тур включает посещение знаковых мест и дегустацию разнообразных блюд японской кухни. Это идеальный способ провести время в Токио, наслаждаясь его культурой и кулинарными изысками. Программа подходит для всех, кто хочет получить максимум впечатлений от поездки в Японию
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные достопримечательности
- 🍣 Аутентичная японская кухня
- 🗺 Индивидуальный подход
- 🎎 Погружение в культуру
- 🚶♂️ Удобный маршрут
- 📸 Отличные фото-возможности
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Токио - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристов меньше. Летом, в июне и августе, может быть жарко и влажно, но это не мешает насладиться гастрономическими изысками. Зимой, с декабря по февраль, Токио предлагает более спокойную атмосферу, хотя температура может быть ниже.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Токийская башня
- Императорский дворец
- Сенсо-дзи
Описание экскурсииОбзорная экскурсия по основным достопримечательностям Токио. В ходе экскурсии мы отведаем разнообразные блюда японской кухни.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида/n
Что не входит в цену
- Личные расходы /n
- Проезд
- Еда
- Вход в сады Хамарикю (300 иен)
Где начинаем и завершаем?
Начало: 〒104-8105 Tokyo, Chuo City, Ginza, 4 Chome-5-11
Завершение: 2 Chome-3-1 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
