26 отзывов оставили туристы

Во время экскурсии «Токио за четыре часа» вы отправитесь в путешествие по эпохам на общественном транспорте.
Посетите старейший храмовый комплекс, прогуляйтесь по некогда самой модной улице и полюбуйтесь футуристическими пейзажами искусственного острова.
Узнайте историю мест, где произошло рождение столицы Японии, и научитесь пользоваться токийским метро для самостоятельных прогулок. Незабываемые морские виды и выставка автомобилей станут яркими моментами вашего путешествия
Посетите старейший храмовый комплекс, прогуляйтесь по некогда самой модной улице и полюбуйтесь футуристическими пейзажами искусственного острова.
Узнайте историю мест, где произошло рождение столицы Японии, и научитесь пользоваться токийским метро для самостоятельных прогулок. Незабываемые морские виды и выставка автомобилей станут яркими моментами вашего путешествия
6 причин купить эту экскурсию
- 🕰 Путешествие по эпохам
- 🚇 Удобное перемещение на транспорте
- 🏯 Посещение старейшего храма
- 🌆 Футуристический остров
- 🚗 Выставка автомобилей
- 🌊 Незабываемые морские виды
Что можно увидеть
- Старейший храмовый комплекс
- Искусственный остров
- Выставка автомобилей
Описание экскурсии
Я буду рассказывать об истории тех мест, в которых мы побываем, и помогу вам научиться пользоваться токийским метро, чтобы вы могли дальше самостоятельно путешествовать по городу.
Мы посетим место, где произошло рождение нынешней столицы Японии, пройдемся по некогда самой модной улице города. Мы посмотрим на старейший и наиболее известный храмовый комплекс Токио. Затем на метро или на водном транспорте (это зависит от вас) мы совершим переезд на искусственно созданный остров с абсолютно футуристическим пейзажем. Мы увидим огромное колесо обозрения, выставку старых и новых автомобилей и, конечно же, незабываемые морские виды современного города.
Организационные детали
- Между локациями мы будем перемещаться на общественном транспорте. Проезд оплачивается дополнительно — до 2000 йен на одного человека. Проезд гида оплачивается путешественниками.
- Дополнительно оплачивается обед — от 1200 йен на человека (в зависимости от выбранного заведения и заказанных блюд)
- В периоды высокого туристического сезона и повышенного спроса данная прогулка не проводится (возможность бронирования уточняйте заранее у гида). В таком случае рекомендуем вам выбрать более обширную экскурсию с погружением в культуру города Токио на весь день.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1543 туристов
Я живу в Японии с 2000 года. Процесс адаптации иммигранта идёт своим чередом, а Япония продолжает открываться, удивлять, покорять и влюблять в себя. С 2012 года я работаю гидом для русскоговорящих
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Сама экскурсия безусловно на отлично, но хочу отметить то, что не понравилось. До поездки, мягко говоря, у меня не получилось найти с Ириной общий язык, так как тратить время на
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И
Мы с семьей посетили в Токио в сентябре 2017 года. Это была наша первая поездка в Японию, и конечно мы не знали с чего начать знакомство с этой удивительной страной.
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Провели замечательный день с Ириной, которая помогла нам прочувствовать город изнутри. Очень здорово, что обратились за помощью к ней, а не в "поточное" экскурсионное агентство. Сначала хотели исследовать Токио сами,
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Е
С Ириной брали экскурсию в первый день прилета в Токио. Она была пунктуальна, на встречу в отеле пришла вовремя, провела экскурсию в учетом всех наших пожеланий, объяснила нюансы покупки билетов
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Т
Ирина очень приятный, доброжелательный человек. На встречу в гостинице приехала вовремя. Нас было пятеро, без маленьких детей. Поэтому шли с Ириной быстро, не отставали. Ира хорошо знает Токио, помогла получить
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А
Ирина - замечательный гид и отличный человек! Мы, к сожалению, опоздали с прилетом и опоздали на экскурсию на 3 часа. Ирина вошла в наше положение, дождалась нас в лобби гостиницы
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