Район Асакуса: сердце Старого города и лучшие виды на Skytree

Ритуалы, архитектура, уединённые переулки и атмосферные пейзажи «внутреннего» Токио
Я познакомлю вас с подлинным миром старого Токио — где древние ритуалы живут рядом с ароматами уличных сладостей, тихими переулками и гулом ворот Каминаримон.

Мы увидим район Асакуса не как туристический рынок, а как место рождения энергии Эдо: с легендами храма Сэнсодзи, ремесленными лавками в узких улочках и видами на современный символ города — Tokyo Skytree.
Описание экскурсии

Стоит лишь стоит лишь свернуть с главных улиц — и перед вами «внутренний Токио», с его вкусами, историями и культурой. Раскрыть их нам помогут:

  • Каминаримон — узнаваемые ворота с огромным красным фонарём и божествами Ветра и Грома
  • Накамисэ-дори — торговая улица с лавками, где продают классические сладости — нингё-яки, сэнбэй, маття-софт — и создают украшения и праздничные амулеты
  • храм Сэнсо-дзи — самая древняя буддийская святыням Токио
  • святилище Асакуса Дзиндзя — небольшой синтоистский островок рядом с буддийским храмом
  • переулки Асакусы — тихие улочки с вывесками в стиле Эдо
  • набережная реки Сумида — пространство с выразительными ракурсами на современный город
  • панорама Tokyo Skytree — финальная точка маршрута, где мы сделаем снимки на фоне реки и обсудим, как лучше подняться на смотровые площадки и где найти самые красивые бесплатные виды

Вы узнаете, как появился самый древний буддийский храм Токио, какие легенды связаны с богиней Каннон и почему именно район Асакуса стал духовным центром города.
Разберётесь в различиях между буддизмом и синто: как устроены храмы, зачем нужны ритуалы очищения и почему японцы спокойно совмещают обе традиции в повседневной жизни.
Посмотрите на Асакусу глазами местных жителей: поговорим о ремёслах эпохи Эдо, роли паломников и о том, как торговые ряды Накамисэ сохранили дух древних ярмарок.
Попробуете сезонные сладости и уличные закуски и поймёте, что считается «классическими вкусами» старого Токио и почему именно здесь появились нингё-яки и знаменитый мелон-пан.
Узнаете историю архитектурных символов района, включая здание Asahi с золотым «пламенем» и Tokyo Skytree.

Организационные детали

  • Маршрут пешеходный, подходит для взрослых и детей, но может быть сложен для людей с тяжёлыми нарушениями подвижности из-за количества ступенек и перепадов высоты
  • Отдельно оплачиваются личные покупки и угощения. Стрит-фуд обычно стоит от 100 до 400 йен за блюдо, напитки от 300 до 600 йен
  • Полноценного обеда в маршруте нет. По желанию можно добавить кофе-паузу или небольшой перекус в одной из локальных кофеен Асакусы

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главных ворот Каминаримон в Асакусе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Райхан
Райхан — ваш гид в Токио
Я живу в Токио с 2021 года и создал свой проект, чтобы показать этот город без фильтров и шаблонов. Да, я не японец, но у меня жена японка, и я смотрю
читать дальше

на Токио изнутри — как местный. Я знаю, где лучший рамэн, где можно поймать кадр с неоном, а где спрятаться от толпы и услышать, как город дышит. Работаю в туризме и фотографии, поэтому на моих прогулках всегда лёгкая атмосфера, хорошие фото и ощущение, будто вы гуляете с другом. Проводил десятки экскурсий — от храмов до фуд-туров, от рассветных прогулок до ночных огней Синдзюку. Хочу, чтобы каждый почувствовал Токио не как турист, а как «свой человек в Японии».

Входит в следующие категории Токио

