Чтобы по-настоящему понять Японию, стоит хотя бы день посвятить спокойному созерцанию красоты природы. Именно этому посвящено наше путешествие.
Вы поднимитесь на самую посещаемую гору в мире, осмотрите горный буддийский храм, увидите с высоты Фудзи-сан. А на вековых аллеях откроете мир лесных и горных духов, к которым путники приходят попросить удачи.
Вы поднимитесь на самую посещаемую гору в мире, осмотрите горный буддийский храм, увидите с высоты Фудзи-сан. А на вековых аллеях откроете мир лесных и горных духов, к которым путники приходят попросить удачи.
Ближайшие даты:1
июн
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Мы окажемся в месте удивительной красоты. Вы полюбуетесь дарами местной природы: ароматной сливой — в конце зимы, нежной сакурой — весной, яркими кленами — осенью и разнотравьем — летом. За один день мы:
- Прокатимся по самой крутой канатной дороге Японии — угол ее наклона достигает 31 градуса
- Посетим буддийский храм Такао-сан Якуо-ин, основанный почти 1300 лет назад. Здесь вы узнаете о практиках горного аскетизма, осмотрите синтоистские святилища и узнаете, почему такие храмы особенно почитаемы у японцев
- Попробуем гречневую лапшу собу с пастой из японского ямса и пирожки тэнгуяки
- Пройдем по аллее кедров-исполинов. Особенно выделяется «кедр-осьминог», корни которого выступают на поверхность подобно щупальцам
- Рассмотрим тэнгу — горных духов и божеств. Считается, что они обладают сверхъественной силой, могут изгонять демонов и положительно влиять на судьбу. Я расскажу, как появились тэнгу в японской мифологии и религии, как проходила их эволюция и какое отражение религия находит в современном обществе
- Покорим вершину горы Такао, отмеченную тремя звёздами в путеводителе «Мишлен», полюбуемся с неё видами на другие горные массивы и жемчужину Японии — Фудзи-сан
- Прогуляемся по коридору момидзи — и вдоволь налюбуемся японскими клёнами. Как прекрасно это место осенью, даже не будем рассказывать!
Кому подойдёт экскурсия
Любителям природы с небольшой физической подготовкой, а также всем, что желает отдохнуть от городской суеты и познакомиться с нетипичным Токио.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия с поездками на метро и канатной дороге (или двухместном подъемнике). Проезд оплачивается дополнительно: метро в одну сторону — от 430 до 710 иен; билет на канатную дорогу (или двухместный подъемник) — 490 йен в одну сторону. За гида доплачивать не нужно
- Для экскурсии рекомендуется иметь удобную обувь для треккинга, одежду по сезону и минимальную физическую подготовку. Также можно взять с собой перекус (но на пути у нас будут кафе и автоматы с напитками)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно
- После экскурсии советуем посетить на станции отправления онсен с различными типами ванн (в том числе на открытом воздухе), где можно расслабиться и восстановить силы после прогулки. Стоимость посещения — от 1100 до 1300 йен (в зависимости от дня неделя и сезона). Данный онсен обслуживает только людей без татуировок. Другие детали уточните в переписке
- Можем встретить вас в вашем отеле за доплату. Детали уточните в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 330 туристов
Меня зовут Екатерина, я много лет увлекаюсь культурой и традициями Японии. Мне посчастливилось увидеть красоты этой страны от самого северного острова Хоккайдо до южной тропической Окинавы. В настоящее время я живуЗадать вопрос
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