Экскурсии на горячие термальные источники в Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники» в Токио на русском языке, цены от $180, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
Пешая
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио
Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
«Горячий источник и сухая сауна»
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
По таинственным тропам Такао - из Токио
Пешая
5 часов
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
По таинственным тропам Такао - из Токио
Путешествие на гору Такао - это уникальная возможность познакомиться с японской культурой и природой. Откройте для себя буддийские храмы и мифических существ
Начало: Станция Hachioji
«посещение термального источника — $8,45 (1300 йен) с чел»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
$180$199 за всё до 8 чел.
Национальный парк Хаконе с историком (из Токио)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Национальный парк Хаконе с историком (из Токио)
Узнать о Японии времён сёгуната, посетить долину Овакудани и полюбоваться видом на Фудзи
Начало: По договорённости с организатором
«Вулканах Японии, вулканических озёрах, горячих источниках и онсенах (банях)»
17 мар в 09:00
18 мар в 09:00
$649 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergeeva
    6 марта 2025
    По таинственным тропам Такао - из Токио
    Несмотря на дождь, экскурсия была потрясающей! Татьяна – замечательный гид, любящий свою страну. Подъем на фуникулере, вкуснейшие тэнгуяки, прогулка к
    читать дальше

    впечатляющему храму и расслабляющий термальный источник – все было на высшем уровне. Татьяна дала много полезных советов, и я очень рада, что выбрала именно ее. Советую всем и Рекомендую!

    Несмотря на дождь, экскурсия была потрясающей! Татьяна – замечательный гид, любящий свою страну. Подъем на фуникулереНесмотря на дождь, экскурсия была потрясающей! Татьяна – замечательный гид, любящий свою страну. Подъем на фуникулереНесмотря на дождь, экскурсия была потрясающей! Татьяна – замечательный гид, любящий свою страну. Подъем на фуникулереНесмотря на дождь, экскурсия была потрясающей! Татьяна – замечательный гид, любящий свою страну. Подъем на фуникулереНесмотря на дождь, экскурсия была потрясающей! Татьяна – замечательный гид, любящий свою страну. Подъем на фуникулереНесмотря на дождь, экскурсия была потрясающей! Татьяна – замечательный гид, любящий свою страну. Подъем на фуникулереНесмотря на дождь, экскурсия была потрясающей! Татьяна – замечательный гид, любящий свою страну. Подъем на фуникулере
  • Н
    Наталья
    1 марта 2025
    По таинственным тропам Такао - из Токио
    Я рискнула и купила экскурсию у Татьяны без отзывов, и не пожалела! Татьяна - замечательный гид, время с ней пролетело
    читать дальше

    незаметно. Во время подъема (около 2 часов) я наслаждалась природой Японии и увлекательными рассказами Татьяны о японских традициях и культуре. Мы увидели Фудзи, попробовали вкусный ужин и расслабились в горячем источнике. С Татьяной было ощущение, что я провожу время с близкой подругой. Она даже сделала мне приятные подарки! Рекомендую Татьяну как отличного гида, вам обязательно понравится!"

    Я рискнула и купила экскурсию у Татьяны без отзывов, и не пожалела! Татьяна - замечательный гидЯ рискнула и купила экскурсию у Татьяны без отзывов, и не пожалела! Татьяна - замечательный гидЯ рискнула и купила экскурсию у Татьяны без отзывов, и не пожалела! Татьяна - замечательный гидЯ рискнула и купила экскурсию у Татьяны без отзывов, и не пожалела! Татьяна - замечательный гидЯ рискнула и купила экскурсию у Татьяны без отзывов, и не пожалела! Татьяна - замечательный гидЯ рискнула и купила экскурсию у Татьяны без отзывов, и не пожалела! Татьяна - замечательный гид
  • V
    Varvara
    25 мая 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же,
    читать дальше

    как 300 лет назад. Есть такие жемчужины, как храм Кита-Ин и замок сёгуната, и их можно спокойно осмотреть - туристов совсем немного (в сравнении с Токио и Киото). Большое спасибо нашим гидам - Татьяне и Роме. Маршрут составлен очень удобно. Татьяна и Рома многое рассказали об истории и традициях. Было интересно узнать и о жизни современных японцев. Поскольку Рома вырос в Японии, он мог подробно ответить на любые наши вопросы о самых разных сферах - учёбе, работе, религии, традициях. Благодаря Роме удалось также пообщаться с мастером, изготавливающим традиционные японские ножи (общение проходило на японском языке))) С удовольствием рекомендуем экскурсию в Кавагоэ!

  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Ребята, кто ещё сомневается в выборе гида, вам сюда! Татьяна и Рома, а они должны быть обязательно вместе в день
    читать дальше

    экскурсии😉 это важно) расскроют в тандеме картину японского мира. Жизнь в Токио со стороны экспата и гражданина Японии в одном позновательном путешествии по загадочной и удивительной столице самураев… или не самураев) Точнее вам расскажут на экскурсии. Очень рекомендую! Ещё, хочу выразить отдельную благодарность Тане и Роме за помощь моим друзьям 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 с транспортировкой в госпиталь парня, который очень нуждался в помощи и оказался один в такой сложеой ситуации. Таня с Ромой сразу откликнулись ❤️❤️ Спасибо!!!

  • О
    Олег
    8 апреля 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Тур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизни в Японии в целом. Провела нас по секретным местам без основной массы туристов. Вишенкой на торте была аллея с цветущей сакурой! Рекомендую.
    Тур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизниТур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизниТур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизниТур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизниТур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизни

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Термальные источники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
  2. По таинственным тропам Такао - из Токио
  3. Национальный парк Хаконе с историком (из Токио)
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в марте 2025
Сейчас в Токио в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 649 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Термальные источники», 7 ⭐ отзывов, цены от $180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май