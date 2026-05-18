13 отзывов оставили туристы

Ваш личный гид проведет вас через Ворота Грома, познакомит с
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход к каждому гостю
- 🏯 Погружение в историю и культуру Токио
- 🗼 Уникальные виды на современные достопримечательности
- 🍵 Возможность попробовать традиционный чай матча
- 🛍 Прогулка по элитному району Гиндза
- 📜 Полезные советы от опытного гида
Что можно увидеть
- Ворота Грома
- Храм Сенсодзи
- Телевизионная башня Скай Три
- Парк Хамарикю
- Восточный парк императорской резиденции
- Район Гиндза
Описание экскурсии
Наша экскурсия начнётся с района Асакуса, в котором сохранился дух старого Токио. Здесь мы с вами:
- Разберёмся, чем отличаются буддийские храмы от синтоистских
- Увидим Ворота Грома — одну из визитных карточек района
- Прогуляемся по улице, ведущей к одному из старейших буддийских храмов, на которой можно попробовать японские сладости и купить сувениры
- Сможем вытянуть предсказание будущего и купить обереги на все случаи жизни в храме Сенсодзи — главной достопримечательности Асакуса.
Затем мы свернём к набережной, с которой открывается один из самых популярных и живописных видов Токио на здания пивной компании Асахи, символизирующие факел и пивную кружку с пенкой, и вторую по величине в мире телевизионную башню «Скай Три» (небесное дерево).
На метро или на такси (по вашему желанию) мы доедем до бывших охотничьих угодий клана Токугава, на территории которых сейчас расположен парк Хамарикю, ландшафт которого не менялся уже около 200 лет.
Там мы сможем посетить один из чайных домиков, где вы сможете отведать чай матча с традиционными сладостями и насладиться видом, которым когда-то любовались сёгуны клана Токугава, в окружении современных небоскрёбов.
В зависимости от дня недели, мы можем заменить парк Хамарикю на посещение Восточного парка императорской резиденции (в понедельник и пятницу парк не работает).
Ближе к вечеру мы дойдём до самого дорогого токийского района Гиндза, где находятся магазины ведущих мировых торговых марок, множество кафе и ресторанов и здание театра Кабуки.
Организационные детали
- По желанию я могу продлить экскурсию (каждый дополнительный час — $45)
- Дополнительные расходы: транспорт (стоимость зависит от расположения вашего отеля), входные билеты, обед (включая гида)
Обратите внимание: сборных групп нет. Экскурсия исключительно индивидуальная и проводится только для вас и вашей компании.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Сначала была опаска за 8 часов экскурсии, что все будет в спешке, сильно устанем, однако день пролетел незаметно, никакой
Что не спросишь - Ирина всё знает. Порекомендует всё, что душе вашей угодно: и в аптеке, и где самая вкусная матча, и где что купить, и где что попробовать, и где что еще посмотреть, учитывая наши интересы. И фотографирует Ирина, кстати, тоже отлично))))
Однозначно рекомендуем!