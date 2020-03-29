13 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Влюбиться в Токио за один день!

Все самые интересные места колоритной японской столицы на насыщенной обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на ресепшн вашего отеля
  • Заказать экскурсию

300 за экскурсию

У этой экскурсии13 отзывов
5
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – Гид в Токио
Я покажу вам исторический и современный Токио, раскрою характер известного буддийского храма Сэнсо-дзи, фешенебельного района Гиндза и колоритных улиц древнего квартала Асакуса.

Помогу понять местный менталитет и традиции, а еще дам ценные практические советы!
Влюбиться в Токио за один день!
Влюбиться в Токио за один день!

Что вас ожидает

Старинный дух Токио и храм Сэнсо-дзи
Наше путешествие начнется в районе Асакуса, сохранившем дух старого Эдо. Это одно из немногих мест Токио, где современный мегаполис уступает место древней Японии. Здесь находится буддийский храм Сэнсо-дзи, где вы сможете вытянуть восточные предсказания и купить обереги на все случаи жизни. А прогулка по расположенной неподалеку торговой улице раскроет для вас мир японских сладостей и необычных сувениров!

Прогулка на катере и панорамы Токио с воды
Живописная набережной подарит вам один из самых популярных видов Токио: вы рассмотрите здание пивной компании Асахи, символизирующее факел и кружку с пеной, и вторую по величине в мире башню Скай три. Далее прокатитесь на прогулочном катере до бывших охотничьих угодий клана Токугава, где ныне находится живописный парк. Здесь вы посетите чайный домик и, по желанию, отведаете чай матча с традиционными сладостями.

Современный мир Токио
На смотровой площадке одного из небоскребов района Сиодомэ вам откроется прекрасный вид на парк и океанский залив. Ближе к вечеру мы дойдем до самого дорогого токийского района Гиндза, где вы увидите магазины ведущих мировых торговых марок, множество ресторанов и знаменитый театр Кабуки.

Организационные детали

  • По желанию я могу продлить экскурсию (каждый дополнительный час – 3000 йен)
  • Дополнительные расходы: прогулка на катере (1040 йен/чел.), транспорт (стоимость зависит от расположения вашего отеля), обед (включая гида)
Влюбиться в Токио за один день!
Влюбиться в Токио за один день!
Влюбиться в Токио за один день!
Влюбиться в Токио за один день!
Влюбиться в Токио за один день!
Влюбиться в Токио за один день!
Влюбиться в Токио за один день!
Влюбиться в Токио за один день!
Влюбиться в Токио за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на ресепшн вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Добрый день! Меня зовут Ирина, я живу в Японии 22 года и обожаю эту страну, ее культуру и историю. Я прошла обучение в японской проф. школе и получила сертификат гида. С удовольствием покажу вам основные достопримечательности и поделюсь «тропинками для местных». До встречи!
Напишите мне

13 отзывов оставили туристы

29 марта 2020
Очень важно подстроится под клиента, быть на одной волне, проявлять эмпатию. Не смотря, что большая часть храмов, магазинов и тд оказалось закрыто в связи с «короной», нам все понравилось. Было душевно! Ирина, СПАСИБО! И до новых встреч, надеюсь мы ещё вернёмся в Японию!
Наталья
26 марта 2020
Цель экскурсии была достигнута! И мы действительно влюбились в Токио😍! Посетили все заявленные в описании экскурсии места. Нашу экскурсию Ирина сопровождала интересными фактами и рассказами из истории Токио. И этот загадочный для нас до этого город заиграл другими красками. На все наши вопросы и расспросы Ирина доступно и квалифицировано отвечала. Спасибо Ирине за прекрасное и плодотворное время проведенное в Токио!🌷
2 марта 2020
Все было отлично. За минимальное время ( так как мы прилетели поздно), Ирина сумела нас ознакомить со знаковым местам и мы все успели. Без неё, мы с японским метро не справились бы. Экскурсии насыщенные и нескучные. Всем рекомендуем. Особенно в первые дни.
2 марта 2020
Ирина помогла нам увидеть Токио глазами местного жителя, постаралась показать связь истории и современности, мы смогли увидеть места, в которые сами бы точно не добрались.
2 марта 2020
Ирина - открытый и лёгкий в общении человек. За день экскурсии мы научились ориентироваться в городе Токио, а так же узнали много интересной и полезной информации, которая пригодилась нам и позже во время нашего пребывания в Токио.
26 января 2020
Провели с Ириной целый день (8 часов) на улицах Токио. Это не классическая экскурсия, это душевная прогулка с человеком, который живет здесь и многое про город знает. Например, где на улице поесть самых вкусных булочек с кремом или пообедать удоном в потайной лапшичной на 4 столика. При этом Ирина - историк, который к тому же интересуется историей синтоизма и буддизма, поэтому наша прогулка сопровождалась всеми необходимыми историческими фактами. А еще она - настоящий "локал" и многое может рассказать про жизньсовременных японцев, их характер и отношение друг к другу. В общем, было интересно, познавательно и душевно. Спасибо за экскурсию
20 января 2020
Были в январе 2020г. Экскурсия понравилась, понравился гид - Ирина знает много интересных мелочей, про которые не прочитаешь, очень интересно рассказывает, владеет большим количеством информации, отзывчивый человек, помогла в бытовых вопросах и дала нужные советы. Спасибо. Экскурсия не утомительная и содержательная. Рекомендую.
7 января 2020
Ирина очень хороший рассказчик, долго живет в Японии, знает традиции, быт и культуру. Дала очень много страновой информации. Тур был адаптирован под наши потребности, так как приезжали с 10 дневной экскурсией в которой Токио было лишь немного охвачено, поэтому заранее договорились с Ириной не посещать те же места. Она провела нас в святилище Мэйдзи, далее по району где раньше жили фрики, японским Елисейским полям, увидели Хачико и далее она отвела нас на остров Одайбо, где после окончания экскурсии мы пошли в цифровой музей, билеты на который купили ранее, это тоже была договоренность с Ириной. Получили очень много информации по стране и городу, Ирина помогла выбрать сувениры и несколько других товаров, показывала фотогеничные места и делала фото. Еще она встречает в отеле, что тоже важно, если ты не очень еще знаешь город. Довольны!
18 декабря 2019
Как же нам повезло с гидом Ириной! Построила прекрасный маршрут с учетом наших предпочтений и времени, но самое главное это интересный рассказчик который очень хорошо знает историю Японии и города.
15 декабря 2019
Огромная благодарность Ирине за интересную, красивую и комфортную экскурсию! Ирина хороший рассказчик, с воодушевлением и сияющими глазами с удовольствием делящаяся всей возможной информацией, начиная от советов, что взять с собой в поездку и на что обратить внимание в аэропорту по приезду и заканчивая историческими событиями, особенностями менталитета и обустройством жизни современного японца. Это было очень красивое путешествие по городу, после которого остались потрясающей красоты фотографии и теплые воспоминания. С Ириной, мне кажется, мы вообще останемся на связи надолго. От всего сердца рекомендую. И буду очень рада встрече в случае повторного посещения нами Японии!
Ещё 3 отзыва

Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Удивительный ТокиоУдивительный ТокиоУдивительный Токио
300 за экскурсию
8 часов
Старинные буддийские храмы, современная архитектура и лучшие смотровые площадки за один день
Приглашаю на прогулку по модному кварталу Роппонги, где вас ждет удивительное сочетание истории и технологий, древних храмов и устремленных ввысь небоскребов. Я не только помогу понять местный менталитет, культуру и традиции, но также поделюсь ценными практическими советами!
Токийский калейдоскопТокийский калейдоскопТокийский калейдоскоп
300 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
Прогуляться по атмосферным районам города и ощутить контрасты японской культуры
Стильный, традиционный, футуристический — все это о Токио! На прогулке я помогу ощутить это единство противоположностей: мы посетим синтоистский храм Мэйдзи Дзингу, разберемся в модных трендах на улице Такесита, встретим Хатико у станции Сибуя, заглянем в дизайнерские магазинчики и отведаем невиданные японские сладости.

Обзорные экскурсии в Токио

Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столицеТоп-5 символов Токио: живой рассказ о столицеТоп-5 символов Токио: живой рассказ о столице
150 за экскурсию
6 часов
Узнать о главном во дворце Императора, районе Гинза, парке Toyota, на рыбном рынке и острове Одайба
В путешествии вы прикоснетесь к легендам императоров и самурайских кланов, услышите истории успеха одних японских брендов и краха других, отведаете свежайшую рыбу и морепродукты на всемирно известном базаре, а также перенесетесь по Радужному мосту в «измерение» острова Одайба и посетите выставочный центр знаменитой автомобильной марки.
Токио — история и современностьТокио — история и современностьТокио — история и современность
250 за экскурсию
8 часов
7 отзывов
Знакомство с культурой и религией Японии, прогулка среди небоскрёбов и путешествие на остров Одайба
Каким должен быть первый день в Токио? Для путешественников, которые хотят за один познакомиться со всеми гранями столицы Японии, этот маршрут будет идеален. Вы увидите изнутри районы небоскрёбов и «белых воротничков», прогуляетесь по пестрой торговой улице Накамисэ, рассмотрите традиционные храмы и дворец Императора. Кроме того, я помогу вам разобраться в устройстве города и сориентироваться в общественном транспорте, чтобы после нашей прогулки вы были полностью готовы продолжить самостоятельное покорение Токио.
Токио за четыре часаТокио за четыре часаТокио за четыре часа
180 за экскурсию
4 часа
26 отзывов
Рассмотреть город в через его историю: от старейших храмов до футуристических панорам
Во время этой прогулки по Токио мы будем перемещаться из одной эпохи в другую — на общественном транспорте. Вы побываете на искусственно созданном острове, увидите выставку старых и новых автомобилей, полюбуетесь морскими видами и узнаете, как Токио преобразился в столицу страны.
Токио — первая встречаТокио — первая встречаТокио — первая встреча
300 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Главные «визитные карточки» города на насыщенной автомобильной экскурсии
Вы увидите все знаковые исторические и современные достопримечательности японской столицы: императорский дворец, статую свободы, искусственный остров Одайба, театр кабуки, модный район Гиндза и многое другое. Я расскажу, как Токио, несмотря на непростую историю, стал современным динамичным мегаполисом. А еще поделюсь с вами интересными деталями японской культуры и бытовой жизни местного населения. Вы сможете отделить правду о Токио от стереотипов и почувствовать истинную душу этого загадочного места!
Токио, которого ждешь!Токио, которого ждешь!Токио, которого ждешь!
188 за экскурсию
4.5 часов
16 отзывов
Совершить путешествие от эпохи Эдо до блистательной Гиндзы
Когда-то здесь гуляли женщины в роскошных кимоно, под ветвями сакуры философствовали императоры, а легендарные самураи закаляли тело и дух. Сегодня на улицах ультрасовременного и эксцентричного Токио вы можете задать вопрос роботу, поразиться изобретениям в музее цифровых технологий и потеряться среди дизайнерских бутиков на улице Гиндза. На прогулке я помогу вам построить мост из мира прошлых культурных символов в мир нынешний и покажу места, где вы сможете увидеть все те образы, с которыми ассоциируется японская столица.
Токио на весь деньТокио на весь деньТокио на весь день
300 за экскурсию
8 часов
52 отзыва
История, культура и поразительное многообразие столицы Японии
За 8 часов мы объедем основные достопримечательности Токио и подробно познакомимся с местной культурой и историей. Один за другим будут сменяться совершенно разные районы мегаполиса — вы увидите Токио во всем его многообразии!

Выбирайте и другие экскурсии в Токио

ГастрономическиеМузеи и искусствоВсеЗа городомИстория и архитектураГрупповыеИндивидуальныеОбзорныеПешкомФотосессииНа автобусеНеобычные маршрутыВ другой городНа автомобиле
300 за экскурсию
Заказать экскурсию