Сад Хамарикю. Расположенный на берегу реки Сумида, он прекрасен в любое время года. Осенью здесь можно полюбоваться пожелтевшей листвой клёна и гинкго. А весной — цветением сливы и сакуры.
Радужный мост. Мы проедем по знаменитому вантовому мосту, ставшему визитной карточкой Токио. Я расскажу, как из инженерной конструкции он превратился в настоящий арт-объект.
Остров Одайба. Вы услышите о драматических событиях, предшествовавших созданию острова. О том, как менялась жизнь на нём, как строились его футуристические дома и как здесь развлекаются жители Токио.
Рыбный рынок Тоёсу. Я покажу арену, где устраивают известный на весь мир аукцион тунца. Расскажу специфику и правила его проведения. Поделюсь секретами японских рыбаков и местными рыболовецкими легендами.
Организационные детали
Начать экскурсию можно в 10:00 или в 14:00
Мы будем перемещаться на общественном транспорте. Билеты оплачиваются отдельно — до 600 йен с человека (+ билеты для гида)
Билеты в сад Хамарикю не включены в стоимость — 300 йен с человека (+ билет для гида)
Оплата оставшейся суммы производится наличными в йенах по курсу на день экскурсии
Я готова скорректировать маршрут
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Сертифицированным гидам вход в музеи, на выставки и мероприятия бесплатный, поэтому со мной вы экономите читать дальшеуменьшить
на билетах для гида.
Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру.
С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Максим
Аэлита замечательный, очень интеллигентный и интеллектуальный гид! Прогулка по южному Токио навсегда останется в моей памяти! Обязательно в следующий раз воспользуюсь ее услугами!
+2
Аэлита
Ответ организатора:
Спасибо Вам огромное за отзыв🌺
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Алексей
Экскурсия вышла замечательная! Аэлита согласилась скорректировать маршрут под наши пожелания и любезно отвечала на все наши вопросы. В итоге программа получилась очень насыщенной - слушать было интересно и познавательно. Однозначно рекомендую всем для знакомства с Токио и его историей.
Аэлита
Ответ организатора:
Спасибо огромное за отзыв, желаю приятно провести время в каждом городе Японии😊
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Наталья
Спасибо большое за великолепную экскурсию!! Все прошло отлично 👍 мы обязательно ещё к вам приедем!!
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Марина
Всем рекомендую не задумываясь заказывать экскурсию с Аэлитой. Очень интересно и приятно было провести время, узнать много нового и получить рекомендации для продолжения нашего тура самостоятельно. Спасибо, Аэлита!
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Т
Татьяна
Потрясающий гид! Очень много информации узнали о Токио и японцах.