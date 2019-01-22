26 отзывов оставили туристы

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Токио за четыре часа

Узнайте, как Токио стал столицей Японии, и насладитесь уникальными видами, путешествуя по городу на общественном транспорте
Во время экскурсии «Токио за четыре часа» вы отправитесь в путешествие по эпохам на общественном транспорте.

Посетите старейший храмовый комплекс, прогуляйтесь по некогда самой модной улице и полюбуйтесь футуристическими пейзажами искусственного острова.

Узнайте историю мест, где произошло рождение столицы Японии, и научитесь пользоваться токийским метро для самостоятельных прогулок. Незабываемые морские виды и выставка автомобилей станут яркими моментами вашего путешествия
5
31 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Путешествие по эпохам
  • 🚇 Удобное перемещение на транспорте
  • 🏯 Посещение старейшего храма
  • 🌆 Футуристический остров
  • 🚗 Выставка автомобилей
  • 🌊 Незабываемые морские виды
Токио за четыре часа
Токио за четыре часа
Токио за четыре часа

Что можно увидеть

  • Старейший храмовый комплекс
  • Искусственный остров
  • Выставка автомобилей

Описание экскурсии

Я буду рассказывать об истории тех мест, в которых мы побываем, и помогу вам научиться пользоваться токийским метро, чтобы вы могли дальше самостоятельно путешествовать по городу.

Мы посетим место, где произошло рождение нынешней столицы Японии, пройдемся по некогда самой модной улице города. Мы посмотрим на старейший и наиболее известный храмовый комплекс Токио. Затем на метро или на водном транспорте (это зависит от вас) мы совершим переезд на искусственно созданный остров с абсолютно футуристическим пейзажем. Мы увидим огромное колесо обозрения, выставку старых и новых автомобилей и, конечно же, незабываемые морские виды современного города.

Организационные детали

  • Между локациями мы будем перемещаться на общественном транспорте. Проезд оплачивается дополнительно — до 2000 йен на одного человека. Проезд гида оплачивается путешественниками.
  • Дополнительно оплачивается обед — от 1200 йен на человека (в зависимости от выбранного заведения и заказанных блюд)
  • В периоды высокого туристического сезона и повышенного спроса данная прогулка не проводится (возможность бронирования уточняйте заранее у гида). В таком случае рекомендуем вам выбрать более обширную экскурсию с погружением в культуру города Токио на весь день.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1543 туристов
Я живу в Японии с 2000 года. Процесс адаптации иммигранта идёт своим чередом, а Япония продолжает открываться, удивлять, покорять и влюблять в себя. С 2012 года я работаю гидом для русскоговорящих
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путешественников. На сайте Tripster представлены основные экскурсии, которые я провожу в Токио, Йокогаме, Камакуре, Хаконэ, Никко, на горе Такао и в Сироищи. По желанию программу можно обсудить и подстроить под ваши интересы, если это возможно. Во время экскурсий стараюсь максимально помочь разобраться в местной транспортной системе и делюсь информацией, которая пригодится при дальнейших самостоятельных поездках по городу и стране. Отвечаю на вопросы по своей экскурсии и другой японской тематике — в рамках экскурсионного времени. Экскурсии проводятся на общественном транспорте: метро, электричке, поезде и других видах. Буду рада помочь вам открыть и полюбить Страну восходящего солнца!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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1
3
2
1
Е
Сама экскурсия безусловно на отлично, но хочу отметить то, что не понравилось. До поездки, мягко говоря, у меня не получилось найти с Ириной общий язык, так как тратить время на
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помощь и советы она категорически отказывалась в резкой форме (хотя мы уже заказали несколько экскурсий). А для Японии советы и контакт со знающим человеком, сами понимаете, очень нужны! Мне пришлось с перепугу искать еще одного гида в Токио, которая сразу дала три простых, но важных совета для тех, кто первый раз в Японии и в силу разных причин не может найти время, чтобы штудировать, скажем, сайт Винского))
1. Поменять валюту на йены в аэропорту 2. Взять в аренду WiFi роутер в аэропорту 3. Доехать из аэропорта до отеля на лимузин-басе (стойка прямо на выходе) - ну это конечно, если ваш отель 5* или 4* и предоставляет такой сервис Итак, вы на связи, с деньгами, доехали до отеля и там вас подхватывает гид и увлекает в прекрасный Токио, снимая все вопросы "что? где? как?"
Вобщем, в итоге у Ирины экскурсии прошли отлично и советов она тоже дала много и ценных, но строго во время экскурсий.

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И
Мы с семьей посетили в Токио в сентябре 2017 года. Это была наша первая поездка в Японию, и конечно мы не знали с чего начать знакомство с этой удивительной страной.
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Первое впечатление о столице нам помогла составить Ирина. Она щедро делилась с нами знаниями о культуре и традициях японцев. Постаралась вместить в маленькую 4 часовую обзорную экскурсию по Токио максимум интересной информации и показать нам все значимые объекты в этом городе. Но в совершенный восторг нас привела ее экскурсия в Камакуру. Это просто космос. Мы полностью окунулись в атмосферу Японии и провели незабываемые 8 часов под сенью бамбуковых рощ, в соленом ветре тихоокеанского побережья и конечно прониклись спокойствием и умиротворенностью буддистских и синтоистских храмов. Ирина старалась чтобы интересно было всем участникам экскурсии и детям и взрослым. Спасибо большое.

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Анна
Провели замечательный день с Ириной, которая помогла нам прочувствовать город изнутри. Очень здорово, что обратились за помощью к ней, а не в "поточное" экскурсионное агентство. Сначала хотели исследовать Токио сами,
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но когда прилетели, то поняли, что в ввиду ограниченного времени и неограниченного познавательного интереса самим будет справиться сложно. Экскурсии от местных жителей - это намного интересней и познавательней стандартных историй из путеводителя, который мы изучили вдоль и поперек. Помимо истории Японии мы узнали много о нравах, традициях, образе жизни обычных японцев: как живут, работают, что носят, что едят. Душевно, интересно, с большой любовью к городу, его культуре и истории. Всем рекомендуем. Ирина, спасибо вам огромное!

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Е
С Ириной брали экскурсию в первый день прилета в Токио. Она была пунктуальна, на встречу в отеле пришла вовремя, провела экскурсию в учетом всех наших пожеланий, объяснила нюансы покупки билетов
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в метро, составила нам подробный маршут и дала расписание поездов на обратный рейс в аэропорт Нариты. У нас был очень сложный вариант обратного пути в аэропорт из круизного терминала Токио и ранний вылет и благодаря Ирине мы все успели даже с запасом по времени. Ирин, если вы читаете мой отзыв- огромное спасибо, успели на поезд в 10.06. Мы остались очень довольны временем проведенным с Ириной.

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Т
Ирина очень приятный, доброжелательный человек. На встречу в гостинице приехала вовремя. Нас было пятеро, без маленьких детей. Поэтому шли с Ириной быстро, не отставали. Ира хорошо знает Токио, помогла получить
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карточки для проезда на транспорте. Очень удобно пополнять ее. Ирина интересно и подробно рассказала об истории города, об императоре. Прошли от дворца до улицы Гинза. И на монорельсе доехали до острова Одайба. Экскурсия нам очень понравилась, но для семей с маленькими детьми будет тяжеловато. Ирине большое спасибо и наилучшие пожелания.

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А
Ирина - замечательный гид и отличный человек! Мы, к сожалению, опоздали с прилетом и опоздали на экскурсию на 3 часа. Ирина вошла в наше положение, дождалась нас в лобби гостиницы
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и провела отличную экскурсию по Токио, дала нам основные «наводки» что еще самостоятельно можно посмотреть, помогла купить билеты по всему моршруту, все объяснила, много рассказывала по экскурсии и охотно отвечала на дополнительные вопросы. Ирина очень контактная, ответственная, организованная - все что нужно для гида и приятного человека. Рекомендуем всем!

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