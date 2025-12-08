Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В этой экскурсии вы перенесётесь во времена самураев, прокатитесь на пиратском кораблике по живописному озеру Аси и откроете для себя магию вулканической долины Овакудани.



Вас ждут легендарные «чёрные яйца», музей скульптуры под открытым небом и отдых в горячих источниках.

Яна Ваш гид в Токио Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 11 часов Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее. $400 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Погружение в эпоху самураев Наш путь начнётся с визита в средневековую заставу, где когда-то находился важный контрольно-пропускной пункт. Сегодня это музей, который в точности передаёт атмосферу повседневной жизни периода Эдо (1603–1868). Природа и легенды Хаконэ Затем мы отправимся на прогулку по озеру Аси на стилизованном пиратском кораблике и продолжим путешествие в Овакудани — «Долину Большого Кипения». Здесь кипит вулканическая энергия природы, а вы сможете попробовать знаменитые чёрные яйца, каждое из которых, по легенде, прибавляет семь лет жизни. Искусство и отдых Экскурсия продолжится в музее скульптуры под открытым небом, где произведения искусства гармонично сочетаются с живописным ландшафтом. А завершить день мы сможем в тёплых горячих источниках на территории традиционной японской гостиницы-рёкан — это идеальное место, чтобы отдохнуть и насладиться атмосферой Японии.

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее. Выбрать дату