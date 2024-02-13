Древние японские сказания утверждают, что гора Фудзияма покоряется только героям. Но если вы не ставите своей целью добраться до самой высокой точки, то приезжайте к её подножию, чтобы насладиться красотами национального парка. А ещё здесь расположены пять живописных озёр, традиционная деревня и храмовый комплекс. Всё это — в программе нашего путешествия.

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Описание

Что вас ожидает

Аракураяма Сенген парк

Входит в сотню лучших мест для осмотра горы Фудзи в регионе Канто. Парк начинается у подножия горы Аракураяма и простирается вверх по горе. На вершине 398-ступенчатого подъёма находится смотровая площадка, куда мы поднимемся. С неё открывается вид на городской пейзаж Фудзиесида и величественную гору Фудзи, возвышающуюся над ним.

Озеро Кавагути

Одно из пяти озёр возле горы Фудзи. Оказавшись на его берегу, мы поднимемся на гору Тэндзё по канатной дороге Катикати, откуда открывается незабываемый вид. На горе есть «волшебный» колокол «Тэндзё-но-канэ», позвонив в который вы гарантируете себе взаимную любовь и здоровье на долгие годы.

Аутентичная деревенька Ияси-но-сато

Здесь разместились музеи, атмосферные сувенирные лавочки, рестораны и постоялые дома. Чтобы проникнуться её атмосферой, стоит непременно устроить фотосессию на фоне несравненной Фудзи.

Организационные детали

Экскурсию можно начать в Токио, Йокогаме и близлежащих городах

В стоимость входит проезд по скоростной дороге и расходы на бензин. Если придётся оставлять авто на парковках, её стоимость оплачивают путешественники.

Отрезки пути на кораблике и по канатной дороге вы преодолеваете без сопровождения гида, просто любуясь пейзажами. Всю путевую информацию я расскажу заранее.

Дополнительные расходы

Входной билет в деревню — 500 йен с человека

Прогулка на кораблике — до 700 йен с человека (детям дешевле)

Канатная дорога — до 900 йен с человека (детям дешевле)

Обед

: примерно 25 евро с человека