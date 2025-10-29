На вечерней экскурсии по Синдзюку откроются тайны Токио. Этот район, известный как "район красных фонарей", предлагает неоновые вывески и эксцентричные бары.
Прогулка по лабиринту мини-баров перенесёт в другую эпоху, а "Улица воспоминаний" порадует традиционными якитори. Смотровая площадка на высоте 202 м подарит захватывающий вид на мегаполис.
Виртуальный 3D-котик и святилище Ханадзоно добавят особую атмосферу, знакомя с древними синтоистскими обрядами
Прогулка по лабиринту мини-баров перенесёт в другую эпоху, а "Улица воспоминаний" порадует традиционными якитори. Смотровая площадка на высоте 202 м подарит захватывающий вид на мегаполис.
Виртуальный 3D-котик и святилище Ханадзоно добавят особую атмосферу, знакомя с древними синтоистскими обрядами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальный вечерний Токио
- 🍢 Традиционные якитори
- 🎆 Вид на ночной мегаполис
- 🐱 Встреча с 3D-котиком
- ⛩ Древние синтоистские ритуалы
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Кабукичо
- Лабиринт мини-баров
- Улица воспоминаний
- Смотровая площадка
- 3D-котик
- Святилище Ханадзоно
Описание экскурсии
Кабукичо — легендарный «район красных фонарей» с неоновыми вывесками, эксцентричными барами и экзотическими развлечениями на любой вкус.
Лабиринт мини-баров — каждый из них словно портал в другую эпоху.
«Улица воспоминаний» — здесь можно полакомиться традиционными якитори и проникнуться духом Старого Токио.
Токио с высоты — смотровая площадка на высоте 202 м подарит вам вид на футуристические небоскрёбы и вечерние огни мегаполиса.
3D-котик — вас ждёт встреча с пушистым виртуальным жителем квартала Синдзюку.
Святилище Ханадзоно — вы познакомитесь с древними синтоистскими ритуалами и обрядами, которые приносят удачу и благополучие.
Организационные детали
- По запросу я могу встретить вас в отеле. Стоимость и детали уточняйте в переписке
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 78 туристов
Меня зовут Ксения, и вот уже 15 лет Япония — мой дом, и я с любовью и увлечением знакомлю путешественников с её уникальной культурой. С 2018 года провожу авторские экскурсии, на которых раскрываю гостям историю, традиции и особенности повседневной жизни страны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
29 окт 2025
Прекрасный гид и отличная экскурсия. Так как гид сам проживает в Японии, то можно познакомиться как со страной, культурой, так и с достопримечательностями. Посетить основные топовые места, так и увидеть интересные местечки, про которые не написано в брошюрах, но очень увлекательны
Anastasiia
28 окт 2025
Ксения — великолепный гид! Если вы хотите провести время интересно и с удовольствием, рекомендую обратиться именно к ней. Она не только увлекательно рассказывала о достопримечательностях, но и помогла с бронированием
Kirill
23 окт 2025
Были с друзьями 23 октября на классной прогулке по району Синдзюку. Спасибо Ксении. Все остались довольные!!! Послушали рассказы, истории про Японию, Токио, район, жизнь, прошлись по кварталу, было комфортно и интересно, всегда можно было что-то спросить, Ксения во всем подскажет, расскажет. Всем советуем гулять по Токио с Ксенией)
Anosov
15 окт 2025
Эта экскурсия превзошла все ожидания. Мы думали, что просто прогуляемся по ночному Токио, но Ксения показала нам совершенно другой город — тот, который не виден обычным туристам.
Ксения живёт в Токио
Ксения живёт в Токио
Александра
25 сен 2025
Замечательная экскурсия с Ксенией. Мы были немного подготовлены, но Ксения смогла нас удивить и скорректировать маршрут под наш запрос. 10 из 10.
И
Иван
9 сен 2025
Огромное спасибо Ксении за прекрасно проведенный вечер. Это мой любимый вид экскурсий, когда у вас создаётся впечатление, что вы приехали в гости к старому приятелю и он вас водит по прикольным местам и рассказывает кучу интересных историй.
Ксения ответила на все наши вопросы по традиционной истории Японии, истории якудза и устройства квартала красных фонарей.
Однозначно рекомендую.
Ксения ответила на все наши вопросы по традиционной истории Японии, истории якудза и устройства квартала красных фонарей.
Однозначно рекомендую.
А
Анна
31 авг 2025
Потрясающая экскурсия! Ксения подстраивала маршрут под наши пожелания, была очень общительной и отзывчивой, порекомендовала несколько точек для самостоятельного посещения. Однозначно рекомендую.
А
Анастасия
26 авг 2025
Превосходная экскурсия! Ксения очень эрудированный гид, подстраивалась под все наши пожелания и очень интересно рассказывала про жизнь вечернего Токио. Взглянули на этот город с другой стороны, это был очень хороший опыт) Могу с уверенностью порекомендовать эту экскурсию, 3 часа пролетели незаметно!
М
Максим
12 авг 2025
Вечерняя экскурсия в сопровождении Ксении прошла отлично: за время экскурсии посетили всё, что заявлено в программе, и даже чуть больше. Позалипали у автоматов с гасяпонами. Обсудили разные вопросы быта в
Галина
10 июл 2025
Замечательный гид- Ксения! Знающая, отзывчивая, прекрасный организатор и готовая прийти на помощь! Очень довольны! Рекомендуем от души 🧡
Nika
10 июл 2025
Ксения провела для нас ночную экскурсию по улицам Токио и рассказала много «интересного» о городе. В целом тур оказался довольно обычным, и нам хотелось бы увидеть что-то более уникальное. К
И
Илья
5 мар 2025
Ксения замечательный гид и собеседник! Видно, что человек занят своим делом! Погружение в материал максимальное! Очень понятно построен маршрут. Ксения готова ответить на абсолютно любой вопрос по теме Японии.
Благодарим за прекрасную экскурсию, время пролетело незаметно!
Очень рекомендуем!
Благодарим за прекрасную экскурсию, время пролетело незаметно!
Очень рекомендуем!
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии из Токио
Индивидуальная
до 5 чел.
Район Янесен - уголок Старого Токио
Исследовать колоритный квартал с традиционной японской атмосферой
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Узнать Токио - старинный и ультрасовременный, удивительный и своеобразный
Начало: На станции Гиндза
14 ноя в 11:00
16 ноя в 11:00
$345 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио-тинейджер: путешествие по молодежным районам Токио
Вас ждет незабываемое путешествие по самым ярким районам Токио, где современная культура и традиции сливаются воедино
Начало: На станции «Харадзюку»
27 ноя в 15:00
28 ноя в 09:30
$295 за всё до 6 чел.