Tokyo City View — здание с крытой смотровой площадкой, расположенное в самом центре Токио на высоте 250 метров над уровнем моря и с открытой площадкой «Sky Deck» на высоте 270 метров.
Описание билета
Что вас ждёт? Побывайте на смотровых площадках Tokyo City View:
Крытая смотровая площадка на высоте 250 метров • Открытая площадка Sky Deck на высоте 270 метров Полюбуйтесь панорамой города, насладитесь его огнями в вечернее время и ощутите невероятные эмоции, рассматривая дальние горизонты и высотные здания. Важная информация:.
Время посещения ежедневно с 09:00 до 21:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Tokyo City View
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: МР6Х+7МВ Минато, Токио, Япония
Завершение: MP6H+7MW Минато, Токио, Япония
Когда и как рано покупать?
Когда: Время посещения ежедневно с 09:00 до 21:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Пожалуйста, сделайте бронирование до 23:59 в день посещения
- Билет нельзя изменить или отменить после бронирования. Билет действует один день
- Студенческий билет доступен для студентов, обучающихся в университете, профессиональном училище и старшей школе
- Часы работы могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, посетите официальный сайт для уточнения актуальной информации
- Последний вход за час до закрытия. После этого времени вход запрещён
- Подходит для людей на инвалидных колясках
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
