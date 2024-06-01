Ночные прогулки и экскурсии Токио

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночные» в Токио на русском языке, цены от €10, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Атмосферный и динамичный Токио
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Атмосферный и динамичный Токио: индивидуальная экскурсия
Первые дни в Токио? Узнайте больше о городе, его истории и культуре. Практические советы, интересные места и дружеская прогулка по центру
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
280224 за всё до 5 чел.
Токио - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Токио - Первая встреча: От Императорского дворца до Одайба
Познакомьтесь с историческим и современным Токио, открывая секреты японской столицы в увлекательной экскурсии
10 июня в 17:30
11 июня в 09:00
360 за всё до 3 чел.
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио
Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
280224 за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия вокруг Императорского дворца
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Императорскому дворцу Токио: история и сады
Погрузитесь в мир японских традиций с увлекательной аудиоэкскурсией по Императорскому дворцу в Токио
Начало: У ст. метро Takebashi
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
10 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Токио - первая встреча
    Наше знакомство с Токио началось с Ольгой. Мы под огромным впечатлением от города и экскурсии. Ольга показала нам не только
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    туристические места, но и локации, которые совсем по-другому открывают город. Это был прекрасный день и мы 100% рекомендуем Ольгу как гида 👍

  • V
    Varvara
    25 мая 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же,
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    как 300 лет назад. Есть такие жемчужины, как храм Кита-Ин и замок сёгуната, и их можно спокойно осмотреть - туристов совсем немного (в сравнении с Токио и Киото). Большое спасибо нашим гидам - Татьяне и Роме. Маршрут составлен очень удобно. Татьяна и Рома многое рассказали об истории и традициях. Было интересно узнать и о жизни современных японцев. Поскольку Рома вырос в Японии, он мог подробно ответить на любые наши вопросы о самых разных сферах - учёбе, работе, религии, традициях. Благодаря Роме удалось также пообщаться с мастером, изготавливающим традиционные японские ножи (общение проходило на японском языке))) С удовольствием рекомендуем экскурсию в Кавагоэ!

  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Ребята, кто ещё сомневается в выборе гида, вам сюда! Татьяна и Рома, а они должны быть обязательно вместе в день
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    экскурсии😉 это важно) расскроют в тандеме картину японского мира. Жизнь в Токио со стороны экспата и гражданина Японии в одном позновательном путешествии по загадочной и удивительной столице самураев… или не самураев) Точнее вам расскажут на экскурсии. Очень рекомендую! Ещё, хочу выразить отдельную благодарность Тане и Роме за помощь моим друзьям 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 с транспортировкой в госпиталь парня, который очень нуждался в помощи и оказался один в такой сложеой ситуации. Таня с Ромой сразу откликнулись ❤️❤️ Спасибо!!!

  • А
    Александр
    17 мая 2024
    Токио - первая встреча
    Все на высшем уровне
  • П
    Павел
    11 мая 2024
    Атмосферный и динамичный Токио
    Татьяна - отличный гид, очень интересно и динамично провели тур. Отдельное спасибо Роману за молодежный взгляд на японскую жизнь и культуру!
  • А
    Алексанлр
    8 мая 2024
    Атмосферный и динамичный Токио
    Спасибо Татьяне и Роману за интересный маршрут, познавательную экскурсию! Обязательно приедем еще!!!))
    Спасибо Татьяне и Роману за интересный маршрут, познавательную экскурсию! Обязательно приедем еще!!!))
  • О
    Олег
    8 апреля 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Тур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизни в Японии в целом. Провела нас по секретным местам без основной массы туристов. Вишенкой на торте была аллея с цветущей сакурой! Рекомендую.
    Тур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизниТур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизниТур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизниТур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизниТур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизни
  • K
    Karina
    2 апреля 2024
    Токио - первая встреча
    Первое знакомство с Токио у нас было с Олей. Буквально накануне экскурсии, мы попросили Олю поменять время на более раннее,
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    чем мы заранее забронировали, а также поменять место встречи и окончание экскурсии. И спасибо огромное Оле, что она без всяких вопросов согласилась. Было очень приятно, что Оля с утра позаботилась о нас и предупредила до экскурсии о похолодании и, чтобы мы одевались соответственно, так как часть экскурсии пешая. В конце экскурсии, Оля приготовила подарки не только детям, но и взрослым! Мы очень здорово провели с ней время. Было комфортно и, главное, познавательно! Огромное ей спасибо!

    Первое знакомство с Токио у нас было с Олей. Буквально накануне экскурсии, мы попросили Олю поменятьПервое знакомство с Токио у нас было с Олей. Буквально накануне экскурсии, мы попросили Олю поменять

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Ночные»

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  4. Аудиоэкскурсия вокруг Императорского дворца
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  2. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
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