Кабуки - это не просто театр, а целый мир, полный традиций и истории. Погружение в его атмосферу позволит вам лучше понять японскую культуру. От театрального чаепития до вечернего спектакля -

этот вечер станет незабываемым. Узнайте об иерархии в театре, народной любви к кабуки и истории его развития. Завершите вечер прогулкой по Гинзе в свете фонарей. Этот экскурс подойдёт всем, кто хочет разобраться в японском искусстве и насладиться уникальным зрелищем

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Описание экскурсии

Галерея Кабуки. Здесь я подготовила для вас самое впечатляющее и яркое содержание. В коридорах галереи я расскажу об иерархии в театре и зрительном зале, о развитии жанра, о схеме театральной драматургии — эти темы сделают для вас знакомство с кабуки предельно интересным.

Вековая народная любовь к кабуки, квоты на билеты, история отношений кабуки и СССР — обсудим всё. А также оценим рационализм японцев в архитектуре и заглянем на крышу театра, где разбит японский садик.

Буфет? Afternoon tea! В кабуки есть свой стиль даже в отношении буфета. Поговорим и об этом — а лучше попробуем. Японский afternoon tea в театре Кабуки станет весьма изящным штрихом нашего вечера. Бонусом — рекомендации о главных сувенирах театра.

Вечерний спектакль. Литературная сложность пьесы непреодолима для иностранца, но даже неподготовленный зритель способен оценить её гармонию с музыкой и танцами. Теперь, с арсеналом знаний, вам будет проще разглядеть обаяние этого японского искусства и национального развлечения.

Завершение спектакля будет уже в вечерних сумерках, поэтому не откажите себе в удовольствии прогуляться по Гинзе в свете фонарей, как это делают японцы.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто желает разобраться в японском традиционном искусстве и научиться понимать театр Кабуки.

Организационные детали