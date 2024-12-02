5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Погружение в мир кабуки
- 🎟️ Уникальный вечерний спектакль
- 🍵 Японский afternoon tea
- 🌆 Прогулка по вечерней Гинзе
- 📚 Знания о японской культуре
Что можно увидеть
- Галерея Кабуки
- Японский садик на крыше
- Театр Кабуки
Описание экскурсии
Галерея Кабуки. Здесь я подготовила для вас самое впечатляющее и яркое содержание. В коридорах галереи я расскажу об иерархии в театре и зрительном зале, о развитии жанра, о схеме театральной драматургии — эти темы сделают для вас знакомство с кабуки предельно интересным.
Вековая народная любовь к кабуки, квоты на билеты, история отношений кабуки и СССР — обсудим всё. А также оценим рационализм японцев в архитектуре и заглянем на крышу театра, где разбит японский садик.
Буфет? Afternoon tea! В кабуки есть свой стиль даже в отношении буфета. Поговорим и об этом — а лучше попробуем. Японский afternoon tea в театре Кабуки станет весьма изящным штрихом нашего вечера. Бонусом — рекомендации о главных сувенирах театра.
Вечерний спектакль. Литературная сложность пьесы непреодолима для иностранца, но даже неподготовленный зритель способен оценить её гармонию с музыкой и танцами. Теперь, с арсеналом знаний, вам будет проще разглядеть обаяние этого японского искусства и национального развлечения.
Завершение спектакля будет уже в вечерних сумерках, поэтому не откажите себе в удовольствии прогуляться по Гинзе в свете фонарей, как это делают японцы.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто желает разобраться в японском традиционном искусстве и научиться понимать театр Кабуки.
Организационные детали
- Билеты на вечернюю одну пьесу спектакля нужно купить самостоятельно: ссылку на сайт я предоставлю. Стоимость билета — 2000 йен
- Места расположены на самом высоком этаже от сцены, рекомендую иметь бинокль. Выбор места не предоставляется, и повлиять на это я, увы, не могу и рассчитываю на ваше понимание. Мой долголетний опыт позволяет считать этот вариант подходящим для знакомства с кабуки
- Afternoon Tea лёгкий сет в одном из ресторанов здания театра стоит 3200 йен за человека. Оплачивается отдельно при желании посидеть в кафе
- Длительность экскурсии — около 2 часов. Длительность пьесы — около 1,5 часов