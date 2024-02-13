Исследовать окрестности самой узнаваемой горы Японии
Но если вы не ставите своей целью добраться до самой высокой точки, то приезжайте к её подножию, чтобы насладиться красотами национального парка. А ещё здесь расположены пять живописных озёр, традиционная деревня и храмовый комплекс. Всё это — в программе нашего путешествия.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Аракураяма Сенген парк
Входит в сотню лучших мест для осмотра горы Фудзи в регионе Канто. Парк начинается у подножия горы Аракураяма и простирается вверх по горе. На вершине 398-ступенчатого подъёма находится смотровая площадка, куда мы поднимемся. С неё открывается вид на городской пейзаж Фудзиесида и величественную гору Фудзи, возвышающуюся над ним.
Озеро Кавагути
Одно из пяти озёр возле горы Фудзи. Оказавшись на его берегу, мы поднимемся на гору Тэндзё по канатной дороге Катикати, откуда открывается незабываемый вид. На горе есть «волшебный» колокол «Тэндзё-но-канэ», позвонив в который вы гарантируете себе взаимную любовь и здоровье на долгие годы.
Аутентичная деревенька Ияси-но-сато
Здесь разместились музеи, атмосферные сувенирные лавочки, рестораны и постоялые дома. Чтобы проникнуться её атмосферой, стоит непременно устроить фотосессию на фоне несравненной Фудзи.
Организационные детали
- Экскурсию можно начать в Токио, Йокогаме и близлежащих городах
- В стоимость входит проезд по скоростной дороге и расходы на бензин. Если придётся оставлять авто на парковках, её стоимость оплачивают путешественники.
- Отрезки пути на кораблике и по канатной дороге вы преодолеваете без сопровождения гида, просто любуясь пейзажами. Всю путевую информацию я расскажу заранее.
Дополнительные расходы
- Входной билет в деревню — 500 йен с человека
- Прогулка на кораблике — до 700 йен с человека (детям дешевле)
- Канатная дорога — до 900 йен с человека (детям дешевле)
- Обед
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.