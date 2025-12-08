Погрузитесь в атмосферу старинного японского сада Рикугиэн — одного из самых живописных уголков осеннего Токио.
Вас ждёт прогулка по изящным тропинкам среди клёнов, освещённых вечерней иллюминацией, и чайные домики с маття
Описание экскурсииСад Рикугиэн — одно из лучших мест для наслаждения осенними пейзажами в Токио. Осенью сад подсвечивается яркой иллюминацией и становится потрясающим местом для любования красотой клёнов. Сад Rikugien создан около 1700 года для 5-го сёгуна Токугава. Название Rikugien переводится как "сад шести поэм" и отражает миниатюрные сцены из 88 знаменитых стихотворений. Бронируйте пешеходную экскурсию по отличной цене, чтобы впечатлиться образцом классического прогулочного сада периода Эдо с прудом в центре, искусственными холмами и лесными зонами. Посетители могут прогуляться по сети тропинок, ведущих к чайным домикам. В парке можно посетить:
- чайные домики — домик Fukiage Chaya у северо-западного берега пруда предлагает чай и отдых; продаются традиционные сеты из маття и японских сладостей;
- фотозоны, установленные в нескольких местах сада в зависимости от состояния листьев (вид на сад с точки Fujishirotoge и у моста Togetsukyo, зона у чайного домика Tsutsuji no Chaya особенно красива в осенние месяцы, проекции на стенах склада, проекция на "Мидзукаэ", воссоздающая иллюзию текущей воды с подсветкой лотосов), работают до 20:00;
- торговые палатки, где продаются лёгкие закуски (данго), участвуют местные магазины района Бункё с передвижными кафе. Сувениры из парка — оригинальные товары Рикугиэн, включая изделия из растительных тканей, оставят приятные воспоминания о пребывании в Токио. Важная информация: Встреча в отеле в 17:30. Переезд на общественном транспорте в сад Рикугиен. Окончание работы сада в 20:30. Переезд в отель. Требуется "Ночной билет", доступный онлайн (со скидкой) или на месте (в ограниченном количестве).
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты и транспорт оплачиваются отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токио
Завершение: Сад Рикугиэн
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Встреча в отеле в 17:30
- Переезд на общественном транспорте в сад Рикугиен. Окончание работы сада в 20:30
- Переезд в отель
- Требуется «Ночной билет», доступный онлайн (со скидкой) или на месте (в ограниченном количестве)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
