Знакомство с южным Токио

Традиционный японский сад, «остров будущего», инновационный мост и рыбный рынок за 1 день

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Ответы на вопросы
Токио — бурлящий мегаполис, состоящий из множества колоритных районов. У каждого из них своя история, лицо и характер. С радостью стану вашим проводником по главным местам в южной части города.

Мы погуляем по искусственному острову Одайба и красочному японскому саду Хамарикю, проедем по Радужному мосту и обсудим аукцион тунца на рыбном рынке.
Знакомство с южным Токио
Знакомство с южным Токио
Знакомство с южным Токио
Знакомство с южным Токио
Знакомство с южным Токио
Знакомство с южным Токио
Знакомство с южным Токио
Знакомство с южным Токио
Знакомство с южным Токио
Знакомство с южным Токио
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сад Хамарикю. Расположенный на берегу реки Сумида, он прекрасен в любое время года. Осенью здесь можно полюбоваться пожелтевшей листвой клёна и гинкго. А весной — цветением сливы и сакуры.

Радужный мост. Мы проедем по знаменитому вантовому мосту, ставшему визитной карточкой Токио. Я расскажу, как из инженерной конструкции он превратился в настоящий арт-объект.

Остров Одайба. Вы услышите о драматических событиях, предшествовавших созданию острова. О том, как менялась жизнь на нём, как строились его футуристические дома и как на нём развлекаются жители Токио.

Рыбный рынок Тоёсу. Я покажу арену, где устраивают известный на весь мир аукцион тунца. Расскажу специфику и правила его проведения. Поделюсь секретами японских рыбаков и местными рыболовецкими легендами.

Организационные детали

  • Мы будем перемещаться на общественном транспорте. Билеты оплачиваются отдельно — до 600 йен с человека (+ билеты для гида)
  • Билеты в сад Хамарикю не включены в стоимость — 300 йен с человека (+ билет для гида)
  • Я готова скорректировать маршрут

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Необычные
Летние
Природа и пейзажи
Обзорные
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