Я познакомлю вас с подлинным миром старого Токио — где древние ритуалы живут рядом с ароматами уличных сладостей, тихими переулками и гулом ворот Каминаримон. Мы увидим район Асакуса не как туристический рынок, а как место рождения энергии Эдо: с легендами храма Сэнсодзи, ремесленными лавками в узких улочках и видами на современный символ города — Tokyo Skytree.

Описание экскурсии

Стоит лишь стоит лишь свернуть с главных улиц — и перед вами «внутренний Токио», с его вкусами, историями и культурой. Раскрыть их нам помогут:

Каминаримон — узнаваемые ворота с огромным красным фонарём и божествами Ветра и Грома

— узнаваемые ворота с огромным красным фонарём и божествами Ветра и Грома Накамисэ-дори — торговая улица с лавками, где продают классические сладости — нингё-яки, сэнбэй, маття-софт — и создают украшения и праздничные амулеты

— торговая улица с лавками, где продают классические сладости — нингё-яки, сэнбэй, маття-софт — и создают украшения и праздничные амулеты храм Сэнсо-дзи — самая древняя буддийская святыням Токио

— самая древняя буддийская святыням Токио святилище Асакуса Дзиндзя — небольшой синтоистский островок рядом с буддийским храмом

— небольшой синтоистский островок рядом с буддийским храмом переулки Асакусы — тихие улочки с вывесками в стиле Эдо

— тихие улочки с вывесками в стиле Эдо набережная реки Сумида — пространство с выразительными ракурсами на современный город

— пространство с выразительными ракурсами на современный город панорама Tokyo Skytree — финальная точка маршрута, где мы сделаем снимки на фоне реки и обсудим, как лучше подняться на смотровые площадки и где найти самые красивые бесплатные виды

Вы узнаете, как появился самый древний буддийский храм Токио, какие легенды связаны с богиней Каннон и почему именно район Асакуса стал духовным центром города.

Разберётесь в различиях между буддизмом и синто: как устроены храмы, зачем нужны ритуалы очищения и почему японцы спокойно совмещают обе традиции в повседневной жизни.

Посмотрите на Асакусу глазами местных жителей: поговорим о ремёслах эпохи Эдо, роли паломников и о том, как торговые ряды Накамисэ сохранили дух древних ярмарок.

Попробуете сезонные сладости и уличные закуски и поймёте, что считается «классическими вкусами» старого Токио и почему именно здесь появились нингё-яки и знаменитый мелон-пан.

Узнаете историю архитектурных символов района, включая здание Asahi с золотым «пламенем» и Tokyo Skytree.

