13 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Влюбиться в Токио за один день

Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
Представьте, как вы шагаете по мощеным улочкам Асакусы, где каждый камень дышит историей, а каждый поворот открывает новые тайны японской культуры.

Ваш личный гид проведет вас через Ворота Грома, познакомит с
читать дальшеуменьшить

уникальными традициями храма Сенсодзи и предложит попробовать настоящие японские сладости.

После этого вы отправитесь к набережной, где вас ждет великолепный вид на телевизионную башню "Скай Три" и здания компании Асахи. В парке Хамарикю вы насладитесь чаем матча в окружении садов, которые видели сёгуны.

А завершится ваш день в Гиндзе - сердце современного Токио, где вы сможете почувствовать ритм мегаполиса и увидеть знаменитый театр Кабуки.

Экскурсия "Влюбиться в Токио за один день" - это не просто прогулка, это путешествие в душу Японии, полное открытий и впечатлений, которые останутся с вами на всю жизнь

4.9
104 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход к каждому гостю
  • 🏯 Погружение в историю и культуру Токио
  • 🗼 Уникальные виды на современные достопримечательности
  • 🍵 Возможность попробовать традиционный чай матча
  • 🛍 Прогулка по элитному району Гиндза
  • 📜 Полезные советы от опытного гида
Влюбиться в Токио за один день
Влюбиться в Токио за один день
Влюбиться в Токио за один день

Что можно увидеть

  • Ворота Грома
  • Храм Сенсодзи
  • Телевизионная башня Скай Три
  • Парк Хамарикю
  • Восточный парк императорской резиденции
  • Район Гиндза

Описание экскурсии

Наша экскурсия начнётся с района Асакуса, в котором сохранился дух старого Токио. Здесь мы с вами:

  • Разберёмся, чем отличаются буддийские храмы от синтоистских
  • Увидим Ворота Грома — одну из визитных карточек района
  • Прогуляемся по улице, ведущей к одному из старейших буддийских храмов, на которой можно попробовать японские сладости и купить сувениры
  • Сможем вытянуть предсказание будущего и купить обереги на все случаи жизни в храме Сенсодзи — главной достопримечательности Асакуса.

Затем мы свернём к набережной, с которой открывается один из самых популярных и живописных видов Токио на здания пивной компании Асахи, символизирующие факел и пивную кружку с пенкой, и вторую по величине в мире телевизионную башню «Скай Три» (небесное дерево).

На метро или на такси (по вашему желанию) мы доедем до бывших охотничьих угодий клана Токугава, на территории которых сейчас расположен парк Хамарикю, ландшафт которого не менялся уже около 200 лет.
Там мы сможем посетить один из чайных домиков, где вы сможете отведать чай матча с традиционными сладостями и насладиться видом, которым когда-то любовались сёгуны клана Токугава, в окружении современных небоскрёбов.

В зависимости от дня недели, мы можем заменить парк Хамарикю на посещение Восточного парка императорской резиденции (в понедельник и пятницу парк не работает).

Ближе к вечеру мы дойдём до самого дорогого токийского района Гиндза, где находятся магазины ведущих мировых торговых марок, множество кафе и ресторанов и здание театра Кабуки.

Организационные детали

  • По желанию я могу продлить экскурсию (каждый дополнительный час — $45)
  • Дополнительные расходы: транспорт (стоимость зависит от расположения вашего отеля), входные билеты, обед (включая гида)

Обратите внимание: сборных групп нет. Экскурсия исключительно индивидуальная и проводится только для вас и вашей компании.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 976 туристов
Добрый день! Меня зовут Ирина, я живу в Японии 25 лет и обожаю эту страну, её культуру и историю. Я прошла обучение в японской проф. школе и получила сертификат гида. С удовольствием покажу вам основные достопримечательности и поделюсь «тропинками для местных». До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 104 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
99
4
4
3
1
2
1
Н
Если было бы можно, поставил бы все 10 звёзд за эту экскурсию!
Сначала была опаска за 8 часов экскурсии, что все будет в спешке, сильно устанем, однако день пролетел незаметно, никакой
читать дальшеуменьшить

усталости, весь маршрут продуман до мелочей.
Мы выбрали именно маршрут по традиционной части города (Гинза, Асакуса, Императорский дворец), чтобы ближе познакомиться с историей Японии и Токио.
Отдельно стоит отметить, что более увлеченного, грамотного, профессионального гида чем Ирина я не встречал. Я был в восторге от погруженности в историю города. страны, традиции, все, что касается Японии! На все вопросы Ирина не только отвечала, но и поясняла первопричины.

P.S. очень хорошей рекомендацией было до поездки посмотреть сериал Сёгун, чтобы иметь первичное представление об истории страны =)

Вам был полезен этот отзыв?
А
Наш первый день в Японии в Токио в сопровождении Ирины был прекрасным! Побывали в нескольких локациях, пробовали вкусняшки, узнали много интересного, но при этом не испытывали перегруза! Особенно приятно было, что Ирина заранее написала мне, дала нужные советы, а еще рассказала, как легко разобраться и пользоваться метро!!! Это выручило нас во время всего пребывания в Японии! Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Потрясающая экскурсия и потрясающая Ирина! Экскурсия длинная, насыщенная. Насыщенна как информацией, так и локациями, впечатлениями, эмоциями!
Что не спросишь - Ирина всё знает. Порекомендует всё, что душе вашей угодно: и в аптеке, и где самая вкусная матча, и где что купить, и где что попробовать, и где что еще посмотреть, учитывая наши интересы. И фотографирует Ирина, кстати, тоже отлично))))
Однозначно рекомендуем!
Потрясающая экскурсия и потрясающая Ирина! Экскурсия длинная, насыщенная. Насыщенна как информацией, так и локациями, впечатлениями, эмоциями!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Ирина оставила отличные впечатления и о Токио, и о себе. Хорошо продуманный маршрут, очень много полезной бытовой информации, в которой мы нуждались, помощь по каждому вопросу и гибкость. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Антон
Отличная обзорная экскурсия по Токио. Успели многое посмотреть. Ирина показала интересные места, рассказала большое количество полезной информации об истории и современности Токио и Японии в целом. Попробовали местные напитки, деликатесы в очень приятных заведениях.
Отличная обзорная экскурсия по Токио. Успели многое посмотреть. Ирина показала интересные места, рассказала большое количество полезной
Отличная обзорная экскурсия по Токио. Успели многое посмотреть. Ирина показала интересные места, рассказала большое количество полезной
Отличная обзорная экскурсия по Токио. Успели многое посмотреть. Ирина показала интересные места, рассказала большое количество полезной
Отличная обзорная экскурсия по Токио. Успели многое посмотреть. Ирина показала интересные места, рассказала большое количество полезной
Отличная обзорная экскурсия по Токио. Успели многое посмотреть. Ирина показала интересные места, рассказала большое количество полезной
Отличная обзорная экскурсия по Токио. Успели многое посмотреть. Ирина показала интересные места, рассказала большое количество полезной
Отличная обзорная экскурсия по Токио. Успели многое посмотреть. Ирина показала интересные места, рассказала большое количество полезной
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Мы побывали на обзорной экскурсии по Токио длительностью 8 часов, и это было действительно отличное путешествие по городу. Экскурсия очень хорошо продумана и организована: все логично, удобно и без спешки.
читать дальшеуменьшить

Мы успели посмотреть знаковые районы — Асакуса с его колоритом, красивые Императорские сады, а также современный и динамичный район Генза. Гид рассказывал интересно, давал полезные детали и делал прогулку живой и увлекательной. Впечатления самые положительные — экскурсия позволила составить целостное представление о Токио и его контрастах. Определенно рекомендую!

Мы побывали на обзорной экскурсии по Токио длительностью 8 часов, и это было действительно отличное путешествие
Мы побывали на обзорной экскурсии по Токио длительностью 8 часов, и это было действительно отличное путешествие
Мы побывали на обзорной экскурсии по Токио длительностью 8 часов, и это было действительно отличное путешествие
Мы побывали на обзорной экскурсии по Токио длительностью 8 часов, и это было действительно отличное путешествие
Мы побывали на обзорной экскурсии по Токио длительностью 8 часов, и это было действительно отличное путешествие
Мы побывали на обзорной экскурсии по Токио длительностью 8 часов, и это было действительно отличное путешествие
Мы побывали на обзорной экскурсии по Токио длительностью 8 часов, и это было действительно отличное путешествие
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Токио

Похожие экскурсии на «Влюбиться в Токио за один день»

Самые-самые места Токио
Пешая
4 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самые-самые места Токио
Прогулка по самым интересным местам Токио: Гинза, Цукидзи, Асакуса и Сэнсодзи. Уникальная возможность увидеть самые известные достопримечательности города
Начало: У метро Цукидзи
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от $267 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Токио
Пешая
8 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Токио
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
19 авг в 10:00
от $600 за всё до 6 чел.
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Пешая
5 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Начало: В Холле вашего отеля
Завтра в 16:00
20 авг в 10:00
от $400 за всё до 10 чел.
Токио - первая встреча
На машине
3.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Токио - первая встреча
Познакомьтесь с историческим и современным Токио, открывая секреты японской столицы в увлекательной экскурсии
22 авг в 10:00
24 авг в 09:00
от $550 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Токио
от $554 за экскурсию