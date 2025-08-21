Индивидуальная
до 7 чел.
Путь 47 ронинов: легенда храма Сэнгакудзи
Погрузитесь в мир самураев, посетив храм Сэнгакудзи, где покоятся 47 ронинов. Узнайте о кодексе бусидо и почему их подвиг до сих пор почитаем
Начало: У храма Сэнгакудзи
11 окт в 11:00
12 окт в 11:00
$175 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Камакура и остров Эношима: святыни, легенды и панорамы океана
Начало: Холл отеля
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Завтра в 09:30
24 сен в 09:30
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды средневековой Камакуры
Уникальная экскурсия по Камакуре: храмы, статуя Будды и прогулка по живописным улочкам. Погрузитесь в атмосферу древнего города и откройте для себя его тайны
25 сен в 10:00
26 сен в 09:00
$500 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна21 августа 2025Интересная тема и исторические факты, связанные с храмом и этническими взглядами японцев..
Несколько разочаровал музей, очень мало экспонатов, почти нет оружия
