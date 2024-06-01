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чем мы заранее забронировали, а также поменять место встречи и окончание экскурсии. И спасибо огромное Оле, что она без всяких вопросов согласилась. Было очень приятно, что Оля с утра позаботилась о нас и предупредила до экскурсии о похолодании и, чтобы мы одевались соответственно, так как часть экскурсии пешая. В конце экскурсии, Оля приготовила подарки не только детям, но и взрослым! Мы очень здорово провели с ней время. Было комфортно и, главное, познавательно! Огромное ей спасибо!