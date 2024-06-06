1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу с гидом
Вас ждет погружение в историю и природу Японии во время экскурсии к горе Фудзи и озеру Аси
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Это Токио»: погружение в сердце Японии
Ваш персональный путеводитель по самым ярким достопримечательностям Токио. Откройте город в деталях за один день
Начало: Обычно в вашем отеле
«В этом же районе вы сможете примерить кимоно, побродить по паркам, сфотографироваться на фоне башни Токио Скай Три»
10 июня в 14:00
14 июня в 13:00
€209 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов
Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города
Начало: На улице Гинза
«Мы прогуляемся по одному из красивейших парков, созданных в японском стиле»
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Токио за один день: уникальный маршрут с гидом
Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
Начало: На ресепшн вашего отеля
«На метро или на такси (по вашему желанию) мы доедем до бывших охотничьих угодий клана Токугава, на территории которых сейчас расположен парк Хамарикю, ландшафт которого не менялся уже около 200 лет»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Токио, которого ждешь: культурное путешествие по столице Японии
Окунитесь в удивительный мир Токио: от Гиндзы до театра Кабуки, от синтоистских традиций до цифрового искусства
«Проходя через парки с дворцами, поговорим о японском императорском доме, его исторической роли и нынешнем статусе в Стране восходящего солнца»
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Токио: от истории до современности
Завораживающее путешествие по Токио, где каждый район расскажет свою уникальную историю и покажет неповторимую культуру
Начало: Отель путешественников, Токио
«Посетим очень уважаемое синтоистское святилище в парке «Вечный лес»»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите визитные карточки города: Императорские парки и башни дворца, где живёт императорская семья»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€370 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вокруг горы Фудзияма на машине: путешествие с видами и культурой
Погрузитесь в мир японской природы и культуры в уникальной поездке вокруг горы Фудзияма. Откройте для себя живописные озера, древние храмы и волшебные виды
«Парк начинается у подножия горы Аракураяма и простирается вверх по горе»
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Шесть лиц и три сердца Токио: погружение в историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Токио, где вековые традиции и современность создают уникальный колорит. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: На станции Йойоги
«Наше мини-путешествие мы начнём с одного из самых красивых парков Токио, где вы почувствуете атмосферу священного леса, окружающего главное синтоистское святилище — Мейдзи-дзингу»
11 июня в 13:30
12 июня в 13:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальное путешествие: Камакура и Йокогама - дух Японии
Знакомство с историческими городами Камакура и Йокогама: от древних храмов до современных панорам
Начало: Отель путешественников, Токио
«На окраине города Йокогама вы посетите прекрасный ландшафтный прогулочный парк Санкейэн в японском стиле»
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Токийский калейдоскоп: погружение в культуру и традиции
Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга
Начало: у вашего отеля
«Выйдя из парка, вы окажетесь в излюбленном месте японской молодежи — на небольшой, но шумной и многолюдной улице Такесита»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка в кимоно по историческому району Асакуса, Токио
Почувствуйте себя частью японской культуры, выбрав кимоно и пройдясь по живописным местам Асакусы
Начало: на станции Асакуса
«Я запечатлею вас на фоне старинных улочек и домов, японского парка с прудом и карпами, ворот Каминари Мон, торгового проспекта Накамисэ и знаменитого храма Сензоджи»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Лисья деревня, термальные воды и самурайский замок Сироиси - путешествие в живописный край страны
Начало: отель путешественников, Токио
«В последнее время этот парк набирает всё больше популярности, туристы из разных стран — основные посетители»
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Никко: водопады, святилища и горные озера
Откройте для себя духовное наследие Японии в Никко: удивительные храмы, живописные пейзажи и гармония природы
Начало: Отель путешественников, Токио
«Никко ведёт свою историю с VIII века и расположено по большей части на территории обширного национального парка, в окружении гор вулканического происхождения»
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Фудзи-Хаконе-Идзу из Токио
Приключение ждет вас в Токио! Отправляйтесь в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу за незабываемыми впечатлениями
Начало: По договоренности
«Время в пути из Токио до парка — около 2 часов в одну сторону»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Токио - какой он?
Составить свою личную картину города, побывав в трёх разных районах и услышав любопытные факты
Начало: На станции Синбаси
«Поплывём вглубь города, мимо парка Хамарикю, множества мостов и знаменитого благодаря японским сумоистам района Рюгоку»
12 июня в 09:30
21 июня в 09:30
от €280 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOleg6 июня 2024Великолепный гид, было очень интересно нам и детям 10-летнего возраста, много интересной информации, поданной в доступной и увлекательной форме. Гид
- EEvgeny5 июня 2024Элена провела одну из самых интересных экскурсий, на которой мы были. Понравилась живая подача информации. Элена ответила на все наши вопросы и порекомендовала много интересных мест для посещения. После экскурсии точно останетесь с хорошим настроении и новыми знаниями. Рекомендуем!!!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Наша искренняя благодарность Дмитрию за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось! Открыли для себя много нового, неожиданного и интересного. Токио раскрылся для
- ННаталья30 мая 2024Отличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали много новых и интересных деталей о Японии. Увидели гору Фудзи, в общем день прошел прекрасно!
- ВВика30 мая 2024Лучший гид за все время путешествий. Показали места которые сами бы не нашли. Вообщем рекомендую!
- ИИгорь29 мая 2024Прекрасная прогулка с Екатериной и Дмитрием. Отличное первое знакомство с Токио и первое впечатление о Японии и японцах. Однозначно рекомендую
- ДДина24 мая 2024Чудесно! Отлично провела день, спасибо Сергею. Подкрутили программу под мое желание попасть в онсен, всё успели, никуда особо вроде и
- ООльга22 мая 2024Гармоничный тандем Дмитрия и Екатерины никого не оставит равнодушным: эрудированные, легкие в общение, веселые и готовые делиться с вами своими
- ААлександр20 мая 2024Все было на высшем уровне
- ДДанила18 мая 2024Сергей - отличный гид и приятный собеседник. Несмотря на утренние пробки, везде успели, посмотрели, послушали. Экскурсия плотная и насыщенная! Рекомендую, было интересно и весело!
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Парки»
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