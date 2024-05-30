Экскурсии к горам Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Токио на русском языке, цены от €550. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вокруг горы Фудзияма - на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Вокруг горы Фудзияма на машине: путешествие с видами и культурой
Погрузитесь в мир японской природы и культуры в уникальной поездке вокруг горы Фудзияма. Откройте для себя живописные озера, древние храмы и волшебные виды
«Входит в сотню лучших мест для осмотра горы Фудзи в регионе Канто»
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
550 за всё до 3 чел.
Из Токио - в национальный парк Хаконе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
«Я покажу лучшие ракурсы горы Фудзи и расскажу, сколько раз она была нарисована художниками, какие божества, согласно местным преданиям, на ней живут, и почему ей так гордятся японцы»
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
600 за всё до 5 чел.
Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Фудзи-Хаконе-Идзу из Токио
Приключение ждет вас в Токио! Отправляйтесь в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу за незабываемыми впечатлениями
Начало: По договоренности
«Мы посетим один из знаменитых онсенов, где вы сможете принять горячие целебные ванны с видом на горный пейзаж»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
550 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Вокруг горы Фудзияма - на машине
    Отличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали много новых и интересных деталей о Японии. Увидели гору Фудзи, в общем день прошел прекрасно!
    Отличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали многоОтличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали много
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Вокруг горы Фудзияма - на машине
    6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с круизного лайнера, ее автомобиль
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    позволял сгрузить наш багаж в машину и не тратить время на то, чтобы его везти в гостиницу (мы обговорили это заранее), мы переживали что можем попасть в пробку по пути, но судьба была к нам благосклонна и мы быстро проехали по нужному маршруту, и вулкан предстал перед нами в полном своем величии и красоте, по ходу мы немного меняли маршрут (вместо корабликов нам Аэлита предложила посетить, проходящий в это время фестиваль флоксов у подножия вулкана), мы посетили культурную деревню, очень атмосферное место, также мы захотели и Аэлита поддержала нас в посещении онсена, на обратной дороге гид выбрала оптимальную дорогу домой и почти без пробок бы были доставлены в наш отель. Экскурсия была очень насыщенная, комфортная, легкая и позитивная. Спасибо Аэлите, будем ее рекомендовать своим знакомым и в следующий раз когда приедем в эту удивительную страну, то воспользуемся еще не раз ее услугами.

    6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с
  • И
    Игорь
    12 мая 2024
    Вокруг горы Фудзияма - на машине
    Нам сильно не повезло с трафиком на дорогах, так как экскурсия попала на первый выходной золотой недели и японцы активно
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    ехали к озеру Кавагучико на отдых. Ехали на 3 часа дольше обычного. Правда за это время мы смогли больше информации узнать о жизни в Японии, правилах дорожного движения, почему японцы не ездят пьяными за рулем… Зато повезло с погодой, Фудзи радовала на фоне поздней сакуры. Мы заехали в аутентичную деревню, мистический лес Аукигахара (он реально невероятный) и ледяную пещеру. Из-за пробок не успели на фестиваль флоксов, но мы оставались на несколько дней в Кавагучико и дальше уже сами разобрались. Планируя эту экскурсию, держите в уме, что если облачная или дождливая погода, то Фудзи можно и не увидеть. И нужен план Б: музей кимоно, пещеры, лес Аукигахара, совершенно очаровательный музей музыкальных шкатулок, онсены.., Аэлита легко перестраивает экскурсию под пожелания. Остались довольны и общением и экскурсией.

  • Н
    Николета
    11 мая 2024
    Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и на главный символ страны
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    - гору Фудзи. Мы выбрали гида Аэлиту и её экскурсию на машине. Нас забрали и привезли в отель, где мы остановились. Поездка заняла почти весь день и это был один из самых красивых и запоминающихся дней в нашем 2-х недельном путешествии. Кроме заранее оговорённых достопримечательностей, Аэлита очень много рассказывала про настоящую, бытовую жизнь японцев. Нам с мужем было очень интересно её слушать 🫶 Я однозначно рекомендую этого гида и желаю ей побольше классных туристов и поменьше лестниц:-)

    Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и
  • Н
    Николай
    9 мая 2024
    Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Замечательная экскурсия, прекрасная организация маршрута. Мы очень хотели попасть в онсен и Аэлита сделала все чтобы нам это удалось. Рекомендую всем кто хочет отдохнуть на природе.
  • В
    Вадим
    2 мая 2024
    Из Токио - в национальный парк Хаконе
    Отлично! Спасибо!
  • S
    Sergey
    26 апреля 2024
    Из Токио - в национальный парк Хаконе
    Очень профессионально организованная и интересная экскурсия. Нам еще повезло с погодой, что ее дополнительно украсило.
  • М
    Марина
    31 марта 2024
    Из Токио - в национальный парк Хаконе
    Всей нашей семье очень понравилась экскурсия. Маргарита очень приятная, тактичная и веселая. Все прошло идеально.
  • Т
    Татьяна
    29 января 2024
    Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Очень интересная экскурсия! Самое сильное впечатление от Японии. Не хватило только времени в бане с горячими источниками. Спасибо Аэлите - было очень интересно! Ответила на все вопросы и рассказывала очень много интересных исторических моментов
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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Горы»

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  3. Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
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  2. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
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