Чтобы по-настоящему понять Японию, стоит хотя бы день посвятить спокойному созерцанию красоты природы. Именно этому посвящено наше путешествие. Вы поднимитесь на самую посещаемую гору в мире, осмотрите горный буддийский храм, увидите с высоты Фудзи-сан. А на вековых аллеях откроете мир лесных и горных духов, к которым путники приходят попросить удачи.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы окажемся в месте удивительной красоты. Вы полюбуетесь дарами местной природы: ароматной сливой — в конце зимы, нежной сакурой — весной, яркими кленами — осенью и разнотравьем — летом. За один день мы:

Прокатимся по самой крутой канатной дороге Японии — угол ее наклона достигает 31 градуса

— угол ее наклона достигает 31 градуса Посетим буддийский храм Такао-сан Якуо-ин , основанный почти 1300 лет назад. Здесь вы узнаете о практиках горного аскетизма, осмотрите синтоистские святилища и узнаете, почему такие храмы особенно почитаемы у японцев

, основанный почти 1300 лет назад. Здесь вы узнаете о практиках горного аскетизма, осмотрите синтоистские святилища и узнаете, почему такие храмы особенно почитаемы у японцев Попробуем гречневую лапшу собу с пастой из японского ямса и пирожки тэнгуяки

с пастой из японского ямса и пирожки тэнгуяки Пройдем по аллее кедров-исполинов . Особенно выделяется «кедр-осьминог», корни которого выступают на поверхность подобно щупальцам

. Особенно выделяется «кедр-осьминог», корни которого выступают на поверхность подобно щупальцам Рассмотрим тэнгу — горных духов и божеств . Считается, что они обладают сверхъественной силой, могут изгонять демонов и положительно влиять на судьбу. Я расскажу, как появились тэнгу в японской мифологии и религии, как проходила их эволюция и какое отражение религия находит в современном обществе

. Считается, что они обладают сверхъественной силой, могут изгонять демонов и положительно влиять на судьбу. Я расскажу, как появились тэнгу в японской мифологии и религии, как проходила их эволюция и какое отражение религия находит в современном обществе Покорим вершину горы Такао , отмеченную тремя звёздами в путеводителе «Мишлен», полюбуемся с неё видами на другие горные массивы и жемчужину Японии — Фудзи-сан

, отмеченную тремя звёздами в путеводителе «Мишлен», полюбуемся с неё видами на другие горные массивы и жемчужину Японии — Фудзи-сан Прогуляемся по коридору момидзи — и вдоволь налюбуемся японскими клёнами. Как прекрасно это место осенью, даже не будем рассказывать!

Кому подойдёт экскурсия

Любителям природы с небольшой физической подготовкой, а также всем, что желает отдохнуть от городской суеты и познакомиться с нетипичным Токио.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия с поездками на метро и канатной дороге (или двухместном подъемнике). Проезд оплачивается дополнительно: метро в одну сторону — от 430 до 710 иен; билет на канатную дорогу (или двухместный подъемник) — 490 йен в одну сторону. За гида доплачивать не нужно

Для экскурсии рекомендуется иметь удобную обувь для треккинга, одежду по сезону и минимальную физическую подготовку. Также можно взять с собой перекус (но на пути у нас будут кафе и автоматы с напитками)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно