26 отзывов оставили туристы

Во время экскурсии «Токио за четыре часа» вы отправитесь в путешествие по эпохам на общественном транспорте. Посетите старейший храмовый комплекс, прогуляйтесь по некогда самой модной улице и полюбуйтесь футуристическими пейзажами искусственного острова. Узнайте историю мест, где произошло рождение столицы Японии, и научитесь пользоваться токийским метро для самостоятельных прогулок. Незабываемые морские виды и выставка автомобилей станут яркими моментами вашего путешествия

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я буду рассказывать об истории тех мест, в которых мы побываем, и помогу вам научиться пользоваться токийским метро, чтобы вы могли дальше самостоятельно путешествовать по городу.

Мы посетим место, где произошло рождение нынешней столицы Японии, пройдемся по некогда самой модной улице города. Мы посмотрим на старейший и наиболее известный храмовый комплекс Токио. Затем на метро или на водном транспорте (это зависит от вас) мы совершим переезд на искусственно созданный остров с абсолютно футуристическим пейзажем. Мы увидим огромное колесо обозрения, выставку старых и новых автомобилей и, конечно же, незабываемые морские виды современного города.

Организационные детали