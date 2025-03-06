Индивидуальная
до 5 чел.
Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио
Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
«Горячий источник и сухая сауна»
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
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10%
Индивидуальная
до 8 чел.
По таинственным тропам Такао - из Токио
Путешествие на гору Такао - это уникальная возможность познакомиться с японской культурой и природой. Откройте для себя буддийские храмы и мифических существ
Начало: Станция Hachioji
«посещение термального источника — $8,45 (1300 йен) с чел»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
$180
$199 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Национальный парк Хаконе с историком (из Токио)
Узнать о Японии времён сёгуната, посетить долину Овакудани и полюбоваться видом на Фудзи
Начало: По договорённости с организатором
«Вулканах Японии, вулканических озёрах, горячих источниках и онсенах (банях)»
17 мар в 09:00
18 мар в 09:00
$649 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergeeva6 марта 2025Несмотря на дождь, экскурсия была потрясающей! Татьяна – замечательный гид, любящий свою страну. Подъем на фуникулере, вкуснейшие тэнгуяки, прогулка к
- ННаталья1 марта 2025Я рискнула и купила экскурсию у Татьяны без отзывов, и не пожалела! Татьяна - замечательный гид, время с ней пролетело
- VVarvara25 мая 2024Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же,
- ООксана25 мая 2024Ребята, кто ещё сомневается в выборе гида, вам сюда! Татьяна и Рома, а они должны быть обязательно вместе в день
- ООлег8 апреля 2024Тур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизни в Японии в целом. Провела нас по секретным местам без основной массы туристов. Вишенкой на торте была аллея с цветущей сакурой! Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Термальные источники»
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