26 отзывов оставили туристы

Сама экскурсия безусловно на отлично, но хочу отметить то, что не понравилось. До поездки, мягко говоря, у меня не получилось найти с Ириной общий язык, так как тратить время на помощь и советы она категорически отказывалась в резкой форме (хотя мы уже заказали несколько экскурсий). А для Японии советы и контакт со знающим человеком, сами понимаете, очень нужны! Мне пришлось с перепугу искать еще одного гида в Токио, которая сразу дала три простых, но важных совета для тех, кто первый раз в Японии и в силу разных причин не может найти время, чтобы штудировать, скажем, сайт Винского)) 1. Поменять валюту на йены в аэропорту 2. Взять в аренду WiFi роутер в аэропорту 3. Доехать из аэропорта до отеля на лимузин-басе (стойка прямо на выходе) - ну это конечно, если ваш отель 5* или 4* и предоставляет такой сервис Итак, вы на связи, с деньгами, доехали до отеля и там вас подхватывает гид и увлекает в прекрасный Токио, снимая все вопросы "что? где? как?" Вобщем, в итоге у Ирины экскурсии прошли отлично и советов она тоже дала много и ценных, но строго во время экскурсий.