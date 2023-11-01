Традиционный японский сад, «остров будущего», инновационный мост и рыбный рынок за 1 день
Мы погуляем по искусственному острову Одайба и красочному японскому саду Хамарикю, проедем по Радужному мосту и обсудим аукцион тунца на рыбном рынке.
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Описание
Что вас ожидает
Сад Хамарикю. Расположенный на берегу реки Сумида, он прекрасен в любое время года. Осенью здесь можно полюбоваться пожелтевшей листвой клёна и гинкго. А весной — цветением сливы и сакуры.
Радужный мост. Мы проедем по знаменитому вантовому мосту, ставшему визитной карточкой Токио. Я расскажу, как из инженерной конструкции он превратился в настоящий арт-объект.
Остров Одайба. Вы услышите о драматических событиях, предшествовавших созданию острова. О том, как менялась жизнь на нём, как строились его футуристические дома и как на нём развлекаются жители Токио.
Рыбный рынок Тоёсу. Я покажу арену, где устраивают известный на весь мир аукцион тунца. Расскажу специфику и правила его проведения. Поделюсь секретами японских рыбаков и местными рыболовецкими легендами.
Организационные детали
- Мы будем перемещаться на общественном транспорте. Билеты оплачиваются отдельно — до 600 йен с человека (+ билеты для гида)
- Билеты в сад Хамарикю не включены в стоимость — 300 йен с человека (+ билет для гида)
- Я готова скорректировать маршрут
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.