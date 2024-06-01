1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Атмосферный и динамичный Токио: индивидуальная экскурсия
Первые дни в Токио? Узнайте больше о городе, его истории и культуре. Практические советы, интересные места и дружеская прогулка по центру
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
280€224 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Токио - Первая встреча: От Императорского дворца до Одайба
Познакомьтесь с историческим и современным Токио, открывая секреты японской столицы в увлекательной экскурсии
10 июня в 17:30
11 июня в 09:00
€360 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио
Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
280€224 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Императорскому дворцу Токио: история и сады
Погрузитесь в мир японских традиций с увлекательной аудиоэкскурсией по Императорскому дворцу в Токио
Начало: У ст. метро Takebashi
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 июня 2024Наше знакомство с Токио началось с Ольгой. Мы под огромным впечатлением от города и экскурсии. Ольга показала нам не только
- VVarvara25 мая 2024Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же,
- ООксана25 мая 2024Ребята, кто ещё сомневается в выборе гида, вам сюда! Татьяна и Рома, а они должны быть обязательно вместе в день
- ААлександр17 мая 2024Все на высшем уровне
- ППавел11 мая 2024Татьяна - отличный гид, очень интересно и динамично провели тур. Отдельное спасибо Роману за молодежный взгляд на японскую жизнь и культуру!
- ААлексанлр8 мая 2024Спасибо Татьяне и Роману за интересный маршрут, познавательную экскурсию! Обязательно приедем еще!!!))
- ООлег8 апреля 2024Тур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизни в Японии в целом. Провела нас по секретным местам без основной массы туристов. Вишенкой на торте была аллея с цветущей сакурой! Рекомендую.
- KKarina2 апреля 2024Первое знакомство с Токио у нас было с Олей. Буквально накануне экскурсии, мы попросили Олю поменять время на более раннее,
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Ночные»
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