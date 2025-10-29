Мои заказы

Тайны вечернего Токио

Исследуйте Синдзюку, где вечерние огни и древние ритуалы создают уникальную атмосферу. Погрузитесь в мир, который никогда не спит
На вечерней экскурсии по Синдзюку откроются тайны Токио. Этот район, известный как "район красных фонарей", предлагает неоновые вывески и эксцентричные бары.

Прогулка по лабиринту мини-баров перенесёт в другую эпоху, а "Улица воспоминаний" порадует традиционными якитори. Смотровая площадка на высоте 202 м подарит захватывающий вид на мегаполис.

Виртуальный 3D-котик и святилище Ханадзоно добавят особую атмосферу, знакомя с древними синтоистскими обрядами
5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальный вечерний Токио
  • 🍢 Традиционные якитори
  • 🎆 Вид на ночной мегаполис
  • 🐱 Встреча с 3D-котиком
  • ⛩ Древние синтоистские ритуалы
Тайны вечернего Токио© Ксения
Тайны вечернего Токио© Ксения
Тайны вечернего Токио© Ксения
Ближайшие даты:
3
дек6
дек7
дек8
дек9
дек10
дек11
дек
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Кабукичо
  • Лабиринт мини-баров
  • Улица воспоминаний
  • Смотровая площадка
  • 3D-котик
  • Святилище Ханадзоно

Описание экскурсии

Кабукичо — легендарный «район красных фонарей» с неоновыми вывесками, эксцентричными барами и экзотическими развлечениями на любой вкус.

Лабиринт мини-баров — каждый из них словно портал в другую эпоху.

«Улица воспоминаний» — здесь можно полакомиться традиционными якитори и проникнуться духом Старого Токио.

Токио с высоты — смотровая площадка на высоте 202 м подарит вам вид на футуристические небоскрёбы и вечерние огни мегаполиса.

3D-котик — вас ждёт встреча с пушистым виртуальным жителем квартала Синдзюку.

Святилище Ханадзоно — вы познакомитесь с древними синтоистскими ритуалами и обрядами, которые приносят удачу и благополучие.

Организационные детали

  • По запросу я могу встретить вас в отеле. Стоимость и детали уточняйте в переписке
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 78 туристов
Меня зовут Ксения, и вот уже 15 лет Япония — мой дом, и я с любовью и увлечением знакомлю путешественников с её уникальной культурой. С 2018 года провожу авторские экскурсии, на которых раскрываю гостям историю, традиции и особенности повседневной жизни страны.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
П
Павел
29 окт 2025
Прекрасный гид и отличная экскурсия. Так как гид сам проживает в Японии, то можно познакомиться как со страной, культурой, так и с достопримечательностями. Посетить основные топовые места, так и увидеть интересные местечки, про которые не написано в брошюрах, но очень увлекательны
Прекрасный гид и отличная экскурсия. Так как гид сам проживает в Японии, то можно познакомиться как
Anastasiia
Anastasiia
28 окт 2025
Ксения — великолепный гид! Если вы хотите провести время интересно и с удовольствием, рекомендую обратиться именно к ней. Она не только увлекательно рассказывала о достопримечательностях, но и помогла с бронированием
читать дальше

ресторана и кимоно, а также помогала в общении с японцами. Кроме того, Ксения поделилась полезными местными советами, что значительно облегчило наше путешествие. Спасибо за клиентоориентированность, за тепло и чудесное время проведенное вместе!! 😍😍😍
Однозначно буду рекомендовать друзьям, собирающимся в путешествие сюда!
Спасибо!!)

Ксения — великолепный гид! Если вы хотите провести время интересно и с удовольствием, рекомендую обратиться именноКсения — великолепный гид! Если вы хотите провести время интересно и с удовольствием, рекомендую обратиться именно
Kirill
Kirill
23 окт 2025
Были с друзьями 23 октября на классной прогулке по району Синдзюку. Спасибо Ксении. Все остались довольные!!! Послушали рассказы, истории про Японию, Токио, район, жизнь, прошлись по кварталу, было комфортно и интересно, всегда можно было что-то спросить, Ксения во всем подскажет, расскажет. Всем советуем гулять по Токио с Ксенией)
Anosov
Anosov
15 окт 2025
Эта экскурсия превзошла все ожидания. Мы думали, что просто прогуляемся по ночному Токио, но Ксения показала нам совершенно другой город — тот, который не виден обычным туристам.

Ксения живёт в Токио
читать дальше

уже много лет и знает этот район до мелочей. Она рассказала массу интересных фактов, показала скрытые бары, куда без местного гида не попадёшь, и познакомила с атмосферой настоящего Синдзюку — шумного, яркого и немного безумного.

Особенно впечатлили контрасты: от старинных улочек с мини-барами и запахом якитори до не буду говорить чего.

Ксения была невероятно открыта, отвечала на все вопросы, делилась личным опытом и советами, как провести время в Токио максимально интересно.

Если хотите увидеть вторую сторону столицы и прочувствовать её настоящую энергетику — обязательно берите эту экскурсию. Не пожалеете ни минуты.

Александра
Александра
25 сен 2025
Замечательная экскурсия с Ксенией. Мы были немного подготовлены, но Ксения смогла нас удивить и скорректировать маршрут под наш запрос. 10 из 10.
Замечательная экскурсия с Ксенией. Мы были немного подготовлены, но Ксения смогла нас удивить и скорректировать маршрут под наш запрос. 10 из 10.Замечательная экскурсия с Ксенией. Мы были немного подготовлены, но Ксения смогла нас удивить и скорректировать маршрут под наш запрос. 10 из 10.
И
Иван
9 сен 2025
Огромное спасибо Ксении за прекрасно проведенный вечер. Это мой любимый вид экскурсий, когда у вас создаётся впечатление, что вы приехали в гости к старому приятелю и он вас водит по прикольным местам и рассказывает кучу интересных историй.

Ксения ответила на все наши вопросы по традиционной истории Японии, истории якудза и устройства квартала красных фонарей.

Однозначно рекомендую.
Огромное спасибо Ксении за прекрасно проведенный вечер. Это мой любимый вид экскурсий, когда у вас создаётсяОгромное спасибо Ксении за прекрасно проведенный вечер. Это мой любимый вид экскурсий, когда у вас создаётсяОгромное спасибо Ксении за прекрасно проведенный вечер. Это мой любимый вид экскурсий, когда у вас создаётсяОгромное спасибо Ксении за прекрасно проведенный вечер. Это мой любимый вид экскурсий, когда у вас создаётсяОгромное спасибо Ксении за прекрасно проведенный вечер. Это мой любимый вид экскурсий, когда у вас создаётсяОгромное спасибо Ксении за прекрасно проведенный вечер. Это мой любимый вид экскурсий, когда у вас создаётсяОгромное спасибо Ксении за прекрасно проведенный вечер. Это мой любимый вид экскурсий, когда у вас создаётсяОгромное спасибо Ксении за прекрасно проведенный вечер. Это мой любимый вид экскурсий, когда у вас создаётсяОгромное спасибо Ксении за прекрасно проведенный вечер. Это мой любимый вид экскурсий, когда у вас создаётся
А
Анна
31 авг 2025
Потрясающая экскурсия! Ксения подстраивала маршрут под наши пожелания, была очень общительной и отзывчивой, порекомендовала несколько точек для самостоятельного посещения. Однозначно рекомендую.
А
Анастасия
26 авг 2025
Превосходная экскурсия! Ксения очень эрудированный гид, подстраивалась под все наши пожелания и очень интересно рассказывала про жизнь вечернего Токио. Взглянули на этот город с другой стороны, это был очень хороший опыт) Могу с уверенностью порекомендовать эту экскурсию, 3 часа пролетели незаметно!
Превосходная экскурсия! Ксения очень эрудированный гид, подстраивалась под все наши пожелания и очень интересно рассказывала проПревосходная экскурсия! Ксения очень эрудированный гид, подстраивалась под все наши пожелания и очень интересно рассказывала проПревосходная экскурсия! Ксения очень эрудированный гид, подстраивалась под все наши пожелания и очень интересно рассказывала проПревосходная экскурсия! Ксения очень эрудированный гид, подстраивалась под все наши пожелания и очень интересно рассказывала про
М
Максим
12 авг 2025
Вечерняя экскурсия в сопровождении Ксении прошла отлично: за время экскурсии посетили всё, что заявлено в программе, и даже чуть больше. Позалипали у автоматов с гасяпонами. Обсудили разные вопросы быта в
читать дальше

Токио, в том числе и несколько деликатные, навеянной спецификой района:)

Ксения довольно трепетно отнеслась к нашим пожеланиям, ощущалась её забота и личный накопленный опыт не только экскурсионного сопровождения, но и проживания в Токио. Было интересно!

Вечерняя экскурсия в сопровождении Ксении прошла отлично: за время экскурсии посетили всё, что заявлено в программе,Вечерняя экскурсия в сопровождении Ксении прошла отлично: за время экскурсии посетили всё, что заявлено в программе,Вечерняя экскурсия в сопровождении Ксении прошла отлично: за время экскурсии посетили всё, что заявлено в программе,Вечерняя экскурсия в сопровождении Ксении прошла отлично: за время экскурсии посетили всё, что заявлено в программе,Вечерняя экскурсия в сопровождении Ксении прошла отлично: за время экскурсии посетили всё, что заявлено в программе,Вечерняя экскурсия в сопровождении Ксении прошла отлично: за время экскурсии посетили всё, что заявлено в программе,Вечерняя экскурсия в сопровождении Ксении прошла отлично: за время экскурсии посетили всё, что заявлено в программе,Вечерняя экскурсия в сопровождении Ксении прошла отлично: за время экскурсии посетили всё, что заявлено в программе,Вечерняя экскурсия в сопровождении Ксении прошла отлично: за время экскурсии посетили всё, что заявлено в программе,Вечерняя экскурсия в сопровождении Ксении прошла отлично: за время экскурсии посетили всё, что заявлено в программе,
Галина
Галина
10 июл 2025
Замечательный гид- Ксения! Знающая, отзывчивая, прекрасный организатор и готовая прийти на помощь! Очень довольны! Рекомендуем от души 🧡
Nika
Nika
10 июл 2025
Ксения провела для нас ночную экскурсию по улицам Токио и рассказала много «интересного» о городе. В целом тур оказался довольно обычным, и нам хотелось бы увидеть что-то более уникальное. К
читать дальше

сожалению, нам так и не удалось найти с её помощью хорошее место для ужина — её рекомендации не соответствовали нашим ожиданиям, и все заведения, куда она нас привела, не были тем, что мы хотели. В итоге мы оказались в довольно посредственном месте. Тем не менее, Ксения была приветлива, не торопила нас и провела с нами весь вечер, благодаря чему атмосфера была комфортной.

И
Илья
5 мар 2025
Ксения замечательный гид и собеседник! Видно, что человек занят своим делом! Погружение в материал максимальное! Очень понятно построен маршрут. Ксения готова ответить на абсолютно любой вопрос по теме Японии.
Благодарим за прекрасную экскурсию, время пролетело незаметно!
Очень рекомендуем!
Ксения замечательный гид и собеседник! Видно, что человек занят своим делом! Погружение в материал максимальное! ОченьКсения замечательный гид и собеседник! Видно, что человек занят своим делом! Погружение в материал максимальное! ОченьКсения замечательный гид и собеседник! Видно, что человек занят своим делом! Погружение в материал максимальное! ОченьКсения замечательный гид и собеседник! Видно, что человек занят своим делом! Погружение в материал максимальное! Очень

Входит в следующие категории Токио

Похожие экскурсии из Токио

Район Янесен - уголок Старого Токио
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Район Янесен - уголок Старого Токио
Исследовать колоритный квартал с традиционной японской атмосферой
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:00
€300 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Пешая
6 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Узнать Токио - старинный и ультрасовременный, удивительный и своеобразный
Начало: На станции Гиндза
14 ноя в 11:00
16 ноя в 11:00
$345 за всё до 5 чел.
Токио-тинейджер
Пешая
4 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио-тинейджер: путешествие по молодежным районам Токио
Вас ждет незабываемое путешествие по самым ярким районам Токио, где современная культура и традиции сливаются воедино
Начало: На станции «Харадзюку»
27 ноя в 15:00
28 ноя в 09:30
$295 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Токио