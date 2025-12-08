В этой экскурсии вы перенесётесь во времена самураев, прокатитесь на пиратском кораблике по живописному озеру Аси и откроете для себя магию вулканической долины Овакудани.
Вас ждут легендарные «чёрные яйца», музей скульптуры под открытым небом и отдых в горячих источниках.
Вас ждут легендарные «чёрные яйца», музей скульптуры под открытым небом и отдых в горячих источниках.
Описание экскурсииПогружение в эпоху самураев Наш путь начнётся с визита в средневековую заставу, где когда-то находился важный контрольно-пропускной пункт. Сегодня это музей, который в точности передаёт атмосферу повседневной жизни периода Эдо (1603–1868). Природа и легенды Хаконэ Затем мы отправимся на прогулку по озеру Аси на стилизованном пиратском кораблике и продолжим путешествие в Овакудани — «Долину Большого Кипения». Здесь кипит вулканическая энергия природы, а вы сможете попробовать знаменитые чёрные яйца, каждое из которых, по легенде, прибавляет семь лет жизни. Искусство и отдых Экскурсия продолжится в музее скульптуры под открытым небом, где произведения искусства гармонично сочетаются с живописным ландшафтом. А завершить день мы сможем в тёплых горячих источниках на территории традиционной японской гостиницы-рёкан — это идеальное место, чтобы отдохнуть и насладиться атмосферой Японии.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Средневековая застава (музей)
- Озеро Аси
- Пиратский кораблик
- Долина Овакудани («Долина Большого Кипения»)
- Музей скульптуры под открытым небом
- Горячие источники
- Традиционная японская гостиница-рёкан
Что включено
- Услуги гида и встреча в отеле
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты в музеи, парки, храмы (при необходимости)
- Личные расходы
- Транспортные расходы на общественный транспорт (до 8500 йен)
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии из Токио
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
8 дек в 08:00
11 дек в 08:00
$770 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Эксклюзивная прогулка по пригороду Токио с посещением храма
Погрузитесь в жизнь пригорода Токио: храмы, традиционные лавки и расслабление в горячем источнике
11 дек в 11:30
12 дек в 11:30
$380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
Увидеть старинную Японию и искупаться в горячем источнике
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
Завтра в 15:30
30 ноя в 09:30
$300 за всё до 5 чел.