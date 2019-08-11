26 отзывов оставили туристы

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Токио за четыре часа

Рассмотреть город в через его историю: от старейших храмов до футуристических панорам

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у вашего отеля
  • Заказать экскурсию

180 за экскурсию

У этой экскурсии26 отзывов
4.96
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
Ирина – Гид в Токио
Во время этой прогулки по Токио мы будем перемещаться из одной эпохи в другую — на общественном транспорте.

Вы побываете на искусственно созданном острове 🏝️, увидите выставку старых и новых автомобилей, полюбуетесь морскими видами и узнаете, как Токио преобразился в столицу страны.
Токио за четыре часа
Токио за четыре часа

Что вас ожидает

Я буду рассказывать об истории тех мест, в которых мы побываем, и помогу вам научиться пользоваться токийским метро, чтобы вы могли дальше самостоятельно путешествовать по городу.

Мы посетим место, где произошло рождение нынешней столицы Японии, пройдемся по некогда самой модной улице города. Мы посмотрим на старейший и наиболее известный храмовый комплекс Токио. Затем на метро или на водном транспорте (это зависит от вас) мы совершим переезд на искусственно созданный остров с абсолютно футуристическим пейзажем. Мы увидим огромное колесо обозрения, выставку старых и новых автомобилей и, конечно же, незабываемые морские виды современного города.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: проезд — до 2000 йен на одного человека. Проезд гида оплачивается путешественниками. Цена обеда начинается от 500 йен на человека.
  • В периоды высокого туристического сезона и повышенного спроса данная прогулка не проводится (возможность бронирования уточняйте заранее у гида). В таком случае рекомендуем вам выбрать более обширную экскурсию с погружением в культуру города Токио на весь день .
Токио за четыре часа
Токио за четыре часа
Токио за четыре часа
Токио за четыре часа
Токио за четыре часа
Токио за четыре часа
Токио за четыре часа
Токио за четыре часа
Токио за четыре часа
Токио за четыре часа
Токио за четыре часа
Токио за четыре часа
Токио за четыре часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я живу в Японии с 2000-го года. Процесс адаптации иммигранта идёт своим чередом. А Япония продолжает открываться, удивлять, покорять и влюблять в себя. С 2012-го года я работаю русским гидом для соотечественников. На сайте Tripster предложены основные экскурсии, которые я провожу в Токио, Йокогаме, Камакуре, Хаконэ, Никко, районе горы Фудзи и озера Кавагучико, горы Такао, Сироищи. При желании программа обсуждается и подстраивается под ваши интересы. Во время экскурсий я стараюсь максимально помочь разобраться в местной транспортной системе и делюсь информацией, которая пригодится в дальнейших самостоятельных передвижениях по городу и стране. Отвечаю на вопросы по своей экскурсии и другой японской тематике, но в рамках экскурсионного времени. Экскурсии проводятся на общественном транспорте — метро, электричка, поезд и пр. Буду рада помочь вам открыть и полюбить Страну Восходящего Солнца!
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26 отзывов оставили туристы

11 августа 2019
Благодарны за экскурсию, гибкость гида Действительно за 4 часа можно увидеть Токио! Рекомендуем!
9 июня 2019
Спасибо! Все ОК!
23 января 2019
Сама экскурсия безусловно на отлично, но хочу отметить то, что не понравилось. До поездки, мягко говоря, у меня не получилось найти с Ириной общий язык, так как тратить время на помощь и советы она категорически отказывалась в резкой форме (хотя мы уже заказали несколько экскурсий). А для Японии советы и контакт со знающим человеком, сами понимаете, очень нужны! Мне пришлось с перепугу искать еще одного гида в Токио, которая сразу дала три простых, но важных совета для тех, кто первый раз в Японии и в силу разных причин не может найти время, чтобы штудировать, скажем, сайт Винского)) 1. Поменять валюту на йены в аэропорту 2. Взять в аренду WiFi роутер в аэропорту 3. Доехать из аэропорта до отеля на лимузин-басе (стойка прямо на выходе) - ну это конечно, если ваш отель 5* или 4* и предоставляет такой сервис Итак, вы на связи, с деньгами, доехали до отеля и там вас подхватывает гид и увлекает в прекрасный Токио, снимая все вопросы "что? где? как?" Вобщем, в итоге у Ирины экскурсии прошли отлично и советов она тоже дала много и ценных, но строго во время экскурсий.
22 января 2019
Очень понравилась экскурсия "Токио за 4 часа" проведенная Ириной. В назначенный день экскурсии моему мужу стало плохо в метро, Ирина очень помогла поехав в госпиталь в качестве переводчика, потратила своё личное время, и перенесла экскурсию на другой день. Очень ей благодарны!
3 января 2019
Экскурсия полностью оправдала ожидания. Удалось почувствовать Японию личностно. Гид Ирина построила маршрут с учетом наших пожеланий и конкретных обстоятельств праздничного дня. Экскурсия получилась интересной и познавательной. Подойдет для людей среднего и более старшего возраста, любящих путешествия со смыслом.
1 января 2019
СПАСИБО ЗА ЭКСКУРСИЮ, ВСЕ ОТЛИЧНО. МЫ ЗАДАЛИ КУЧУ ВОПРОСОВ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ, КАК ДОБРАТСЯ
26 ноября 2018
Прекрасная экскурсия! Всем рекомендуем!
Елена
21 сентября 2018
Ирина доброжелательная, отзывчивая, интересный собеседник, экскурсию провела очень интересно, время пролетело незаметно и даже дождливая погода, неиспортила впечатлений. Ещё раз огромное спасибо!!!
5 сентября 2018
Все было прекрасно. Ирина суперэрудированна, внимательна и просто интересный рассказчик. Мы получали удовольствие от каждой минуты проведенной с ней. Рекомендуем.
19 августа 2018
Замечательная экскурсия! Ирина провела ее прекрасно и сделала все, чтобы мы себя почувствовали комфортабельно в Токио. Спасибо огромное!
Ещё 16 отзывов

Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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