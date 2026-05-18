13 отзывов оставили туристы

Представьте, как вы шагаете по мощеным улочкам Асакусы, где каждый камень дышит историей, а каждый поворот открывает новые тайны японской культуры.Ваш личный гид проведет вас через Ворота Грома, познакомит с

уникальными традициями храма Сенсодзи и предложит попробовать настоящие японские сладости. После этого вы отправитесь к набережной, где вас ждет великолепный вид на телевизионную башню "Скай Три" и здания компании Асахи. В парке Хамарикю вы насладитесь чаем матча в окружении садов, которые видели сёгуны. А завершится ваш день в Гиндзе - сердце современного Токио, где вы сможете почувствовать ритм мегаполиса и увидеть знаменитый театр Кабуки. Экскурсия "Влюбиться в Токио за один день" - это не просто прогулка, это путешествие в душу Японии, полное открытий и впечатлений, которые останутся с вами на всю жизнь

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии

Наша экскурсия начнётся с района Асакуса, в котором сохранился дух старого Токио. Здесь мы с вами:

Разберёмся, чем отличаются буддийские храмы от синтоистских

Увидим Ворота Грома — одну из визитных карточек района

— одну из визитных карточек района Прогуляемся по улице, ведущей к одному из старейших буддийских храмов, на которой можно попробовать японские сладости и купить сувениры

Сможем вытянуть предсказание будущего и купить обереги на все случаи жизни в храме Сенсодзи — главной достопримечательности Асакуса.

Затем мы свернём к набережной, с которой открывается один из самых популярных и живописных видов Токио на здания пивной компании Асахи, символизирующие факел и пивную кружку с пенкой, и вторую по величине в мире телевизионную башню «Скай Три» (небесное дерево).

На метро или на такси (по вашему желанию) мы доедем до бывших охотничьих угодий клана Токугава, на территории которых сейчас расположен парк Хамарикю, ландшафт которого не менялся уже около 200 лет.

Там мы сможем посетить один из чайных домиков, где вы сможете отведать чай матча с традиционными сладостями и насладиться видом, которым когда-то любовались сёгуны клана Токугава, в окружении современных небоскрёбов.

В зависимости от дня недели, мы можем заменить парк Хамарикю на посещение Восточного парка императорской резиденции (в понедельник и пятницу парк не работает).

Ближе к вечеру мы дойдём до самого дорогого токийского района Гиндза, где находятся магазины ведущих мировых торговых марок, множество кафе и ресторанов и здание театра Кабуки.

Организационные детали

По желанию я могу продлить экскурсию (каждый дополнительный час — $45)

Дополнительные расходы: транспорт (стоимость зависит от расположения вашего отеля), входные билеты, обед (включая гида)

Обратите внимание: сборных групп нет. Экскурсия исключительно индивидуальная и проводится только для вас и вашей компании.