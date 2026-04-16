Токио — бурлящий мегаполис, состоящий из множества колоритных районов. У каждого из них своя история, лицо и характер. С радостью стану вашим проводником по главным местам в южной части города. Мы погуляем по искусственному острову Одайба и красочному японскому саду Хамарикю, проедем по Радужному мосту и обсудим аукцион тунца на рыбном рынке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сад Хамарикю. Расположенный на берегу реки Сумида, он прекрасен в любое время года. Осенью здесь можно полюбоваться пожелтевшей листвой клёна и гинкго. А весной — цветением сливы и сакуры.

Радужный мост. Мы проедем по знаменитому вантовому мосту, ставшему визитной карточкой Токио. Я расскажу, как из инженерной конструкции он превратился в настоящий арт-объект.

Остров Одайба. Вы услышите о драматических событиях, предшествовавших созданию острова. О том, как менялась жизнь на нём, как строились его футуристические дома и как здесь развлекаются жители Токио.

Рыбный рынок Тоёсу. Я покажу арену, где устраивают известный на весь мир аукцион тунца. Расскажу специфику и правила его проведения. Поделюсь секретами японских рыбаков и местными рыболовецкими легендами.

Организационные детали