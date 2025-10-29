На вечерней экскурсии по Синдзюку откроются тайны Токио. Этот район, известный как "район красных фонарей", предлагает неоновые вывески и эксцентричные бары. Прогулка по лабиринту мини-баров перенесёт в другую эпоху, а "Улица воспоминаний" порадует традиционными якитори. Смотровая площадка на высоте 202 м подарит захватывающий вид на мегаполис. Виртуальный 3D-котик и святилище Ханадзоно добавят особую атмосферу, знакомя с древними синтоистскими обрядами

Кабукичо — легендарный «район красных фонарей» с неоновыми вывесками, эксцентричными барами и экзотическими развлечениями на любой вкус.

Лабиринт мини-баров — каждый из них словно портал в другую эпоху.

«Улица воспоминаний» — здесь можно полакомиться традиционными якитори и проникнуться духом Старого Токио.

Токио с высоты — смотровая площадка на высоте 202 м подарит вам вид на футуристические небоскрёбы и вечерние огни мегаполиса.

3D-котик — вас ждёт встреча с пушистым виртуальным жителем квартала Синдзюку.

Святилище Ханадзоно — вы познакомитесь с древними синтоистскими ритуалами и обрядами, которые приносят удачу и благополучие.

