13 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Старинный дух Токио и храм Сэнсо-дзи

Наше путешествие начнется в районе Асакуса, сохранившем дух старого Эдо. Это одно из немногих мест Токио, где современный мегаполис уступает место древней Японии. Здесь находится буддийский храм Сэнсо-дзи, где вы сможете вытянуть восточные предсказания и купить обереги на все случаи жизни. А прогулка по расположенной неподалеку торговой улице раскроет для вас мир японских сладостей и необычных сувениров!

Прогулка на катере и панорамы Токио с воды

Живописная набережной подарит вам один из самых популярных видов Токио: вы рассмотрите здание пивной компании Асахи, символизирующее факел и кружку с пеной, и вторую по величине в мире башню Скай три. Далее прокатитесь на прогулочном катере до бывших охотничьих угодий клана Токугава, где ныне находится живописный парк. Здесь вы посетите чайный домик и, по желанию, отведаете чай матча с традиционными сладостями.

Современный мир Токио

На смотровой площадке одного из небоскребов района Сиодомэ вам откроется прекрасный вид на парк и океанский залив. Ближе к вечеру мы дойдем до самого дорогого токийского района Гиндза, где вы увидите магазины ведущих мировых торговых марок, множество ресторанов и знаменитый театр Кабуки.