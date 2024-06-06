Экскурсии по паркам Токио

Найдено 17 экскурсий в категории «Парки» в Токио на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу с гидом
Вас ждет погружение в историю и природу Японии во время экскурсии к горе Фудзи и озеру Аси
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
650 за всё до 5 чел.
Это Токио
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Экскурсия «Это Токио»: погружение в сердце Японии
Ваш персональный путеводитель по самым ярким достопримечательностям Токио. Откройте город в деталях за один день
Начало: Обычно в вашем отеле
«В этом же районе вы сможете примерить кимоно, побродить по паркам, сфотографироваться на фоне башни Токио Скай Три»
10 июня в 14:00
14 июня в 13:00
209 за всё до 4 чел.
Разнообразный Токио за 5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
154 отзыва
Разнообразный Токио за 5 часов
Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города
Начало: На улице Гинза
«Мы прогуляемся по одному из красивейших парков, созданных в японском стиле»
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
200 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Токио за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
52 отзыва
Влюбиться в Токио за один день: уникальный маршрут с гидом
Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
Начало: На ресепшн вашего отеля
«На метро или на такси (по вашему желанию) мы доедем до бывших охотничьих угодий клана Токугава, на территории которых сейчас расположен парк Хамарикю, ландшафт которого не менялся уже около 200 лет»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
380 за всё до 6 чел.
Токио, которого ждешь
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Токио, которого ждешь: культурное путешествие по столице Японии
Окунитесь в удивительный мир Токио: от Гиндзы до театра Кабуки, от синтоистских традиций до цифрового искусства
«Проходя через парки с дворцами, поговорим о японском императорском доме, его исторической роли и нынешнем статусе в Стране восходящего солнца»
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
188 за всё до 6 чел.
Токио на весь день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие по Токио: от истории до современности
Завораживающее путешествие по Токио, где каждый район расскажет свою уникальную историю и покажет неповторимую культуру
Начало: Отель путешественников, Токио
«Посетим очень уважаемое синтоистское святилище в парке «Вечный лес»»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
300 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите визитные карточки города: Императорские парки и башни дворца, где живёт императорская семья»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
370 за всё до 8 чел.
Вокруг горы Фудзияма - на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Вокруг горы Фудзияма на машине: путешествие с видами и культурой
Погрузитесь в мир японской природы и культуры в уникальной поездке вокруг горы Фудзияма. Откройте для себя живописные озера, древние храмы и волшебные виды
«Парк начинается у подножия горы Аракураяма и простирается вверх по горе»
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
550 за всё до 3 чел.
Шесть лиц и три сердца Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Шесть лиц и три сердца Токио: погружение в историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Токио, где вековые традиции и современность создают уникальный колорит. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: На станции Йойоги
«Наше мини-путешествие мы начнём с одного из самых красивых парков Токио, где вы почувствуете атмосферу священного леса, окружающего главное синтоистское святилище — Мейдзи-дзингу»
11 июня в 13:30
12 июня в 13:30
170 за всё до 4 чел.
Из Токио - в национальный парк Хаконе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
600 за всё до 5 чел.
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Индивидуальное путешествие: Камакура и Йокогама - дух Японии
Знакомство с историческими городами Камакура и Йокогама: от древних храмов до современных панорам
Начало: Отель путешественников, Токио
«На окраине города Йокогама вы посетите прекрасный ландшафтный прогулочный парк Санкейэн в японском стиле»
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
350 за всё до 8 чел.
Токийский калейдоскоп
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Токийский калейдоскоп: погружение в культуру и традиции
Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга
Начало: у вашего отеля
«Выйдя из парка, вы окажетесь в излюбленном месте японской молодежи — на небольшой, но шумной и многолюдной улице Такесита»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
380 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка в кимоно
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
19 отзывов
Фотопрогулка в кимоно по историческому району Асакуса, Токио
Почувствуйте себя частью японской культуры, выбрав кимоно и пройдясь по живописным местам Асакусы
Начало: на станции Асакуса
«Я запечатлею вас на фоне старинных улочек и домов, японского парка с прудом и карпами, ворот Каминари Мон, торгового проспекта Накамисэ и знаменитого храма Сензоджи»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
250 за всё до 5 чел.
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Лисья деревня, термальные воды и самурайский замок Сироиси - путешествие в живописный край страны
Начало: отель путешественников, Токио
«В последнее время этот парк набирает всё больше популярности, туристы из разных стран — основные посетители»
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
300 за всё до 8 чел.
Прекрасное Никко
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Экскурсия в Никко: водопады, святилища и горные озера
Откройте для себя духовное наследие Японии в Никко: удивительные храмы, живописные пейзажи и гармония природы
Начало: Отель путешественников, Токио
«Никко ведёт свою историю с VIII века и расположено по большей части на территории обширного национального парка, в окружении гор вулканического происхождения»
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
350 за всё до 8 чел.
Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Фудзи-Хаконе-Идзу из Токио
Приключение ждет вас в Токио! Отправляйтесь в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу за незабываемыми впечатлениями
Начало: По договоренности
«Время в пути из Токио до парка — около 2 часов в одну сторону»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
550 за всё до 3 чел.
Токио - какой он?
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Токио - какой он?
Составить свою личную картину города, побывав в трёх разных районах и услышав любопытные факты
Начало: На станции Синбаси
«Поплывём вглубь города, мимо парка Хамарикю, множества мостов и знаменитого благодаря японским сумоистам района Рюгоку»
12 июня в 09:30
21 июня в 09:30
от 280 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oleg
    6 июня 2024
    Разнообразный Токио за 5 часов
    Великолепный гид, было очень интересно нам и детям 10-летнего возраста, много интересной информации, поданной в доступной и увлекательной форме. Гид
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    смог найти подход к каждому отвечала на все вопросы и рассказывал множество интересных фактов, которые не встретишь в обычных путеводителях. Маршрут был тщательно продуман, и мы успели много увидеть не чувствуя при этом спешки. Особо хотелось бы отметить глубокое знание культуры и истории Токио, что сделало экскурсию по-настоящему запоминающейся. Большое спасибо за такое потрясающее путешествие по городу!

  • E
    Evgeny
    5 июня 2024
    Разнообразный Токио за 5 часов
    Элена провела одну из самых интересных экскурсий, на которой мы были. Понравилась живая подача информации. Элена ответила на все наши вопросы и порекомендовала много интересных мест для посещения. После экскурсии точно останетесь с хорошим настроении и новыми знаниями. Рекомендуем!!!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Шесть лиц и три сердца Токио
    Наша искренняя благодарность Дмитрию за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось! Открыли для себя много нового, неожиданного и интересного. Токио раскрылся для
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    нас абсолютно с разных сторон, перспектив и ракурсов. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Отдельная благодарность за чудесные фото и рекомендации по интересным локациям! Всем рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Вокруг горы Фудзияма - на машине
    Отличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали много новых и интересных деталей о Японии. Увидели гору Фудзи, в общем день прошел прекрасно!
    Отличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали многоОтличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали много
  • В
    Вика
    30 мая 2024
    Разнообразный Токио за 5 часов
    Лучший гид за все время путешествий. Показали места которые сами бы не нашли. Вообщем рекомендую!
  • И
    Игорь
    29 мая 2024
    Шесть лиц и три сердца Токио
    Прекрасная прогулка с Екатериной и Дмитрием. Отличное первое знакомство с Токио и первое впечатление о Японии и японцах. Однозначно рекомендую
  • Д
    Дина
    24 мая 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Чудесно! Отлично провела день, спасибо Сергею. Подкрутили программу под мое желание попасть в онсен, всё успели, никуда особо вроде и
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    не торопясь. Слушать интересно, общаться приятно, ехать комфортно. Получила кучу ценных советов по планам на остаток моей поездки в Японию). В общем, рекомендую.

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Шесть лиц и три сердца Токио
    Гармоничный тандем Дмитрия и Екатерины никого не оставит равнодушным: эрудированные, легкие в общение, веселые и готовые делиться с вами своими
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    знаниями и жизненным опытом в Японии. Например, очень покорило, что у Кати и Димы были с собой их личные книжки с печатями из храмов, чтобы наглядно показать, что у вас может быть. А как прекрасно Екатерина читала нам на японском языке наши предсказания в храме Мейдзи! Современный взгляд на само проведение экскурсии глубоко покоряет, рассказы о традициях, религии будет переплетены с текущими тенденциями общества. Наши 4 часа пролетели как одно мгновенье. Это был наш первый визит в Японию, а так как поездка было спонтанной, мы почти не были готовы к ней, поэтому мы очень рады, что в 1 день нашего пребывания в Токио у нас случилась экскурсия у Екатерины и Дмитрия. Хотелось бы выразить огромную благодарность Екатерине и Дмитрию за такую прекрасную и познавательную экскурсию. Помимо обязательной программы, нам ответили на все наши вопросы, включая бытовые. До конца поездки ребята интересовались нашими делами, советовали продукты, алкоголь и даже косметику, помимо всего прочего, не оставались равнодушными к дальнейшим нашим передвижениям по Японии и комментировали и дополняли наши рассказы и впечатления интересными фактами!

  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Все было на высшем уровне
  • Д
    Данила
    18 мая 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Сергей - отличный гид и приятный собеседник. Несмотря на утренние пробки, везде успели, посмотрели, послушали. Экскурсия плотная и насыщенная! Рекомендую, было интересно и весело!
    Сергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседник

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Парки»

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  4. Влюбиться в Токио за один день
  5. Токио, которого ждешь
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Парки" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 170 до 650. Туристы уже оставили гидам 422 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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