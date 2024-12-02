Японский театр кабуки: авторский экскурс и вечерний спектакль

Узнайте секреты японского театра кабуки и насладитесь вечерним спектаклем в Токио. Откройте для себя традиции и искусство Японии
Кабуки - это не просто театр, а целый мир, полный традиций и истории. Погружение в его атмосферу позволит вам лучше понять японскую культуру. От театрального чаепития до вечернего спектакля -
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этот вечер станет незабываемым. Узнайте об иерархии в театре, народной любви к кабуки и истории его развития. Завершите вечер прогулкой по Гинзе в свете фонарей.

Этот экскурс подойдёт всем, кто хочет разобраться в японском искусстве и насладиться уникальным зрелищем

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Погружение в мир кабуки
  • 🎟️ Уникальный вечерний спектакль
  • 🍵 Японский afternoon tea
  • 🌆 Прогулка по вечерней Гинзе
  • 📚 Знания о японской культуре
Японский театр кабуки: авторский экскурс и вечерний спектакль
Японский театр кабуки: авторский экскурс и вечерний спектакль
Японский театр кабуки: авторский экскурс и вечерний спектакль
Ближайшие даты:
18
фев19
фев20
фев21
фев25
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фев27
фев
Время начала: 16:30

Что можно увидеть

  • Галерея Кабуки
  • Японский садик на крыше
  • Театр Кабуки

Описание экскурсии

Галерея Кабуки. Здесь я подготовила для вас самое впечатляющее и яркое содержание. В коридорах галереи я расскажу об иерархии в театре и зрительном зале, о развитии жанра, о схеме театральной драматургии — эти темы сделают для вас знакомство с кабуки предельно интересным.

Вековая народная любовь к кабуки, квоты на билеты, история отношений кабуки и СССР — обсудим всё. А также оценим рационализм японцев в архитектуре и заглянем на крышу театра, где разбит японский садик.

Буфет? Afternoon tea! В кабуки есть свой стиль даже в отношении буфета. Поговорим и об этом — а лучше попробуем. Японский afternoon tea в театре Кабуки станет весьма изящным штрихом нашего вечера. Бонусом — рекомендации о главных сувенирах театра.

Вечерний спектакль. Литературная сложность пьесы непреодолима для иностранца, но даже неподготовленный зритель способен оценить её гармонию с музыкой и танцами. Теперь, с арсеналом знаний, вам будет проще разглядеть обаяние этого японского искусства и национального развлечения.

Завершение спектакля будет уже в вечерних сумерках, поэтому не откажите себе в удовольствии прогуляться по Гинзе в свете фонарей, как это делают японцы.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто желает разобраться в японском традиционном искусстве и научиться понимать театр Кабуки.

Организационные детали

  • Билеты на вечернюю одну пьесу спектакля нужно купить самостоятельно: ссылку на сайт я предоставлю. Стоимость билета — 2000 йен
  • Места расположены на самом высоком этаже от сцены, рекомендую иметь бинокль. Выбор места не предоставляется, и повлиять на это я, увы, не могу и рассчитываю на ваше понимание. Мой долголетний опыт позволяет считать этот вариант подходящим для знакомства с кабуки
  • Afternoon Tea лёгкий сет в одном из ресторанов здания театра стоит 3200 йен за человека. Оплачивается отдельно при желании посидеть в кафе
  • Длительность экскурсии — около 2 часов. Длительность пьесы — около 1,5 часов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В квартале Гинза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
2 дек 2024
Мне очень понравилось представление Кабуки. И я думаю, что лучше всего идти на него именно после этой экскурсии. Гид рассказала интересную историю национального театра, и обо всём, на что обратить внимание, и как получить удовольствие от такого самобытного сценического представления. Рекомендую тем, кто хочет особенных впечатлений.
Дмитрий
23 ноя 2024
Оказывается не так то и просто даже купить самим билеты. А то, что мы видели на сцене, без разъяснений, кажется, мы сами никогда бы не поняли. Классно, что мы заказали эту экскурсию. Довольны и рекомендуем!

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