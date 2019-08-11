26 отзывов оставили туристы

Я буду рассказывать об истории тех мест, в которых мы побываем, и помогу вам научиться пользоваться токийским метро, чтобы вы могли дальше самостоятельно путешествовать по городу.
Мы посетим место, где произошло рождение нынешней столицы Японии, пройдемся по некогда самой модной улице города. Мы посмотрим на старейший и наиболее известный храмовый комплекс Токио. Затем на метро или на водном транспорте (это зависит от вас) мы совершим переезд на искусственно созданный остров с абсолютно футуристическим пейзажем. Мы увидим огромное колесо обозрения, выставку старых и новых автомобилей и, конечно же, незабываемые морские виды современного города.