Вы прикоснётесь к миру, где красота была искусством, а любовь — театром. Перенесётесь в эпоху, когда этот квартал считался сердцем удовольствий, вдохновения и искусства Эдо.
Мы раскроем истории женщин, чья судьба навсегда вписана в культурный код Японии, поговорим о том, почему Ёсивара стала символом эфемерной красоты и утончённой грусти.
Мы раскроем истории женщин, чья судьба навсегда вписана в культурный код Японии, поговорим о том, почему Ёсивара стала символом эфемерной красоты и утончённой грусти.
Описание экскурсии
- Святилище Ёсивара-дзиндзя (吉原神社) — место, куда на протяжении веков приходили с просьбами о любви, удаче и благополучии. Эта традиция сохраняется и сегодня.
- Храм Ёсивара Бэнтэн-дō — известен как «храм куртизанок» и связан с историей знаменитого квартала Ёсивара.
- Улица Накачё (仲町通り) — главная артерия старой Ёсивары, где когда-то кипела жизнь одного из самых известных кварталов эпохи Эдо.
- Ворота Даймон (大門) — символический вход в квартал, через который проходили его жители и посетители.
- Храм Дзёукан-дзи (浄閑寺) — известен как «храм выброшенных» и хранит память о трагических судьбах женщин Ёсивары.
Темы
- История возникновения и развития квартала Ёсивара.
- Традиции и правила жизни квартала.
- Судьба женщины в эпоху Эдо.
- Две стороны жизни куртизанок.
- Легенды Ёсивары.
- Влияние квартала на развитие литературных и театральных жанров.
- Ёсивара и развитие городской культуры.
- Влияние квартала красных фонарей на язык образованных женщин эпох Мэйдзи и Тайсё.
Интересные факты и детали
- Экскурсия построена на сочетании исторических фактов и литературных отсылок к произведениям, в которых отражена судьба куртизанок Ёсивары.
- Мы используем оригинальные гравюры укиё-э в качестве визуального материала, показываем, как менялся район и как трансформировалась индустрия удовольствий в Японии от эпохи Эдо до современности.
- Маршрут помогает увидеть Ёсивару не только как место из прошлого, но и как культурный код, сохранившийся в современной японской культуре.
Организационные детали
- Остаток можно оплатить в йенах или доллары нового образца (старые купюры не действуют в Японии).
- Можем организовать трансфер из отеля — по запросу, за доплату.
- Можно заглянуть в аутентичные старинные рестораны Исея и Сакура-нака Набэ (по желанию) — 3000-4000 иен за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Район Асакуса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я приглашаю вас в незабываемое путешествие по Токио! Япония — это страна, которая покоряет с первого взгляда. Здесь вековые традиции гармонично переплетаются с футуристическими пейзажами, а каждый уголок хранит свою уникальную
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