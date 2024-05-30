1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Вокруг горы Фудзияма на машине: путешествие с видами и культурой
Погрузитесь в мир японской природы и культуры в уникальной поездке вокруг горы Фудзияма. Откройте для себя живописные озера, древние храмы и волшебные виды
«Входит в сотню лучших мест для осмотра горы Фудзи в регионе Канто»
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
«Я покажу лучшие ракурсы горы Фудзи и расскажу, сколько раз она была нарисована художниками, какие божества, согласно местным преданиям, на ней живут, и почему ей так гордятся японцы»
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Фудзи-Хаконе-Идзу из Токио
Приключение ждет вас в Токио! Отправляйтесь в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу за незабываемыми впечатлениями
Начало: По договоренности
«Мы посетим один из знаменитых онсенов, где вы сможете принять горячие целебные ванны с видом на горный пейзаж»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€550 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья30 мая 2024Отличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали много новых и интересных деталей о Японии. Увидели гору Фудзи, в общем день прошел прекрасно!
- ООльга14 мая 20246 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с круизного лайнера, ее автомобиль
- ИИгорь12 мая 2024Нам сильно не повезло с трафиком на дорогах, так как экскурсия попала на первый выходной золотой недели и японцы активно
- ННиколета11 мая 2024Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и на главный символ страны
- ННиколай9 мая 2024Замечательная экскурсия, прекрасная организация маршрута. Мы очень хотели попасть в онсен и Аэлита сделала все чтобы нам это удалось. Рекомендую всем кто хочет отдохнуть на природе.
- ВВадим2 мая 2024Отлично! Спасибо!
- SSergey26 апреля 2024Очень профессионально организованная и интересная экскурсия. Нам еще повезло с погодой, что ее дополнительно украсило.
- ММарина31 марта 2024Всей нашей семье очень понравилась экскурсия. Маргарита очень приятная, тактичная и веселая. Все прошло идеально.
- ТТатьяна29 января 2024Очень интересная экскурсия! Самое сильное впечатление от Японии. Не хватило только времени в бане с горячими источниками. Спасибо Аэлите - было очень интересно! Ответила на все вопросы и рассказывала очень много интересных исторических моментов
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Горы»
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